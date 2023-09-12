尋找大胃王！吃完「4.2kg湯咖哩」免付錢再送1000元

你是大胃王嗎？來自日本的「Suage北海道湯咖哩專門店」為慶祝登台2週年，限時推出「大胃王挑戰賽」，只要在30分鐘內吃完約5人份、總重達4.2公斤的「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」，除了免付餐費1,988元，還可再獲得「1,000元餐券」，適合大食量的民眾挑戰自我。

Suage本次特別打造的「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」，採用雙主菜設計。其中之一是5人份、總重600公克的「牛肉漢堡排」，另外還有以究好豬豬五花製作而成的「日式角煮」，共計15塊、總重600公克。除此之外，碗中還鋪有5人份的配菜，包含馬鈴薯、茄子、玉米筍，以及越光米飯與招牌原味湯咖哩醬汁，總重達4.2公斤，總價1,988元。

9月18日至10月31日期間，平日下午14:00～17:00期間，開放大胃王挑戰賽，只要在30分鐘內吃完「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」，就可免付餐點費用，並獲得「1,000元餐券」。挑戰失敗者，仍可獲得「500元餐券」，但需支付餐費1,988元。全台3間分店皆可開放報名，每日每店限量3組，均需提前1日預約。