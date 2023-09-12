秋冬型男肩背什麼包？馬鞍、立體方形斜背起來就是帥

紀梵希（Givenchy）於2023年秋冬為深受歡迎的立方體形斜揹包Pandora，推出全新尼龍及真皮款式，提供小型及中型款兩種尺寸，各有中性黑色和卡其色，而在秋冬大秀上的仿舊效果迷彩大型Pandora則為訂製款。在創意總監Matthew M. Williams全新改造下，這款2009年誕生的經典設計裝飾銀色Givenchy標誌，容量充裕，設有便利夾層，可調校長短的肩帶方便變換肩背或斜揹。

為向優雅的馬術世界致敬，Dior男裝創意總監Kim Jones每一季都重新詮釋經典的Saddle馬鞍包。在Dior 2023-2024秋冬男裝系列中，這款代表性配件以精緻與圖像式線條延伸出全新Saddle Boxy包。新作以裝飾Dior Oblique圖騰皮革製作，呈現如雲霧般的壓花效果，提供多種色彩選擇，輔以多隔層與可變化出多種搭配法的可拆卸肩背帶巧思，在風格與實用性間取得平衡。 Dior Saddle Boxy包。圖／Dior提供 紀梵希Pandora包，小型款約38,150元起；中型款約56,190元起。圖／紀梵希提供 Dior Saddle Boxy包。圖／Dior提供 紀梵希Pandora包，小型款約38,150元起；中型款約56,190元起。圖／紀梵希提供 紀梵希Pandora仿舊效果迷彩大型Pandora則為訂製款。圖／紀梵希提供 Dior Saddle Boxy紫色Dior Oblique壓印皮革馬鞍包，13萬5,000元。圖／Dior提供 Dior Saddle Boxy黑色Dior Oblique壓印皮革馬鞍包，13萬5,000元。圖／Dior提供 紀梵希Pandora包，小型款約38,150元起；中型款約56,190元起。圖／紀梵希提供 Dior Saddle Boxy包。圖／Dior提供 紀梵希Pandora包豹紋款，小型款約38,150元起；中型款約56,190元起。圖／紀梵希提供 Dior Saddle Boxy黃色Dior Oblique壓印皮革馬鞍包，13萬5,000元。圖／Dior提供 Dior 2023-2024秋冬男裝系列中翻新的Saddle Boxy包元。圖／Dior提供