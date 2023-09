Outdoor戶外系必備！運動機能涼鞋品牌TOP 10 上山下海都不怕

好看耐穿的運動機能涼鞋在這裡!

身為喜歡跑跑跳跳的陽光戶外系,一雙涼爽輕便又有型的運動涼鞋絕對是必備的配備!市面上有許多運動涼鞋品牌,除了輕盈、透氣、防水、防滑等實用機能外,在外型設計上也越來越好看時尚,不管是運動健行還是穿搭需求都能夠一次滿足。

在眾多好看又好穿的運動涼鞋中,哪個品牌的涼鞋在網路上有著最高的討論度呢?《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,調查出了網路討論聲量最高的運動涼鞋品牌TOP 10。想買運動涼鞋又不知道該挑哪個牌子嗎?快把這份清單收藏起來吧!

image source: FB/Teva

NO. 10 adidas 愛迪達

身為知名運動用品大牌,adidas的運動涼鞋是許多運動涼鞋新手會選擇的品牌。像是Adilette Adventure、STELLA MCCARTNEY和Terrex Cyprex Ultra都是非常受歡迎的人氣系列,不管是男款還是女款穿起來都非常舒適又好搭。



除了有鞋底避震設計外,可調式扣帶也讓涼鞋穿起來更加方便,此外鞋子上的adidas經典logo,更是穿搭上的一大亮點,也有不少人為了搭配服裝購入adidas的運動涼鞋,「日常很適合,魔鬼氈也很方便」、「白色系列超多人愛買」、「很好看,搭襪子也很可愛」。

image source: adidas

NO. 9 GOODYEAR 固特異

GOODYEAR為來自美國的百年經典輪胎品牌,之後開始生產各式鞋款,以堅固耐穿的高品質鞋聞名。GOODYEAR主要以休閒、運動、戶外等著動機能的鞋款為主,其中運動涼鞋就是許多人大堆的商品之一。



GOODYEAR的涼鞋款式多樣,除了有防水款外,也有磁扣、織帶等多種不同的設計可以挑選,同時還推出護趾款,保護腳趾在戶外跑跳、運動時不會受傷。此外,實惠的價格也是GOODYEAR受歡迎的原因之一,「標榜防水價格還很便宜」、「涼鞋還不錯」、「很耐穿」、「鞋子價格蠻便宜的」。

image source: FB/固特異鞋 GOODYEAR Footwear Taiwan

NO. 8 diadora

以「運動」為品牌核心的義大利品牌diadora,致力於研發出適合全家大小的運動鞋,推出許多舒適好穿的運動鞋款,其中運動涼鞋就是熱銷商品之一。除了注重機能的水陸兩棲護趾款、磁扣式涼鞋外,還有超時尚有型的編織涼鞋。



好看又耐穿的鞋款,不管是戶外運動、露營還是平時的休閒穿搭都非常適合,其中編織涼鞋更是最多網友討論的人氣款式,「義大利貨很棒」、「好穿耐用又便宜」、「義大利國寶鞋」、「樣式很潮,價格實惠」、「鞋界的CP王」。

image source: FB/Diadora台灣

NO. 7 HOKA ONE ONE

以運動、登山、健行等機能能鞋款為主的品牌HOKA,十分注重鞋子的舒適度,針對健行、跑步、越野、登山、穿搭等不同面向打造多樣產品,希望能滿足各種需求。其中HOKA的運動機能涼鞋也得到不少網友推薦。



HOKA Hopara就是人氣品項之一,除了緩震鞋底、彈性親膚的透氣材質外,還有保護腳趾的橡膠鞋頭設計,能夠快速調整鬆緊的快繫鞋帶也十分方便,是一款舒適好穿的運動涼鞋,「選擇HOKA的原因:好看&好穿」、「HOKA Hopara可以考慮」、「舒適好穿不疲勞」。



image source: FB/HOKA ONE ONE

NO. 6 LOTTO

義大利運動用品品牌LOTTO以各式運動鞋為主要商品,除了適合各種球類運動的鞋款外,方便活動的機能鞋也深受歡迎,登山鞋、健走鞋等各種適合戶外動運的鞋款舒適又好穿,款式多樣的涼鞋也是人氣商品之一。



