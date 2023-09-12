快訊

1坪換1坪大直受災戶該同意嗎？專家試算增值空間「好到令人流口水」

竹市立委選戰成四腳督？傳柯文哲妹妹將參選、粉專悄上架 民眾黨證實回應

基泰建設匯錢了 北市都發局：1億元已匯入指定帳戶

文青女神男神都到齊了！香奈兒威尼斯晚宴名單令人羨慕

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
連續五年，香奈兒品牌成為杜維埃美國電影官方合作夥伴。圖／香奈兒提供
連續五年，香奈兒品牌成為杜維埃美國電影官方合作夥伴。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）長期持電影藝術，今年是品牌連續第五年擔任杜維埃美國電影節（Deauville American Film Festival）官方合作夥伴，此次第49屆影展於2023年9月1日至10日舉辦，評審團成員包括香奈兒品牌大使暨法國女演員雷貝嘉馬德（Rebecca Marder）和小說家、劇作家、女演員暨品牌好友安妮伯瑞斯（Anne Berest）。而在2023年8月30日至9月9日期間於麗都島Lungomare Marconi海灘歷史悠久的威尼斯電影宮（Palazzo del Cinema）舉行的第80屆威尼斯國際影展，香奈兒也透過晚宴、參與電影製作與修復等方式，全力支持電影創作與推廣電影藝術。

●香奈兒與杜維埃

今年杜維埃美國電影節由法國導演吉翁卡列 (Guillaume Canet) 擔任評審團主席，除了品牌大使與好友出任評審團成員，與香奈兒交情深厚的導演暨編劇拉瑪塔托拉耶希（Ramata-Toulaye Sy）亦為新銳獎評審團（Revelation Jury）的一員。電影節期間，品牌大使、法國傳奇影后卡洛波桂（Carole Bouquet）也特地現身與現場觀眾分享對美國電影的願景、從影心路歷程和合作經驗，以及揭曉她最愛的電影收藏。

杜維埃是諾曼第濱海度假勝地，而早在1912年，品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）就已經在城中Gontaut-Biron街上開設同名女帽精品店。這位女裝裁縫師注意到當地漁夫穿著的平紋針織上衣，決定採用這種「低調」的布料來創作，在此之前平紋針織專門用來製作男性內衣和水手上衣，而自1913年起，她推出平紋針織布料所製成的女裝襯衫和舒適柔軟的套裝，勾勒出自由率性且絕對摩登的輪廓造型，從此改寫女性風格魅力的定義。在三年前，嘉柏麗香奈兒紀念廣場（Place Gabrielle Chanel）正式啟用，是杜維埃這座城市向她致敬的方式。

●香奈兒與威尼斯

而在第80屆威尼斯國際影展期間，香奈兒於9月5日晚間於著名地標Harry's Bar為電影舉杯，出席嘉賓包括香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），香奈兒品牌大使暨藝術合作夥伴蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola），知名導演魏斯安德森（Wes Anderson）等。

獲香奈兒品牌資源支持的蘇菲亞柯波拉導演最新長片《Priscilla》亦於影展首映並入選主競賽單元。香奈兒特別設計了電影中女主角普莉希拉（Priscilla Presley）與貓王（Elvis Presley）結婚所穿著的婚紗。在影展「威尼斯經典」單元中，由香奈兒品牌出資、法國Ciné Tamaris最新修復的經典電影《創造物》（Créatures）全球首映，該片由新浪潮傳奇安妮華達（Agnès Varda）執導，凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）和米歇爾畢高利（Michel Piccoli）主演，曾於1966年入圍威尼斯影展。香奈兒亦將贊助 2023年10月11日至 2024 年1月28日在法國電影資料館（La Cinémathèque Française）展出的安妮華達回顧展，聚焦她的傳奇一生與作品。

威尼斯影展為當代藝術盛事威尼斯雙年展（Venice Biennale）的一部分。威尼斯與香奈兒品牌結緣於1920年，嘉柏麗香奈兒在藝術家夫婦荷西馬利亞與米西亞賽特（José-Maria and Misia Sert）陪伴下首度造訪威尼斯，當地的藝術養分和社交生活對她產生深遠影響，也激發無數創作靈感。香奈兒女士參與女主角服裝設計的法國電影新浪潮時期的曠世巨作《去年在馬倫巴》（Last Year at Marienbad）曾於1961年摘下金獅獎；品牌並贊助修復該電影於2018年威尼斯影展重新上映。

●香奈兒與電影

與威尼斯影展、杜維埃美國電影節的合作，體現香奈兒品牌對電影的長期支持。從嘉柏麗香奈兒、卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）到現任香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard），品牌與第七藝術的歷史始終緊密交織。除了為明星紅毯上的曝光打造服飾，香奈兒品牌亦透過製作戲服，提供製片經費，以及保存與修復經典名作等方式支持電影發展。

