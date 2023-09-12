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秋冬型男肩背什麼包？馬鞍、立體方形斜背起來就是帥

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
紀梵希、DIOR推出最新秋冬男包。圖／紀梵希、DIOR提供
紀梵希、DIOR推出最新秋冬男包。圖／紀梵希、DIOR提供

紀梵希（Givenchy）於2023年秋冬為深受歡迎的立方體形斜揹包Pandora，推出全新尼龍及真皮款式，提供小型及中型款兩種尺寸，各有中性黑色和卡其色，而在秋冬大秀上的仿舊效果迷彩大型Pandora則為訂製款。在創意總監Matthew M. Williams全新改造下，這款2009年誕生的經典設計裝飾銀色Givenchy標誌，容量充裕，設有便利夾層，可調校長短的肩帶方便變換肩背或斜揹。

為向優雅的馬術世界致敬，Dior男裝創意總監Kim Jones每一季都重新詮釋經典的Saddle馬鞍包。在Dior 2023-2024秋冬男裝系列中，這款代表性配件以精緻與圖像式線條延伸出全新Saddle Boxy包。新作以裝飾Dior Oblique圖騰皮革製作，呈現如雲霧般的壓花效果，提供多種色彩選擇，輔以多隔層與可變化出多種搭配法的可拆卸肩背帶巧思，在風格與實用性間取得平衡。

Dior Saddle Boxy包。圖／Dior提供
Dior Saddle Boxy包。圖／Dior提供
紀梵希Pandora包，小型款約38,150元起；中型款約56,190元起。圖／紀梵希提供
紀梵希Pandora包，小型款約38,150元起；中型款約56,190元起。圖／紀梵希提供
Dior Saddle Boxy包。圖／Dior提供
Dior Saddle Boxy包。圖／Dior提供
紀梵希Pandora包，小型款約38,150元起；中型款約56,190元起。圖／紀梵希提供
紀梵希Pandora包，小型款約38,150元起；中型款約56,190元起。圖／紀梵希提供
紀梵希Pandora仿舊效果迷彩大型Pandora則為訂製款。圖／紀梵希提供
紀梵希Pandora仿舊效果迷彩大型Pandora則為訂製款。圖／紀梵希提供
Dior Saddle Boxy紫色Dior Oblique壓印皮革馬鞍包，13萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle Boxy紫色Dior Oblique壓印皮革馬鞍包，13萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle Boxy黑色Dior Oblique壓印皮革馬鞍包，13萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle Boxy黑色Dior Oblique壓印皮革馬鞍包，13萬5,000元。圖／Dior提供
紀梵希Pandora包，小型款約38,150元起；中型款約56,190元起。圖／紀梵希提供
紀梵希Pandora包，小型款約38,150元起；中型款約56,190元起。圖／紀梵希提供
Dior Saddle Boxy包。圖／Dior提供
Dior Saddle Boxy包。圖／Dior提供
紀梵希Pandora包豹紋款，小型款約38,150元起；中型款約56,190元起。圖／紀梵希提供
紀梵希Pandora包豹紋款，小型款約38,150元起；中型款約56,190元起。圖／紀梵希提供
Dior Saddle Boxy黃色Dior Oblique壓印皮革馬鞍包，13萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle Boxy黃色Dior Oblique壓印皮革馬鞍包，13萬5,000元。圖／Dior提供
Dior 2023-2024秋冬男裝系列中翻新的Saddle Boxy包元。圖／Dior提供
Dior 2023-2024秋冬男裝系列中翻新的Saddle Boxy包元。圖／Dior提供

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