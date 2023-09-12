婁峻碩走跳台北、香港就靠它！TNF黑標新裝上身輕鬆穿出帥氣感

婁峻碩暫甩「五堅情」獨自搭The North Face Urban Exploration（簡稱TNF黑標）秋冬新裝，演繹率性魅力。TNF黑標系列新形象廣告，首度邀請婁峻碩來擔綱主角，除了詮釋多款機能服飾之外，還分享了自己走跳台北、香港時的穿搭訣竅。

穿梭在工作及生活的台北，婁峻碩提到這座城市中，夏秋之際很容易遇到天氣轉變，想要輕鬆穿出帥氣感，他推薦GORE-TEX防水材質的丹寧服裝，即使遇到突來的陣雨也無需擔憂。除了丹寧系列，挑選同色系的單品，像是百搭黑色寬版Oversized T恤加上灰色保暖背心或者搭配一件具有Dryvent防風機能的外套，就能穿出簡約時尚又能保暖。而香港對婁峻碩來說也格外有意義，除了是與家人第一次搭機旅遊目的地，更是第一個舉辦海外演唱會的地方。然而香港是山、海交會的城市，為了能輕鬆穿梭在港島的高樓大廈以及山野之間，婁峻碩選擇黑標系列二合一外套與Fleece羊羔絨外套作為搭配重點。二合一外套外層的魚骨紋路充滿美式復古氛圍，加上攀登繩索等細節，讓整件外套更有山系探索風格。內層搭配羊羔絨馬甲，與Fleece羊羔絨外套同樣保暖，無懼突來強風，很適合在海港城市移動時穿著。

婁峻碩替The North Face Urban Exploration系列拍攝形象廣告。圖／The North Face提供

同樣主打機能時髦穿搭的還有Helly Hansen，在這季也推出專為山系探索者打造的H2EXPLORER全新系列。擷取品牌於航海、登山和滑雪的專業功能面料、細節元素與開發經驗，搭配更簡約俐落剪裁設計。分別提供了輕薄又兼具防水、透氣的效果的連帽衝鋒衣，以及女裝的健行夾克，特色就是皆配有加長帽簷，能為穿著者提供更全面保護。

婁峻碩替The North Face Urban Exploration系列拍攝形象廣告。圖／The North Face提供

婁峻碩替The North Face Urban Exploration系列拍攝形象廣告。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration系列女款白色短版防潑水保暖羽絨外套，11,880元。圖／The North Face提供

Helly Hansen H2EXPLORER系列女款健行夾克，17,800元。圖／Helly Hansen提供

The North Face Urban Exploration系列男款白色胸前戶外登山印花設計連帽上衣，4,880元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration系列男款卡其防潑水保暖休閒外套，14,880元。圖／The North Face提供