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Mina、孫芸芸最新FENDI愛包 絕妙尺寸設計襯托完美比例

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI秋冬新包款C'Mon自上市以來便話題不斷，包括韓星Mina、孫芸芸等眾多時尚藝名人皆爭相搶搭。圖／摘自IG、FENDI提供
FENDI秋冬新包款C'Mon自上市以來便話題不斷，包括韓星Mina、孫芸芸等眾多時尚藝名人皆爭相搶搭。圖／摘自IG、FENDI提供

FENDI秋冬新包款C'mon自上市以來，受2023-24秋冬女裝系列純粹簡約的線條啟發的設計，受到眾多海內外時尚藝名人喜愛，包括韓流女團TWICE的成員Mina、孫芸芸、林心如、隋棠等不同個性風格的女星，分別以酷帥、甜美、都會等不同穿搭演繹各式氣質風貌。Mina以俏麗短裙和露出大長腿，運動鞋休閒風配襯中型米色小牛皮款C'mon包；孫芸芸一身帥氣灰色褲裝配上咖啡色款展現率性；隋棠則以天藍色針織衫和裙裝展現C'mon包的優雅女人味。

FENDI C'mon共有三種不同大小尺寸，最小的Nano尺寸的C'mon包款背面有一個環，還能當成掛在腰間的實用腰包，散發迷人魅力。中型FENDI C'mon包款採用獨特構造：翻蓋使用比包身略長又散發精緻光澤的光面皮革製成，兩側則是粒面皮革。優雅嬌小的小型C'mon包款用完全相同的半亮面小牛皮製成，與中型C'mon包款一樣有著壓花皮革細節及一個多功能的後袋。

FENDI C'mon提供米色、白色、黑色到仙克來紫紅色及招牌FF緹花款式等多種不同顏色可供搭配挑選，圓潤柔和的廓型，柔美曲線與細微稜角相輔相成，磁扣翻蓋上有著同樣光滑邊緣的復古金色金屬FF標誌，吸引眾人目光。

台灣名媛孫芸芸拎FENDI C'mon包。圖／FENDI提供
台灣名媛孫芸芸拎FENDI C'mon包。圖／FENDI提供
韓流女團TWICE成員Mina揹FENDI C'mon包。圖／摘自藝人IG
韓流女團TWICE成員Mina揹FENDI C'mon包。圖／摘自藝人IG
女星隋棠演繹FENDI C'mon包。圖／FENDI提供
女星隋棠演繹FENDI C'mon包。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包中型FF緹花款，91,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包中型FF緹花款，91,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包中型米色小牛皮革款，91,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包中型米色小牛皮革款，91,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'Mon Nano包黑色皮革款，38,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'Mon Nano包黑色皮革款，38,000元。圖／FENDI提供
台灣名媛孫芸芸拎FENDI C'mon包。圖／FENDI提供
台灣名媛孫芸芸拎FENDI C'mon包。圖／FENDI提供
女星隋棠演繹FENDI C'mon包。圖／FENDI提供
女星隋棠演繹FENDI C'mon包。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包Mini咖啡色小牛皮革款，76,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包Mini咖啡色小牛皮革款，76,000元。圖／FENDI提供
韓流女團TWICE成員Mina揹FENDI C'mon包。圖／摘自藝人IG
韓流女團TWICE成員Mina揹FENDI C'mon包。圖／摘自藝人IG
FENDI C'mon包Nano白色小牛皮革款，38,000元。圖／FENDI提供
FENDI C'mon包Nano白色小牛皮革款，38,000元。圖／FENDI提供

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