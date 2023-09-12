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抹茶＋韓式鬆餅！辻利茶舗×白狐院6款聯名甜點開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「辻利茶舗」與「白狐院華夫餅」攜手，推出一系列聯名甜品。圖／辻利茶舗提供
「辻利茶舗」與「白狐院華夫餅」攜手，推出一系列聯名甜品。圖／辻利茶舗提供

來自日本的百年抹茶品牌「辻利茶舗」，今秋與主打韓式鬆餅的「白狐院華夫餅」攜手，自即日起推出「辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁華夫餅」、「成人版辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁華夫餅」、「辻利抹茶白狐淡雪自製糖蜜華夫餅」等不同款甜點與特製飲品，讓民眾一次擁有日韓跨界的甜蜜享受。

本次新登場的「辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁華夫餅」，使用具有醇厚火香與清新茶味的鹿兒島「丸香抹茶」，搭配上白狐院改良式華夫餅，並堆疊丸香抹茶瑞可塔起司布丁、混拌丸香抹茶的招牌生乳霜，還有自製糖蜜，同時擁有布丁微彈、華夫餅外酥內韌的豐富口感，並藉由起司帶出抹茶風味，每份199元，採內用限定。

「成人版辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁華夫餅」使用抹茶華夫餅，並淋上陳年蘭姆酒熬煮成的糖蜜，再灑滿以傳統石臼慢速研磨的宇治「丸倉抹茶」，並堆疊特製抹茶瑞可塔起司布丁、抹茶招牌生乳霜，具有成熟的大人系風味，每份199元，採內用限定。另外還有「辻利抹茶白狐淡雪自製糖蜜華夫餅」，將抹茶華夫餅夾入大量抹茶生乳霜、淋上糖蜜，再灑滿丸倉抹茶，兼具苦甜平衡與茶香，外帶每份259元，半份138元。

除此之外，本次還有「辻利抹茶草莓牛奶香蕾（冰）」、「辻利抹茶玫瑰漂浮氣泡飲（冰）」兩款飲品同步登場，每杯145元。同時也有「辻利抹茶リコッタ(瑞可塔)布丁」，單個148元，6入原價888元，嘗鮮優惠價788元。

辻利抹茶リコッタ布丁。單個148元，6入優惠價788元。圖／辻利茶舗提供
辻利抹茶リコッタ布丁。單個148元，6入優惠價788元。圖／辻利茶舗提供
辻利抹茶白狐淡雪自製糖蜜華夫餅，每份259元，半份138元。圖／辻利茶舗提供
辻利抹茶白狐淡雪自製糖蜜華夫餅，每份259元，半份138元。圖／辻利茶舗提供
成人版辻利抹茶リコッタ布丁華夫餅，每份199元。圖／辻利茶舗提供
成人版辻利抹茶リコッタ布丁華夫餅，每份199元。圖／辻利茶舗提供
辻利抹茶リコッタ布丁華夫餅，每份199元。圖／辻利茶舗提供
辻利抹茶リコッタ布丁華夫餅，每份199元。圖／辻利茶舗提供

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