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iPhone 15發表前重點預測總整理 蘋果舊總部直營店開賣這4色T恤有玄機？

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
經典Logo的寶寶包屁衣，是相當熱門的新生兒送禮選擇。記者黃筱晴／攝影
經典Logo的寶寶包屁衣，是相當熱門的新生兒送禮選擇。記者黃筱晴／攝影

蘋果秋季發表會倒數計時，將於台灣時間9月13日凌晨1點盛大登場，這次發表會將是疫情後首度完全回歸實體活動，重回蘋果總部Steve Jobs Theater亮相年度新機。而記者這次也將前進現場帶來第一手新機現場直擊，搶在發表會之前，帶大家再來複習一下目前為止的新機重點預測整理，而全球果粉同樣也可透過官網或是Apple TV App一同欣賞發表會直播。

綜合爆料資訊，iPhone 15除了同樣會有2大系列、2種尺寸、4款新機之外，全系列換上Type-C充電孔、動態島，iPhone 15 Pro系列換上鈦金屬材質、更窄螢幕邊框、iPhone 15 Pro Max還會升級6倍光學潛望式鏡頭的設計也幾乎是大致底定。而果粉們期待的新色，iPhone 15 Pro系列除了黑、白色之外，可能還會推出邀請函中劇透的鈦灰色、深藍色，iPhone 15則是可能會推出粉嫩風格的夢幻色系，除了黑色之外，黃、綠、藍、粉，還有橘色都在預測之列。

而歷年9月發表會肯定也會亮相的當然還有Apple Watch Series 9與新一代Apple Watch Ultra，根據3C達人Tim哥預測，Apple Watch Ultra在外型上應該不會有太大變化，主要聚焦在處理器、效能升級，但Apple Watch Series 9的外型可能會變得與Apple Watch Ultra更相似，同時也會推出更多新色供消費者選擇。

至於耳機產品究竟是會推出平價版百元美金有找的AirPods Lite，還是換上USB-C充電的AirPods Pro呢？各方預測眾說紛紜，但幾乎可以確定耳機產品線很有機會在這次發表會中推出新品。

記者目前已經提前抵達蘋果總部附近，在發表會前一天再度走逛了位於Apple Park門口對面的Apple Park Visitor Center，以及蘋果舊辦公室所在地Infinite Loop旁邊的Apple Store直營店，在新iPhone推出之前，先看看有什麼新推出的紀念品。特別推薦Infinite Loop店裡獨賣的新款素色Apple Logo T恤，除了經典的黑色，還有藍色、綠色、粉色，對任何性別來說都是非常好搭配的顏色，還有小孩款可以購買。而這幾個新色是否也透露什麼端倪？稍晚就能正式揭曉。

除了素色T恤，Infinite Loop店內還有馬克杯、保溫瓶、水壺、文具等經典必收藏的蘋果周邊紀念商品。記者黃筱晴／攝影
除了素色T恤，Infinite Loop店內還有馬克杯、保溫瓶、水壺、文具等經典必收藏的蘋果周邊紀念商品。記者黃筱晴／攝影
Apple Park Visitor Center在秋季溫暖陽光照射下非常融入四周自然風景。記者黃筱晴／攝影
Apple Park Visitor Center在秋季溫暖陽光照射下非常融入四周自然風景。記者黃筱晴／攝影
與日本設計師合作、日本製的馬克杯，只有Infinite Loop店舖買得到。記者黃筱晴／攝影
與日本設計師合作、日本製的馬克杯，只有Infinite Loop店舖買得到。記者黃筱晴／攝影
印有歷代經典蘋果產品的紀念圖卡套組。記者黃筱晴／攝影
印有歷代經典蘋果產品的紀念圖卡套組。記者黃筱晴／攝影
這次多了本季最新Apple Watch Hermès錶帶的陳列設計。記者黃筱晴／攝影
這次多了本季最新Apple Watch Hermès錶帶的陳列設計。記者黃筱晴／攝影
「Infinite Loop」是蘋果舊辦公室所在地，旁邊也有家Apple Store販售獨家周邊商品。記者黃筱晴／攝影
「Infinite Loop」是蘋果舊辦公室所在地，旁邊也有家Apple Store販售獨家周邊商品。記者黃筱晴／攝影
Infinite Loop店舖獨賣新款素色Apple Logo T恤。記者黃筱晴／攝影
Infinite Loop店舖獨賣新款素色Apple Logo T恤。記者黃筱晴／攝影
Apple Park Visitor Center獨賣別處買不到的園區意象T恤。記者黃筱晴／攝影
Apple Park Visitor Center獨賣別處買不到的園區意象T恤。記者黃筱晴／攝影
「Infinite Loop 1」是蘋果舊辦公室所在地，有Apple Store販售獨家周邊商品。記者黃筱晴／攝影
「Infinite Loop 1」是蘋果舊辦公室所在地，有Apple Store販售獨家周邊商品。記者黃筱晴／攝影
來Apple Park Visitor Center別錯過到蘋果全球唯一對外開放的咖啡廳喝一杯咖啡。記者黃筱晴／攝影
來Apple Park Visitor Center別錯過到蘋果全球唯一對外開放的咖啡廳喝一杯咖啡。記者黃筱晴／攝影

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