去年因拒接接種疫苗而被美網拒於門外後，賽爾維亞傳奇球星「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）成功回歸，強勢奪得2023年美國網球公開賽男單冠軍，不僅成為美國網球公開賽的第四度冠軍得主，同時也是他職業生涯中第24座大滿貫冠軍。喬科維奇特地於穿上同為宇舶表品牌大使的NBA傳奇球星「黑曼巴」柯比布萊恩（Kobe Bryant），將此份榮耀獻給已逝故友，獲得全球場觀眾熱情的掌聲。許多網友也在他賽後與工作人員和粉絲合照中，認出奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）的身影，可以說是幕後一大驚喜彩蛋。

在逆境中表現出色的喬科維奇，是公認的逆轉勝好手。在2023美國網球公開賽男單決賽中，經歷了漫長3小時的激戰，憑藉其卓越經驗和堅忍的毅力，成功奪下男單冠軍，也是他在美網球公開賽的第四座冠軍獎盃（2011、2015和2018）。身為宇舶表品牌大使的的喬科維奇配戴Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼表，高舉並親吻冠軍獎盃，他也在本賽季奪得澳洲公開賽和法國公開賽的冠軍，為自己再次實現橫掃四大滿貫賽事三冠王的壯舉。今年他更以年收入3840萬美金位居富比士雜誌評選的2023年收入最高網球運動員之列。