香奈兒品牌同時也是洛杉磯美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）、法國電影資料館（Cinémathèque Française）和紐約現代藝術博物館（MOMA）的合作夥伴，協助舉辦眾多國際電影盛會，例如羅馬Villa Médicis影展、中國西寧FIRST青年電影展等，並配合翠貝卡影展推出資助新生代女性導演的《Through Her Lens：The Tribeca CHANEL Women's Filmmaker Program》計畫，以及近期的比亞里茲國際影展Nouvelles Vagues。

Étoile Filante手鍊，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
Étoile Filante手鍊，18K白金鑲嵌鑽石。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓於第80屆威尼斯國際影展期間出席香奈兒之夜，穿香奈兒2023/24春夏高級時裝系列米銀色亮片蕾絲洋裝配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓於第80屆威尼斯國際影展期間出席香奈兒之夜，穿香奈兒2023/24春夏高級時裝系列米銀色亮片蕾絲洋裝配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使暨法國女演員卡洛波桂於第49屆杜維埃美國電影節期間出席電影《CAPTIVES》記者會，穿香奈兒2022/23 Métiers d'Art工坊系列黑紫印花長洋裝，配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使暨法國女演員卡洛波桂於第49屆杜維埃美國電影節期間出席電影《CAPTIVES》記者會，穿香奈兒2022/23 Métiers d'Art工坊系列黑紫印花長洋裝，配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
Russe圖騰戒指，18K白金鑲嵌鑽石及養珠。圖／香奈兒提供
Russe圖騰戒指，18K白金鑲嵌鑽石及養珠。圖／香奈兒提供
美國導演蘇菲亞柯波拉於第80屆威尼斯國際影展期間出席香奈兒之夜，穿香奈兒服飾，配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
美國導演蘇菲亞柯波拉於第80屆威尼斯國際影展期間出席香奈兒之夜，穿香奈兒服飾，配戴香奈兒高級珠寶。圖／香奈兒提供
美國導演蘇菲亞柯波拉與貓王前妻暨女演員普里西拉普里斯萊（Priscilla Presley）穿香奈兒服裝出席第80屆威尼斯國際影展香奈兒之夜。圖／香奈兒提供
美國導演蘇菲亞柯波拉與貓王前妻暨女演員普里西拉普里斯萊（Priscilla Presley）穿香奈兒服裝出席第80屆威尼斯國際影展香奈兒之夜。圖／香奈兒提供
（由左至右）第80屆威尼斯國際影展期間香奈兒之夜晚宴，導演魏斯安德森、好萊塢知名演員班尼西歐岱托羅（Benicio Del Toro）、香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓合影。圖／香奈兒提供
（由左至右）第80屆威尼斯國際影展期間香奈兒之夜晚宴，導演魏斯安德森、好萊塢知名演員班尼西歐岱托羅（Benicio Del Toro）、香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓合影。圖／香奈兒提供
（由左至右）美國導演蘇菲亞柯波拉穿香奈兒2023/24秋冬高級訂製服系列黑色絲質雪紡斗篷式洋裝，與穿著香奈兒服飾的普里西拉普里斯萊（Priscilla Presley）出席第80屆威尼斯國際影展期間出席電影《Priscilla》首映會。圖／香奈兒提供
（由左至右）美國導演蘇菲亞柯波拉穿香奈兒2023/24秋冬高級訂製服系列黑色絲質雪紡斗篷式洋裝，與穿著香奈兒服飾的普里西拉普里斯萊（Priscilla Presley）出席第80屆威尼斯國際影展期間出席電影《Priscilla》首映會。圖／香奈兒提供
英國女演員艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）於第49屆杜維埃美國電影節期間出席電影《The Pod Generation》首映會，穿香奈兒2023/24 Cruise度假系列黑色雙C LOGO鑽飾洋裝，配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
英國女演員艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）於第49屆杜維埃美國電影節期間出席電影《The Pod Generation》首映會，穿香奈兒2023/24 Cruise度假系列黑色雙C LOGO鑽飾洋裝，配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
英國女演員艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）於第49屆杜維埃美國電影節期間出席電影《The Pod Generation》首映會，穿香奈兒2023/24 Cruise度假系列黑色雙C LOGO鑽飾洋裝，配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
英國女演員艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）於第49屆杜維埃美國電影節期間出席電影《The Pod Generation》首映會，穿香奈兒2023/24 Cruise度假系列黑色雙C LOGO鑽飾洋裝，配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
美國導演蘇菲亞柯波拉於第80屆威尼斯國際影展期間出席電影《Priscilla》首映會，穿香奈兒2023/24秋冬高級訂製服系列黑色絲質雪紡斗篷式洋裝。圖／香奈兒提供
美國導演蘇菲亞柯波拉於第80屆威尼斯國際影展期間出席電影《Priscilla》首映會，穿香奈兒2023/24秋冬高級訂製服系列黑色絲質雪紡斗篷式洋裝。圖／香奈兒提供
Coco Crush耳環，18K Beige米色金。圖／香奈兒提供
Coco Crush耳環，18K Beige米色金。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使暨法國女演員卡洛波桂於第49屆杜維埃美國電影節閉幕式，穿香奈兒2021/22秋冬高級訂製服系列黑色烏干紗上衣與多彩花瓣荷葉褶飾長裙，配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使暨法國女演員卡洛波桂於第49屆杜維埃美國電影節閉幕式，穿香奈兒2021/22秋冬高級訂製服系列黑色烏干紗上衣與多彩花瓣荷葉褶飾長裙，配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
（由左至右）第80屆威尼斯國際影展期間香奈兒之夜晚宴，導演魏斯安德森、好萊塢知名演員班尼西歐岱托羅（Benicio Del Toro）、香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓合影。圖／香奈兒提供
（由左至右）第80屆威尼斯國際影展期間香奈兒之夜晚宴，導演魏斯安德森、好萊塢知名演員班尼西歐岱托羅（Benicio Del Toro）、香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓合影。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓於第80屆威尼斯國際影展期間出席香奈兒之夜，穿香奈兒2023/24春夏高級時裝系列米銀色亮片蕾絲洋裝配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓於第80屆威尼斯國際影展期間出席香奈兒之夜，穿香奈兒2023/24春夏高級時裝系列米銀色亮片蕾絲洋裝配戴香奈兒頂級珠寶。圖／香奈兒提供

