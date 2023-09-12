文青女神男神都到齊了！香奈兒威尼斯晚宴名單令人羨慕

香奈兒（CHANEL）長期持電影藝術，今年是品牌連續第五年擔任杜維埃美國電影節（Deauville American Film Festival）官方合作夥伴，此次第49屆影展於2023年9月1日至10日舉辦，評審團成員包括香奈兒品牌大使暨法國女演員雷貝嘉馬德（Rebecca Marder）和小說家、劇作家、女演員暨品牌好友安妮伯瑞斯（Anne Berest）。而在2023年8月30日至9月9日期間於麗都島Lungomare Marconi海灘歷史悠久的威尼斯電影宮（Palazzo del Cinema）舉行的第80屆威尼斯國際影展，香奈兒也透過晚宴、參與電影製作與修復等方式，全力支持電影創作與推廣電影藝術。

●香奈兒與杜維埃

今年杜維埃美國電影節由法國導演吉翁卡列 (Guillaume Canet) 擔任評審團主席，除了品牌大使與好友出任評審團成員，與香奈兒交情深厚的導演暨編劇拉瑪塔托拉耶希（Ramata-Toulaye Sy）亦為新銳獎評審團（Revelation Jury）的一員。電影節期間，品牌大使、法國傳奇影后卡洛波桂（Carole Bouquet）也特地現身與現場觀眾分享對美國電影的願景、從影心路歷程和合作經驗，以及揭曉她最愛的電影收藏。

杜維埃是諾曼第濱海度假勝地，而早在1912年，品牌創辦人嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）就已經在城中Gontaut-Biron街上開設同名女帽精品店。這位女裝裁縫師注意到當地漁夫穿著的平紋針織上衣，決定採用這種「低調」的布料來創作，在此之前平紋針織專門用來製作男性內衣和水手上衣，而自1913年起，她推出平紋針織布料所製成的女裝襯衫和舒適柔軟的套裝，勾勒出自由率性且絕對摩登的輪廓造型，從此改寫女性風格魅力的定義。在三年前，嘉柏麗香奈兒紀念廣場（Place Gabrielle Chanel）正式啟用，是杜維埃這座城市向她致敬的方式。

●香奈兒與威尼斯

而在第80屆威尼斯國際影展期間，香奈兒於9月5日晚間於著名地標Harry's Bar為電影舉杯，出席嘉賓包括香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），香奈兒品牌大使暨藝術合作夥伴蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola），知名導演魏斯安德森（Wes Anderson）等。

獲香奈兒品牌資源支持的蘇菲亞柯波拉導演最新長片《Priscilla》亦於影展首映並入選主競賽單元。香奈兒特別設計了電影中女主角普莉希拉（Priscilla Presley）與貓王（Elvis Presley）結婚所穿著的婚紗。在影展「威尼斯經典」單元中，由香奈兒品牌出資、法國Ciné Tamaris最新修復的經典電影《創造物》（Créatures）全球首映，該片由新浪潮傳奇安妮華達（Agnès Varda）執導，凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）和米歇爾畢高利（Michel Piccoli）主演，曾於1966年入圍威尼斯影展。香奈兒亦將贊助 2023年10月11日至 2024 年1月28日在法國電影資料館（La Cinémathèque Française）展出的安妮華達回顧展，聚焦她的傳奇一生與作品。

威尼斯影展為當代藝術盛事威尼斯雙年展（Venice Biennale）的一部分。威尼斯與香奈兒品牌結緣於1920年，嘉柏麗香奈兒在藝術家夫婦荷西馬利亞與米西亞賽特（José-Maria and Misia Sert）陪伴下首度造訪威尼斯，當地的藝術養分和社交生活對她產生深遠影響，也激發無數創作靈感。香奈兒女士參與女主角服裝設計的法國電影新浪潮時期的曠世巨作《去年在馬倫巴》（Last Year at Marienbad）曾於1961年摘下金獅獎；品牌並贊助修復該電影於2018年威尼斯影展重新上映。

●香奈兒與電影

與威尼斯影展、杜維埃美國電影節的合作，體現香奈兒品牌對電影的長期支持。從嘉柏麗香奈兒、卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）到現任香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard），品牌與第七藝術的歷史始終緊密交織。除了為明星紅毯上的曝光打造服飾，香奈兒品牌亦透過製作戲服，提供製片經費，以及保存與修復經典名作等方式支持電影發展。

香奈兒品牌同時也是洛杉磯美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）、法國電影資料館（Cinémathèque Française）和紐約現代藝術博物館（MOMA）的合作夥伴，協助舉辦眾多國際電影盛會，例如羅馬Villa Médicis影展、中國西寧FIRST青年電影展等，並配合翠貝卡影展推出資助新生代女性導演的《Through Her Lens：The Tribeca CHANEL Women's Filmmaker Program》計畫，以及近期的比亞里茲國際影展Nouvelles Vagues。