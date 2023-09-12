iPhone 15發表前重點預測總整理 蘋果舊總部直營店開賣這4色T恤有玄機？

蘋果秋季發表會倒數計時，將於台灣時間9月13日凌晨1點盛大登場，這次發表會將是疫情後首度完全回歸實體活動，重回蘋果總部Steve Jobs Theater亮相年度新機。而記者這次也將前進現場帶來第一手新機現場直擊，搶在發表會之前，帶大家再來複習一下目前為止的新機重點預測整理，而全球果粉同樣也可透過官網或是Apple TV App一同欣賞發表會直播。

綜合爆料資訊，iPhone 15除了同樣會有2大系列、2種尺寸、4款新機之外，全系列換上Type-C充電孔、動態島，iPhone 15 Pro系列換上鈦金屬材質、更窄螢幕邊框、iPhone 15 Pro Max還會升級6倍光學潛望式鏡頭的設計也幾乎是大致底定。而果粉們期待的新色，iPhone 15 Pro系列除了黑、白色之外，可能還會推出邀請函中劇透的鈦灰色、深藍色，iPhone 15則是可能會推出粉嫩風格的夢幻色系，除了黑色之外，黃、綠、藍、粉，還有橘色都在預測之列。

而歷年9月發表會肯定也會亮相的當然還有Apple Watch Series 9與新一代Apple Watch Ultra，根據3C達人Tim哥預測，Apple Watch Ultra在外型上應該不會有太大變化，主要聚焦在處理器、效能升級，但Apple Watch Series 9的外型可能會變得與Apple Watch Ultra更相似，同時也會推出更多新色供消費者選擇。

至於耳機產品究竟是會推出平價版百元美金有找的AirPods Lite，還是換上USB-C充電的AirPods Pro呢？各方預測眾說紛紜，但幾乎可以確定耳機產品線很有機會在這次發表會中推出新品。