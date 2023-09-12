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喬帥美網摘冠致敬黑曼巴 網驚照片：隱藏粉絲超大咖

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
宇舶表品牌大使喬科維奇於賽後與工作團隊熱情相擁，包括粉絲演員馬修麥康納。圖／宇舶表提供
宇舶表品牌大使喬科維奇於賽後與工作團隊熱情相擁，包括粉絲演員馬修麥康納。圖／宇舶表提供

去年因拒接接種疫苗而被美網拒於門外後，賽爾維亞傳奇球星「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）成功回歸，強勢奪得2023年美國網球公開賽男單冠軍，不僅成為美國網球公開賽的第四度冠軍得主，同時也是他職業生涯中第24座大滿貫冠軍。喬科維奇特地於穿上同為宇舶表品牌大使的NBA傳奇球星「黑曼巴」柯比布萊恩（Kobe Bryant），將此份榮耀獻給已逝故友，獲得全球場觀眾熱情的掌聲。許多網友也在他賽後與工作人員和粉絲合照中，認出奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）的身影，可以說是幕後一大驚喜彩蛋。

在逆境中表現出色的喬科維奇，是公認的逆轉勝好手。在2023美國網球公開賽男單決賽中，經歷了漫長3小時的激戰，憑藉其卓越經驗和堅忍的毅力，成功奪下男單冠軍，也是他在美網球公開賽的第四座冠軍獎盃（2011、2015和2018）。身為宇舶表品牌大使的的喬科維奇配戴Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼表，高舉並親吻冠軍獎盃，他也在本賽季奪得澳洲公開賽和法國公開賽的冠軍，為自己再次實現橫掃四大滿貫賽事三冠王的壯舉。今年他更以年收入3840萬美金位居富比士雜誌評選的2023年收入最高網球運動員之列。

在摘下生涯第24座大滿貫冠軍後，喬科維奇表示，「柯比是我的好朋友，當我與傷痛搏鬥，努力康復時，他是我最依賴的朋友之一，他提供了我許多忠告和建議。我想到他球衣的背號是24號，這或許是很好紀念象徵，所以特地在這歷史時刻致敬24號。」

宇舶表Spirit of Big Bang魔力黃陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
宇舶表Spirit of Big Bang魔力黃陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
宇舶表大使喬科維奇配戴Spirit of Big Bang魔力黃陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
宇舶表大使喬科維奇配戴Spirit of Big Bang魔力黃陶瓷計時碼表。圖／宇舶表提供
宇舶表品牌大使喬科維奇配戴Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼表高舉2023美網公開賽冠軍獎盃。圖／宇舶表提供
宇舶表品牌大使喬科維奇配戴Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼表高舉2023美網公開賽冠軍獎盃。圖／宇舶表提供
宇舶表品牌大使喬科維奇穿著印有黑曼巴T恤致敬好友柯比布萊恩。圖／宇舶表提供
宇舶表品牌大使喬科維奇穿著印有黑曼巴T恤致敬好友柯比布萊恩。圖／宇舶表提供
宇舶表品牌大使喬科維奇配戴Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼錶，親吻2023美網公開賽冠軍獎盃。圖／宇舶表提供
宇舶表品牌大使喬科維奇配戴Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼錶，親吻2023美網公開賽冠軍獎盃。圖／宇舶表提供

美國 品牌 馬修麥康納

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