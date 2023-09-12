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SOMI與李柄憲藝文連線？首爾Prada Mode特展文青魂爆發

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SOMI全昭彌、李炳憲（左）都出席了日前Prada Mode活動開幕。圖／Prada提供
SOMI全昭彌、李炳憲（左）都出席了日前Prada Mode活動開幕。圖／Prada提供

藝文活動可以是輕鬆的市集、出攤、音樂表演，也可以是深入的裝置藝術或對談。PRADA日前於韓國首爾舉辦了為期兩天的Prada Mode工作坊，除了是這項藝文活動在首爾的第10次舉辦，更吸引了SOMI全昭彌、李炳憲、韓團ENHYPEN到場出席。

為期9月5日、6日兩天舉行的Prada Mode，今年以多元與平行（Plural and Parallel）為主題，由策展人李淑京（Lee Sook-Kyung）策劃。兩天的工作坊中包含了「Kim Jee-Woon’s Films：Space and Objects」 講座，是由導演金知雲和南韓影評家Ju Sung-chul共同主講，從建築空間為背景，探討電影中「space objects 」的概念；「Crossing Boundaries：Yeon Sang-ho’s Universe」對談則從短片、網路漫畫以致Netflix，將日前Netflix熱映韓劇「Hellbound 地獄公使」納入討論。

而除了動態講座、DJ表演，現場並展現靜態裝置藝術，包含南韓導演金知雲（Kim Jee-Woon）（曾導演電影「密探」、「神偷獵人斷指客」）、延尚昊（Yeon Sang-ho）（曾執導「屍速列車」系列電影）與鄭多喜創作的「場域特定裝置作品」，透過導演視角，深入探索電影藝術的多元可能。

兩天一夜的Prada Mode工作坊中，以多元與平行（Plural and Parallel）為主題，探討電影藝術的多重樣貌。圖／Prada提供
兩天一夜的Prada Mode工作坊中，以多元與平行（Plural and Parallel）為主題，探討電影藝術的多重樣貌。圖／Prada提供
由延尚昊作品重現的「地獄公使」（Hellbound）裝置場景。圖／Prada提供
由延尚昊作品重現的「地獄公使」（Hellbound）裝置場景。圖／Prada提供
與會的閱聽群眾也觀賞音樂演出「Janchi」與藝術家金基羅（Kim Kira）的南韓街頭美食體驗。圖／Prada提供
與會的閱聽群眾也觀賞音樂演出「Janchi」與藝術家金基羅（Kim Kira）的南韓街頭美食體驗。圖／Prada提供
PRADA日前於韓國首爾舉辦了第10次的Prada Mode工作坊，並有韓團ENHYPEN出席。圖／Prada提供
PRADA日前於韓國首爾舉辦了第10次的Prada Mode工作坊，並有韓團ENHYPEN出席。圖／Prada提供

電影 裝置藝術 首爾 PRADA

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