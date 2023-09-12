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跟上NewJeans腳步去日本、韓國訂製丹寧褲！網：「跟偶像更靠近了～」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
女團NewJeans演繹Levi's®秋冬系列形象廣告。圖／Levi's®提供
女團NewJeans演繹Levi's®秋冬系列形象廣告。圖／Levi's®提供

想穿上跟女團NewJeans同款丹寧褲嗎？現在Levi's®將要替粉絲們（Bunnies）圓夢了！ 只要到日本原宿及韓國新沙洞街路樹街的Levi’s® Tailor Shop就能訂製跟NewJeans同設計的501®褲款，因此就有網友覺得「可以跟偶像更靠近了～」

今年是501®褲款誕生150周年，因此Levi's®在全球各地不停地舉辦慶祝活動，身為品牌大使的女團NewJeans當然不會缺席。此次藉由獨有的Tailor Shop客製化體驗，並結合了NewJeans五位成員巧思，分別運用在501®雙色原創丹寧褲、褲管抓鬚短褲和復刻粉色丹寧褲，添上刺繡設計、布章、抓皺細節及各式裝飾物，既俏皮又充滿活力。而想要客製服務的人或粉絲們也可以前往位於日本原宿及韓國新沙洞街路樹街Levi’s® Tailor shop預約服務，藉由你的視角，詮釋心中獨一無二的501®褲款；或是直接複製貼NewJeans的創意。

女團NewJeans演繹Levi's®Tailor Shop客製服務形象廣告。 圖／Levi's®提供
女團NewJeans演繹Levi's®Tailor Shop客製服務形象廣告。 圖／Levi's®提供

同時身為新生代心中的潮流偶像，NewJeans也運用私物配飾及自身獨有的穿搭配方來進行搭配，並鼓勵粉絲們運用衣著風格展示自我魅力及內在力量。NewJeans也提到成員們經過與Levi’s®Tailor Shop合作，將服飾單品翻玩出獨具風格的自我性格，相信粉絲們也可以創作出專屬他們獨樹一格的設計。除了訂製款之外，於系列形象廣告中，NewJeans還選擇了Ribcage極高腰寬褲、Baggy Dad寬潮老爹丹寧褲、501®短褲以及Baggy Dad寬潮工裝褲搭配出屬於初秋氛圍的造型，同樣吸引著眾人目光。

女團NewJeans演繹Levi's®Tailor Shop客製服務形象廣告。圖／Levi's®提供
女團NewJeans演繹Levi's®Tailor Shop客製服務形象廣告。圖／Levi's®提供

Levi's®深淺交錯條紋襯衫，2,690元。圖／Levi's®提供
Levi's®深淺交錯條紋襯衫，2,690元。圖／Levi's®提供

Levi's®草綠色Logo T恤，1,290元。圖／Levi's®提供
Levi's®草綠色Logo T恤，1,290元。圖／Levi's®提供

Levi's® 501®闊型丹寧褲，3,990元。圖／Levi's®提供
Levi's® 501®闊型丹寧褲，3,990元。圖／Levi's®提供

Levi's®絨毛造型漁夫帽，1,690元。圖／Levi's®提供
Levi's®絨毛造型漁夫帽，1,690元。圖／Levi's®提供

Levi's®Gold Tab鋪棉棒球外套，5,990元。圖／Levi's®提供
Levi's®Gold Tab鋪棉棒球外套，5,990元。圖／Levi's®提供

Levi's® 501®褲管抓鬚短褲，2,990元。圖／Levi's®提供
Levi's® 501®褲管抓鬚短褲，2,990元。圖／Levi's®提供

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