Outdoor戶外系必備！運動機能涼鞋品牌TOP 10 上山下海都不怕

好看耐穿的運動機能涼鞋在這裡！

身為喜歡跑跑跳跳的陽光戶外系，一雙涼爽輕便又有型的運動涼鞋絕對是必備的配備！市面上有許多運動涼鞋品牌，除了輕盈、透氣、防水、防滑等實用機能外，在外型設計上也越來越好看時尚，不管是運動健行還是穿搭需求都能夠一次滿足。

在眾多好看又好穿的運動涼鞋中，哪個品牌的涼鞋在網路上有著最高的討論度呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了網路討論聲量最高的運動涼鞋品牌TOP 10。想買運動涼鞋又不知道該挑哪個牌子嗎？快把這份清單收藏起來吧！

image source: FB／Teva

NO. 10 adidas 愛迪達

身為知名運動用品大牌，adidas的運動涼鞋是許多運動涼鞋新手會選擇的品牌。像是Adilette Adventure、STELLA MCCARTNEY和Terrex Cyprex Ultra都是非常受歡迎的人氣系列，不管是男款還是女款穿起來都非常舒適又好搭。



除了有鞋底避震設計外，可調式扣帶也讓涼鞋穿起來更加方便，此外鞋子上的adidas經典logo，更是穿搭上的一大亮點，也有不少人為了搭配服裝購入adidas的運動涼鞋，「日常很適合，魔鬼氈也很方便」、「白色系列超多人愛買」、「很好看，搭襪子也很可愛」。

延伸閱讀：約大魯閣打棒球、打電動還想找樂子？今年有了這張「青春動滋券500元」Z世代用在哪？

image source: adidas

NO. 9 GOODYEAR 固特異

GOODYEAR為來自美國的百年經典輪胎品牌，之後開始生產各式鞋款，以堅固耐穿的高品質鞋聞名。GOODYEAR主要以休閒、運動、戶外等著動機能的鞋款為主，其中運動涼鞋就是許多人大堆的商品之一。



GOODYEAR的涼鞋款式多樣，除了有防水款外，也有磁扣、織帶等多種不同的設計可以挑選，同時還推出護趾款，保護腳趾在戶外跑跳、運動時不會受傷。此外，實惠的價格也是GOODYEAR受歡迎的原因之一，「標榜防水價格還很便宜」、「涼鞋還不錯」、「很耐穿」、「鞋子價格蠻便宜的」。

延伸閱讀：暑假出遊！2023台北十大人氣步道群 全國首創「親水文學步道」在哪？

NO. 8 diadora

以「運動」為品牌核心的義大利品牌diadora，致力於研發出適合全家大小的運動鞋，推出許多舒適好穿的運動鞋款，其中運動涼鞋就是熱銷商品之一。除了注重機能的水陸兩棲護趾款、磁扣式涼鞋外，還有超時尚有型的編織涼鞋。



好看又耐穿的鞋款，不管是戶外運動、露營還是平時的休閒穿搭都非常適合，其中編織涼鞋更是最多網友討論的人氣款式，「義大利貨很棒」、「好穿耐用又便宜」、「義大利國寶鞋」、「樣式很潮，價格實惠」、「鞋界的CP王」。

延伸閱讀：超仙的熱門打卡運動快跟上！雙北十大空中瑜珈教室推薦 上完課秒變空中精靈

NO. 7 HOKA ONE ONE

以運動、登山、健行等機能能鞋款為主的品牌HOKA，十分注重鞋子的舒適度，針對健行、跑步、越野、登山、穿搭等不同面向打造多樣產品，希望能滿足各種需求。其中HOKA的運動機能涼鞋也得到不少網友推薦。



HOKA Hopara就是人氣品項之一，除了緩震鞋底、彈性親膚的透氣材質外，還有保護腳趾的橡膠鞋頭設計，能夠快速調整鬆緊的快繫鞋帶也十分方便，是一款舒適好穿的運動涼鞋，「選擇HOKA的原因：好看＆好穿」、「HOKA Hopara可以考慮」、「舒適好穿不疲勞」。



延伸閱讀：跑起來！愛跑人堅持路跑下去的10大理由

NO. 6 LOTTO

義大利運動用品品牌LOTTO以各式運動鞋為主要商品，除了適合各種球類運動的鞋款外，方便活動的機能鞋也深受歡迎，登山鞋、健走鞋等各種適合戶外動運的鞋款舒適又好穿，款式多樣的涼鞋也是人氣商品之一。



