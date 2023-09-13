智慧家庭用多元的智能設備 創造生活新體驗！

隨著科技的不斷進步，智慧家庭正逐漸成為現代家庭的主流趨勢。在這個日益智能化的時代，西格瑪智慧管家憑藉豐富智慧家庭品項，豐富台灣的智慧家庭的多元生活體驗。

西格瑪智慧管家是一家領先的智能家居解決方案提供商，致力於為人們打造更便利、更智能的居家生活體驗。在智慧家庭的範疇裡，從智能安防延伸到居家環控都是幾項較受歡迎的應用模式，而西格瑪智慧管家用豐富的研發經驗，開發出可符合不同家庭的生活習慣的輕巧設備，成為用戶追求智慧生活的首選之一。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

智慧家庭的重要使用環節裡，運用手機APP就能遠程監控家裡面的室內安全、環境舒適度、語音控制和自動化場景等功能。西格瑪智慧管家不只注重居家安防及生活舒適度，對於每個使用者的個資安全也是十分在意，西格瑪智慧管家使用Amazon Web Services (AWS)的IoT服務，所有的設備溝通都在雲端平台中快速傳導及整合，讓使用者安心享受智慧生活帶來的精彩體驗。

當「 Motion動態感應器」在全家外出時，捕捉室內出現的任何異常動態，透過即時推播訊息及時告警，通知家中成員使用「IPcam室內攝影機」監看家中異樣；與「Light strip 智能燈條」或是智能燈控開關串接指令，夜晚時感控光源變暗時可立即傳導燈控指令，打開客廳的燈光，智慧物聯快速即享全屋自動化的智能生活。



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西格瑪智慧管家的擁有完整的全屋自動化的感測設備，當「Weather智能天氣站」感測室溫過高時，無線指令開啟「Smart Fan 無線智能循環風扇」降低屋內的悶熱；當家人到家時，透過手機的GPS傳輸定位資訊，讓家中成員都能再開啟家門的第一刻，開門即可經過「Door/Window門窗感應器」的感測傳導，立即進行燈控指令，經過「Motion動態感測器」的光源感測系統，每日晨間都能感測到光源後，驅動智能燈控設備自動關閉室內燈光，有效達到居家節能的目的，實現燈光和其他智能設備互聯的自動化場景。智慧家庭與智能攝影機等智能安防裝置連接，能形成全方位的智慧家庭環境，還能提供更安心的家居保護。



西格瑪智慧管家的智慧燈控產品，不僅為家庭帶來智慧、便利和安全，同時也將智慧家庭和智慧生活推向了更高的層次。讓我們共同期待，智慧家庭將為每個家庭帶來更多的未來可能。於有.設計 uDesign電商設計平台上線，西格瑪智慧管家全品項優惠88折起，消費滿$1888送「西格瑪智慧管家 Light Switch」詳細商品資訊請見 商品頁面 查詢。

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