除了有護趾、圖紋織帶、輕量等多種涼鞋款式外,LOTTO也推出兒童款涼鞋,更有安全反光、多點式調整的方便實用的設計,是大人小孩都愛的運動涼鞋品牌,「鞋底就像球鞋一樣,非常好走防滑」、「連假去走步道,看到超多人穿這種涼鞋的」。

image source: FB/Lotto Sport Taiwan

NO. 5 Timberland

以防水靴建立起知名度的Timberland,是喜歡戶外活動的人一定都知道的知名品牌,各種outdoor風的服飾及機能鞋款,專為露營、登山等野外活動打造,注重品質和功能的同時也精心設計出好搭的商品,帶起戶外時尚風潮。



Timberland的鞋可以說是登山、露營愛好者人腳一雙的配備,除了防水靴和登山鞋外,運動機能涼鞋也非常受歡迎,好穿又充滿設計感的時尚外型也有許多人會買來作為日常穿搭使用,「超好穿,已敗」、「Timberland就是好穿,在加拿大outlet買的這雙涼鞋陪伴我五六年」。

image source: FB/Timberland

NO. 4 Chaco

來自美國的Chaco為運動涼鞋專門品牌,提供專為各式各樣戶外活動設計的涼鞋鞋款,多樣的款式讓人人都可以挑選到符合自己需求的運動涼鞋。其中Chaco涼鞋的「織帶設計」更是標誌性的特色,也可以說最熱銷的織帶運動涼鞋品牌。



身為運動涼鞋專門品牌,除了方便又時尚的涼鞋織帶外,Chaco涼鞋鞋底也經過特別設計,提供足弓支撐,穿起來更為舒適,抓地力強又耐磨的鞋底更是非常適合戶外活動,「登山非傳統路線穿也走起來很穩」、「好穿,但比較重,適合戶外用」。

image source: FB/Chaco

NO. 3 MERRELL

MERRELL為美國戶外專業品牌,產品包含了各種適合戶外休閒活動的服飾、包包與鞋款,並且在美國持續多年獲得戶外運動與休閒鞋第一品牌,水陸兩棲的多款戶外運動涼鞋深受消費者的喜愛。



除了專為戶外運動打造出的實用機能外,MERRELL的涼鞋款式也非常好看有型,不論是運動還是穿搭需求都能夠兼顧,穿在腳上不只健步如飛,也能成為穿搭亮點,「水陸兩棲鞋好看又快乾」、「有蠻多鞋款很好看,不會太運動風,而且透氣又好走」、「穿起來非常輕盈」、「服裝搭配上不會有太大困難」。

image source: FB/Merrell

NO. 2 KEEN

說到運動涼鞋,一定有不少人第一個想到的就是KEEN的「編織涼鞋」(KEEN UNEEK)。身為戶外風格品牌,KEEN的運動機能涼鞋除了好穿舒適、方便活動外也在外型設計上別出心裁,優雅的綁帶編織系列看起來非常時尚,不同顏色的編繩也能交織出不一樣的風格。

除了編織系列外,喜歡戶外活動的人,幾乎人人都會有一雙KEEN的NEWPORT系列涼鞋,吸震減壓再加上剃刀式鞋紋設計,讓這款抓地力非常好的涼鞋能夠適應各式地形,和編織涼鞋一樣是人氣商品,「KEEN編織的好看」、「被米色UNEEK燒到」。

image source: FB/KEEN Taiwan

NO. 1 Teva

Teva和KEEN是許多人心中的兩大運動涼鞋品牌,以各種戶外休閒、運動穿搭機能產品聞名的Teva,所推出的多款涼鞋在網路上都有著非常高的討論度。除了好看實穿的Hurricane系列水陸機能涼鞋外,護趾設計的Outflow系列也非常受歡迎。



提到運動涼鞋,Teva是超多網友首推的品牌,不只有著實用機能,舒適度在各大品牌中也名列前茅,多樣款式選擇更是能為穿搭加分,「底好Q彈好好穿」、「看大家穿搭配這雙真的有夠美」、「外型很好看很好搭」、「很輕、很美,適合逛街、出國玩那種走一堆路的」。

image source: FB/Teva