香奈兒 威尼斯 電影

延伸閱讀

反客為主！威尼斯旅宿床數首超車總居民 是否列瀕危世界遺產23日揭曉

呈現無與倫比的頂級工藝！香奈兒最奢華康朋街31號唇膏

一支要價五千！香奈兒全新康朋街31號唇膏上市，6個打破口紅界天花板的豪奢理由

催生次世代藝術花火 香奈兒巧獻2023 Camping Asia

相關新聞

粉絲快衝！7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」推逾30款懶萌周邊

懶萌教主拉拉熊20周年慶！睽違3年，7-ELEVEN再度邀請拉拉熊迷們於9月20日下午3點起同慶全新「拉拉熊20周年超萌...

文青女神男神都到齊了！香奈兒威尼斯晚宴名單令人羨慕

香奈兒（CHANEL）長期持電影藝術，今年是品牌連續第五年擔任杜維埃美國電影節（Deauville American F...

iPhone 15發表前重點預測總整理 蘋果舊總部直營店開賣這4色T恤有玄機？

蘋果秋季發表會倒數計時，將於台灣時間9月13日凌晨1點盛大登場，這次發表會將是疫情後首度完全回歸實體活動，重回蘋果總部S...

韓妞都知道的秘密！1招擁有女團天使光秀髮

十年前在台聲名大噪的香水洗髮精始祖ELASTINE伊絲婷，十年以來持續推陳出新，蛻變為全方位的秀髮專家，旗下的洗潤護商品，不只有精品級香氣，更多高效機能再升級，深深擄獲消費者芳心；這次，ELASTINE 伊絲婷再度出手，攜全新「胺基酸修護系列」與獨家毛鱗修護技術，逆轉因燙染造成的受損髮況，維持髮絲柔順亮澤，並賦予秀髮豐盈彈性，一舉改善尷尬稻草髮、髮尾受損分岔，替你打造如韓星女團般的自信光澤滑順髮！

散發日式迷人香味！質感「旅行錫罐蠟燭」打造9款專屬行走香氣

居家生活少不了充滿儀式感的香氛蠟燭，挑選一款好的香氛，不僅可以沉澱自己的身心靈，也可以給人帶來舒壓的感受。日本品牌CHANIDA，是在東京的郊區設立的一間工作室，在那裡進行香氛調製研究，運用本地生產的原料之外，考量香味延伸及香調特色表現能更有層次感，所以也採集來自世界各地的獨特原料，由於部分原料取得不易，只能進行少量生產，以維持香味的品質。在香氛蠟燭的製作方面，不進行機器及外包大規模生產。因此，從成份調製到生產澆灌皆於日本工作室手工完成作業。

蘇澳漁會推「鱻宴集錦禮盒」 8款海鮮限量每盒1780元

中秋節大家習慣烤肉，宜蘭縣蘇澳區漁會推出限量鱻宴集錦禮盒，包括白蝦、透抽、干貝及鬼頭刀等8種海鮮，即日起預購特價每盒17...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