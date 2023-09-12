Marc Jacobs注目新包款來了！隨性、優雅任你切換

Marc Jacobs秋冬系列，將華麗的「Runway秀場」轉化為「Reality現實」，打造出全新時裝系列，服裝系列分為三個主題：空氣膨鬆感及流線設計、時髦運動風、多層次圓點與MJ Monogram圖紋，此外，也帶來秋冬系列全新包款—The Sack Bag包袱包和The Curve曲線C包，呈現率性不受拘束的品牌精神。

The Sack Bag包袱包，包款設計來自Runway秀場系列上的巨大包袱包。使用柔軟厚實的壓紋皮革印上醒目的「THE SACK BAG」，內層有可移動拿取使用的拉鍊小包，隱形磁釦設計增加安全性。巨大尺寸的款式有雲朵白和波卡圓點，手提迷你尺寸則有奶油白、隕石黑、電光綠以及波卡圓點4個顏色。

The Curve曲線C包，融合紐約街頭風和上城的優雅面貌，金屬雙J Logo搭配有光澤感的平滑皮革，附有可調節長度的皮革肩背帶和粗練肩背帶，可隨穿搭風格拆卸搭配，包身使用如C字設計的微笑曲線，平滑皮革款共有四色可供選擇：曜石黑、奶油白、芭比粉以及焦糖褐；奢華感的鱷魚皮壓紋則有隕石黑和冰薰紫。

飾品部分，Marc Jacobs秋冬系列將銀色鏡面的字母氣球縮小變成可配戴的飾品，如鋁製氣球般充氣飽滿的鏡面材質，將「MARC JACOBS」字樣串連成為短項鍊、寬手環、手鍊戒指、以及不對稱耳環。