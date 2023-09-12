不用再憑運氣了！正裝、休閒鞋都可晴雨2用超實穿 無懼秋冬多雨氣候

邁入秋天雖然氣候乾爽宜人，但台灣的天氣說變就變，特別是冬季時常有惱人連綿細雨，讓外出穿搭需要細心考量。而丹麥鞋履品牌ECCO在這季的METROPOLE都會頂級支線中，就透過防水科技加持，打造了可晴雨兩用的紳士皮鞋及正裝女靴，讓消費者無懼突變的天氣，依舊維持有型穿搭。

以頂級皮革為素材的METROPOLE都會支線中，ECCO推出了經典德比鞋，特別搭配「雙層鞋墊」，可調整最舒適的鞋內空間，而且微幅高度的後跟也有助修飾身形。同系列中還提供了經典皮革女靴，有部分款式應用品牌獨創、不含全氟碳化物（PFC-FREE）的科技防水膜，不僅防水也更加友善環境。另外，疫後工作與休閒的場域被打破，正式鞋款不再是消費者唯一的選擇，因此ECCO透過流暢版型、特殊皮革與鞋底科技應用呈現STREET街頭休閒鞋。其中首次在台上市的ECCO Wave限定款，鞋身皮革擁有獨特的e字立體波紋，別具巧思。男款的STREET 720鞋，則採用進階版的GORE-TEX SURROUND科技，提供100%防水效能。

林果良品重新詮釋具有百年歷史的經典設計，打造出專屬於亞洲人的Belgian比利時樂福鞋，7,288元。圖／林果良品提供

而台牌林果良品在這季則選擇重新詮釋具有百年歷史的經典設計，打造出專屬於亞洲人的Belgian比利時樂福鞋。包留了林果良果自豪的手工大底技術，外型上以經典素面款式取代傳統蝴蝶結設計，選用進口麂皮小羊皮融入鞋面，柔和色調更顯典雅大方。使得比利時裙飾樂福鞋擁有輕便、好穿拖特點，在休閒與專業場合皆能輕鬆搭配。

ECCO STREET TRAY休閒鞋ECCO WAVE圖騰限定款，7,380元。圖／ECCO提供

ECCO METROPOLE系列AMSTERDAM防水平底靴，7,980元。圖／ECCO提供