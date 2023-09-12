百貨周年慶BOSCH洗碗機8折 烤箱、蒸爐合購現省近4萬

百貨周年慶即將陸續開跑，每年這時候正是購買高單價家電的最佳時機。近年因為居家防疫而大紅的BOSCH，於周年慶推出明星商品BOSCH 8系列烤箱及蒸爐合購組優惠現省將近40,000元，只要118,000元就能入手，折扣高達7.5折。而近期相當受注目的BOSCH IH智慧感應爐和排油煙機，更是推出優惠組合價讓消費者依照需求輕鬆選、自由配，折扣7.6折起。此外，凡於活動期間購買全新8系列極緻黑智慧廚電指定商品，還能參加BOSCH成家購物金抽獎活動。

除了廚房家電，現代家庭不可少的洗碗機也有優惠，8系列獨立式沸石洗碗機享近8折優惠，再送市價近8千的德國百年品牌WMF刀叉16件組；熱銷單品洗脫烘滾筒洗衣機原價62,900元，優惠價49,900元。還有多項明星商品合購組，活氧除菌洗乾衣機搭配Heat Pump速效乾衣機合購價110,000元，現省22,800元；Flex感應爐與壁掛式排油煙機自由選配合購價109,000元，現省35,000元，讓消費者輕鬆完備智慧家庭最強配置，一鍵升級美好生活。

此外，消費滿額還可將眾多魅力商品帶回家，單筆消費滿200,000元可獲得市價24,900元的BOSCH精湛萬用廚師機；達最高門檻更可獲得市價65,000元的i-DOS智慧精算滾筒洗衣機；購買洗碗機或洗乾衣機品項任2台，再贈BOSCH二合一無線吸塵器（市價18,000元）。