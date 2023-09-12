Mina、孫芸芸最新FENDI愛包 絕妙尺寸設計襯托完美比例

FENDI秋冬新包款C'mon自上市以來，受2023-24秋冬女裝系列純粹簡約的線條啟發的設計，受到眾多海內外時尚藝名人喜愛，包括韓流女團TWICE的成員Mina、孫芸芸、林心如、隋棠等不同個性風格的女星，分別以酷帥、甜美、都會等不同穿搭演繹各式氣質風貌。Mina以俏麗短裙和露出大長腿，運動鞋休閒風配襯中型米色小牛皮款C'mon包；孫芸芸一身帥氣灰色褲裝配上咖啡色款展現率性；隋棠則以天藍色針織衫和裙裝展現C'mon包的優雅女人味。

FENDI C'mon共有三種不同大小尺寸，最小的Nano尺寸的C'mon包款背面有一個環，還能當成掛在腰間的實用腰包，散發迷人魅力。中型FENDI C'mon包款採用獨特構造：翻蓋使用比包身略長又散發精緻光澤的光面皮革製成，兩側則是粒面皮革。優雅嬌小的小型C'mon包款用完全相同的半亮面小牛皮製成，與中型C'mon包款一樣有著壓花皮革細節及一個多功能的後袋。

FENDI C'mon提供米色、白色、黑色到仙克來紫紅色及招牌FF緹花款式等多種不同顏色可供搭配挑選，圓潤柔和的廓型，柔美曲線與細微稜角相輔相成，磁扣翻蓋上有著同樣光滑邊緣的復古金色金屬FF標誌，吸引眾人目光。