文青女神男神都到齊了！香奈兒威尼斯晚宴名單令人羨慕

香奈兒(CHANEL)長期持電影藝術,今年是品牌連續第五年擔任杜維埃美國電影節(Deauville American Film Festival)官方合作夥伴,此次第49屆影展於2023年9月1日至10日舉辦,評審團成員包括香奈兒品牌大使暨法國女演員雷貝嘉馬德(Rebecca Marder)和小說家、劇作家、女演員暨品牌好友安妮伯瑞斯(Anne Berest)。而在2023年8月30日至9月9日期間於麗都島Lungomare Marconi海灘歷史悠久的威尼斯電影宮(Palazzo del Cinema)舉行的第80屆威尼斯國際影展,香奈兒也透過晚宴、參與電影製作與修復等方式,全力支持電影創作與推廣電影藝術。

●香奈兒與杜維埃

今年杜維埃美國電影節由法國導演吉翁卡列 (Guillaume Canet) 擔任評審團主席,除了品牌大使與好友出任評審團成員,與香奈兒交情深厚的導演暨編劇拉瑪塔托拉耶希(Ramata-Toulaye Sy)亦為新銳獎評審團(Revelation Jury)的一員。電影節期間,品牌大使、法國傳奇影后卡洛波桂(Carole Bouquet)也特地現身與現場觀眾分享對美國電影的願景、從影心路歷程和合作經驗,以及揭曉她最愛的電影收藏。

杜維埃是諾曼第濱海度假勝地,而早在1912年,品牌創辦人嘉柏麗香奈兒(Gabrielle Chanel)就已經在城中Gontaut-Biron街上開設同名女帽精品店。這位女裝裁縫師注意到當地漁夫穿著的平紋針織上衣,決定採用這種「低調」的布料來創作,在此之前平紋針織專門用來製作男性內衣和水手上衣,而自1913年起,她推出平紋針織布料所製成的女裝襯衫和舒適柔軟的套裝,勾勒出自由率性且絕對摩登的輪廓造型,從此改寫女性風格魅力的定義。在三年前,嘉柏麗香奈兒紀念廣場(Place Gabrielle Chanel)正式啟用,是杜維埃這座城市向她致敬的方式。

●香奈兒與威尼斯

而在第80屆威尼斯國際影展期間,香奈兒於9月5日晚間於著名地標Harry's Bar為電影舉杯,出席嘉賓包括香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓(Tilda Swinton),香奈兒品牌大使暨藝術合作夥伴蘇菲亞柯波拉(Sofia Coppola),知名導演魏斯安德森(Wes Anderson)等。

獲香奈兒品牌資源支持的蘇菲亞柯波拉導演最新長片《Priscilla》亦於影展首映並入選主競賽單元。香奈兒特別設計了電影中女主角普莉希拉(Priscilla Presley)與貓王(Elvis Presley)結婚所穿著的婚紗。在影展「威尼斯經典」單元中,由香奈兒品牌出資、法國Ciné Tamaris最新修復的經典電影《創造物》(Créatures)全球首映,該片由新浪潮傳奇安妮華達(Agnès Varda)執導,凱薩琳丹妮芙(Catherine Deneuve)和米歇爾畢高利(Michel Piccoli)主演,曾於1966年入圍威尼斯影展。香奈兒亦將贊助 2023年10月11日至 2024 年1月28日在法國電影資料館(La Cinémathèque Française)展出的安妮華達回顧展,聚焦她的傳奇一生與作品。

威尼斯影展為當代藝術盛事威尼斯雙年展(Venice Biennale)的一部分。威尼斯與香奈兒品牌結緣於1920年,嘉柏麗香奈兒在藝術家夫婦荷西馬利亞與米西亞賽特(José-Maria and Misia Sert)陪伴下首度造訪威尼斯,當地的藝術養分和社交生活對她產生深遠影響,也激發無數創作靈感。香奈兒女士參與女主角服裝設計的法國電影新浪潮時期的曠世巨作《去年在馬倫巴》(Last Year at Marienbad)曾於1961年摘下金獅獎;品牌並贊助修復該電影於2018年威尼斯影展重新上映。

●香奈兒與電影

與威尼斯影展、杜維埃美國電影節的合作,體現香奈兒品牌對電影的長期支持。從嘉柏麗香奈兒、卡爾拉格斐(Karl Lagerfeld)到現任香奈兒藝術總監維吉妮維婭(Virginie Viard),品牌與第七藝術的歷史始終緊密交織。除了為明星紅毯上的曝光打造服飾,香奈兒品牌亦透過製作戲服,提供製片經費,以及保存與修復經典名作等方式支持電影發展。

香奈兒品牌同時也是洛杉磯美國影藝學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)、法國電影資料館(Cinémathèque Française)和紐約現代藝術博物館(MOMA)的合作夥伴,協助舉辦眾多國際電影盛會,例如羅馬Villa Médicis影展、中國西寧FIRST青年電影展等,並配合翠貝卡影展推出資助新生代女性導演的《Through Her Lens:The Tribeca CHANEL Women's Filmmaker Program》計畫,以及近期的比亞里茲國際影展Nouvelles Vagues。