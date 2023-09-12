婁峻碩走跳台北、香港就靠它！TNF黑標新裝上身輕鬆穿出帥氣感
婁峻碩暫甩「五堅情」獨自搭The North Face Urban Exploration（簡稱TNF黑標）秋冬新裝，演繹率性魅力。TNF黑標系列新形象廣告，首度邀請婁峻碩來擔綱主角，除了詮釋多款機能服飾之外，還分享了自己走跳台北、香港時的穿搭訣竅。
穿梭在工作及生活的台北，婁峻碩提到這座城市中，夏秋之際很容易遇到天氣轉變，想要輕鬆穿出帥氣感，他推薦GORE-TEX防水材質的丹寧服裝，即使遇到突來的陣雨也無需擔憂。除了丹寧系列，挑選同色系的單品，像是百搭黑色寬版Oversized T恤加上灰色保暖背心或者搭配一件具有Dryvent防風機能的外套，就能穿出簡約時尚又能保暖。而香港對婁峻碩來說也格外有意義，除了是與家人第一次搭機旅遊目的地，更是第一個舉辦海外演唱會的地方。然而香港是山、海交會的城市，為了能輕鬆穿梭在港島的高樓大廈以及山野之間，婁峻碩選擇黑標系列二合一外套與Fleece羊羔絨外套作為搭配重點。二合一外套外層的魚骨紋路充滿美式復古氛圍，加上攀登繩索等細節，讓整件外套更有山系探索風格。內層搭配羊羔絨馬甲，與Fleece羊羔絨外套同樣保暖，無懼突來強風，很適合在海港城市移動時穿著。
同樣主打機能時髦穿搭的還有Helly Hansen，在這季也推出專為山系探索者打造的H2EXPLORER全新系列。擷取品牌於航海、登山和滑雪的專業功能面料、細節元素與開發經驗，搭配更簡約俐落剪裁設計。分別提供了輕薄又兼具防水、透氣的效果的連帽衝鋒衣，以及女裝的健行夾克，特色就是皆配有加長帽簷，能為穿著者提供更全面保護。
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