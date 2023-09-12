喬帥美網摘冠致敬黑曼巴 網驚照片：隱藏粉絲超大咖
去年因拒接接種疫苗而被美網拒於門外後，賽爾維亞傳奇球星「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）成功回歸，強勢奪得2023年美國網球公開賽男單冠軍，不僅成為美國網球公開賽的第四度冠軍得主，同時也是他職業生涯中第24座大滿貫冠軍。喬科維奇特地於穿上同為宇舶表品牌大使的NBA傳奇球星「黑曼巴」柯比布萊恩（Kobe Bryant），將此份榮耀獻給已逝故友，獲得全球場觀眾熱情的掌聲。許多網友也在他賽後與工作人員和粉絲合照中，認出奧斯卡影帝馬修麥康納（Matthew McConaughey）的身影，可以說是幕後一大驚喜彩蛋。
在逆境中表現出色的喬科維奇，是公認的逆轉勝好手。在2023美國網球公開賽男單決賽中，經歷了漫長3小時的激戰，憑藉其卓越經驗和堅忍的毅力，成功奪下男單冠軍，也是他在美網球公開賽的第四座冠軍獎盃（2011、2015和2018）。身為宇舶表品牌大使的的喬科維奇配戴Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼表，高舉並親吻冠軍獎盃，他也在本賽季奪得澳洲公開賽和法國公開賽的冠軍，為自己再次實現橫掃四大滿貫賽事三冠王的壯舉。今年他更以年收入3840萬美金位居富比士雜誌評選的2023年收入最高網球運動員之列。
在摘下生涯第24座大滿貫冠軍後，喬科維奇表示，「柯比是我的好朋友，當我與傷痛搏鬥，努力康復時，他是我最依賴的朋友之一，他提供了我許多忠告和建議。我想到他球衣的背號是24號，這或許是很好紀念象徵，所以特地在這歷史時刻致敬24號。」
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