除了有護趾、圖紋織帶、輕量等多種涼鞋款式外，LOTTO也推出兒童款涼鞋，更有安全反光、多點式調整的方便實用的設計，是大人小孩都愛的運動涼鞋品牌，「鞋底就像球鞋一樣，非常好走防滑」、「連假去走步道，看到超多人穿這種涼鞋的」。

延伸閱讀：路跑好手都在這！網友熱推臺灣十大馬拉松賽事

NO. 5 Timberland

以防水靴建立起知名度的Timberland，是喜歡戶外活動的人一定都知道的知名品牌，各種outdoor風的服飾及機能鞋款，專為露營、登山等野外活動打造，注重品質和功能的同時也精心設計出好搭的商品，帶起戶外時尚風潮。



Timberland的鞋可以說是登山、露營愛好者人腳一雙的配備，除了防水靴和登山鞋外，運動機能涼鞋也非常受歡迎，好穿又充滿設計感的時尚外型也有許多人會買來作為日常穿搭使用，「超好穿，已敗」、「Timberland就是好穿，在加拿大outlet買的這雙涼鞋陪伴我五六年」。

延伸閱讀：教練，我想變強！讓「運動」更有效的10個技巧

NO. 4 Chaco

來自美國的Chaco為運動涼鞋專門品牌，提供專為各式各樣戶外活動設計的涼鞋鞋款，多樣的款式讓人人都可以挑選到符合自己需求的運動涼鞋。其中Chaco涼鞋的「織帶設計」更是標誌性的特色，也可以說最熱銷的織帶運動涼鞋品牌。



身為運動涼鞋專門品牌，除了方便又時尚的涼鞋織帶外，Chaco涼鞋鞋底也經過特別設計，提供足弓支撐，穿起來更為舒適，抓地力強又耐磨的鞋底更是非常適合戶外活動，「登山非傳統路線穿也走起來很穩」、「好穿，但比較重，適合戶外用」。

延伸閱讀：回頭率、舒適度都兼顧！女性挑選運動衣10大重點 關鍵指標一定要看

NO. 3 MERRELL

MERRELL為美國戶外專業品牌，產品包含了各種適合戶外休閒活動的服飾、包包與鞋款，並且在美國持續多年獲得戶外運動與休閒鞋第一品牌，水陸兩棲的多款戶外運動涼鞋深受消費者的喜愛。



除了專為戶外運動打造出的實用機能外，MERRELL的涼鞋款式也非常好看有型，不論是運動還是穿搭需求都能夠兼顧，穿在腳上不只健步如飛，也能成為穿搭亮點，「水陸兩棲鞋好看又快乾」、「有蠻多鞋款很好看，不會太運動風，而且透氣又好走」、「穿起來非常輕盈」、「服裝搭配上不會有太大困難」。

延伸閱讀：找回妳的自信與美麗！雙北10大網友熱議女性友善健身房一次看

NO. 2 KEEN

說到運動涼鞋，一定有不少人第一個想到的就是KEEN的「編織涼鞋」（KEEN UNEEK）。身為戶外風格品牌，KEEN的運動機能涼鞋除了好穿舒適、方便活動外也在外型設計上別出心裁，優雅的綁帶編織系列看起來非常時尚，不同顏色的編繩也能交織出不一樣的風格。

除了編織系列外，喜歡戶外活動的人，幾乎人人都會有一雙KEEN的NEWPORT系列涼鞋，吸震減壓再加上剃刀式鞋紋設計，讓這款抓地力非常好的涼鞋能夠適應各式地形，和編織涼鞋一樣是人氣商品，「KEEN編織的好看」、「被米色UNEEK燒到」。

延伸閱讀：想練再練無負擔！雙北十大人氣單次付費健身房

NO. 1 Teva

Teva和KEEN是許多人心中的兩大運動涼鞋品牌，以各種戶外休閒、運動穿搭機能產品聞名的Teva，所推出的多款涼鞋在網路上都有著非常高的討論度。除了好看實穿的Hurricane系列水陸機能涼鞋外，護趾設計的Outflow系列也非常受歡迎。



提到運動涼鞋，Teva是超多網友首推的品牌，不只有著實用機能，舒適度在各大品牌中也名列前茅，多樣款式選擇更是能為穿搭加分，「底好Q彈好好穿」、「看大家穿搭配這雙真的有夠美」、「外型很好看很好搭」、「很輕、很美，適合逛街、出國玩那種走一堆路的」。

延伸閱讀：天雨冷吱吱都不怕！十大防風防水外套品牌伴你一路衝鋒

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年09月08日至2023年09月07日，共3年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『運動機能涼鞋品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統