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尋找大胃王！吃完「4.2kg湯咖哩」免付錢再送1000元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」是正常湯咖哩的5倍大小，總重達4.2公斤。圖／Suage北海道湯咖哩提供
「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」是正常湯咖哩的5倍大小，總重達4.2公斤。圖／Suage北海道湯咖哩提供

你是大胃王嗎？來自日本的「Suage北海道湯咖哩專門店」為慶祝登台2週年，限時推出「大胃王挑戰賽」，只要在30分鐘內吃完約5人份、總重達4.2公斤的「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」，除了免付餐費1,988元，還可再獲得「1,000元餐券」，適合大食量的民眾挑戰自我。

Suage本次特別打造的「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」，採用雙主菜設計。其中之一是5人份、總重600公克的「牛肉漢堡排」，另外還有以究好豬五花製作而成的「日式角煮」，共計15塊、總重600公克。除此之外，碗中還鋪有5人份的配菜，包含馬鈴薯、茄子、玉米筍，以及越光米飯與招牌原味湯咖哩醬汁，總重達4.2公斤，總價1,988元。

9月18日至10月31日期間，平日下午14:00～17:00期間，開放大胃王挑戰賽，只要在30分鐘內吃完「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」，就可免付餐點費用，並獲得「1,000元餐券」。挑戰失敗者，仍可獲得「500元餐券」，但需支付餐費1,988元。全台3間分店皆可開放報名，每日每店限量3組，均需提前1日預約。

為了幫助民眾挑戰，Suage特別安排正妹大胃王「泡芙」率先前來挑戰，結果僅花21分鐘32秒就順利完食。泡芙表示，每個人的戰略有所不同，自己會先吃較軟的菜，再吃比較硬的食材，最後才喝咖哩湯。

正妹大胃王「泡芙」成功挑戰特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩，總耗時21分鐘32秒。圖／Suage北海道湯咖哩提供
正妹大胃王「泡芙」成功挑戰特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩，總耗時21分鐘32秒。圖／Suage北海道湯咖哩提供
「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」鋪有5人份漢堡排、15片日式角煮，總重達4.2公斤。圖／Suage北海道湯咖哩提供
「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」鋪有5人份漢堡排、15片日式角煮，總重達4.2公斤。圖／Suage北海道湯咖哩提供
「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」堆疊有漢堡排、日式角煮與各式蔬菜。圖／Suage北海道湯咖哩提供
「特大盛 巨無霸雙拼湯咖哩」堆疊有漢堡排、日式角煮與各式蔬菜。圖／Suage北海道湯咖哩提供

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