抹茶＋韓式鬆餅！辻利茶舗×白狐院6款聯名甜點開賣

來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，今秋與主打韓式鬆餅的「白狐院華夫餅」攜手，自即日起推出「辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁華夫餅」、「成人版辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁華夫餅」、「辻利抹茶白狐淡雪自製糖蜜華夫餅」等不同款甜點與特製飲品，讓民眾一次擁有日韓跨界的甜蜜享受。

本次新登場的「辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁華夫餅」，使用具有醇厚火香與清新茶味的鹿兒島「丸香抹茶」，搭配上白狐院改良式華夫餅，並堆疊丸香抹茶瑞可塔起司布丁、混拌丸香抹茶的招牌生乳霜，還有自製糖蜜，同時擁有布丁微彈、華夫餅外酥內韌的豐富口感，並藉由起司帶出抹茶風味，每份199元，採內用限定。

「成人版辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁華夫餅」使用抹茶華夫餅，並淋上陳年蘭姆酒熬煮成的糖蜜，再灑滿以傳統石臼慢速研磨的宇治「丸倉抹茶」，並堆疊特製抹茶瑞可塔起司布丁、抹茶招牌生乳霜，具有成熟的大人系風味，每份199元，採內用限定。另外還有「辻利抹茶白狐淡雪自製糖蜜華夫餅」，將抹茶華夫餅夾入大量抹茶生乳霜、淋上糖蜜，再灑滿丸倉抹茶，兼具苦甜平衡與茶香，外帶每份259元，半份138元。