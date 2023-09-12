日本超人氣藝術家樋口裕子特展來台 9月14日早鳥票啟售

日本當紅藝術家樋口裕子（HIGUCHI YUKO）童話氛圍中又帶獵奇色彩的超現實世界觀，收服海內外無數粉絲。樋口裕子以「CIRCUS」為主題的大型個展自2019年起在日本國內巡迴10站，今年冬天展覽首度跨出日本，選擇台北為海外首站，並以「FOREST」為全新主題，特別為台灣繪製全新的主視覺、台灣限定票圖等，還加入新的作品展出，帶給台灣觀眾嶄新展覽內容。「奇幻動物森林 樋口裕子展」9月14日中午十二點於udn售票網獨家啟售。

展覽分為五個展區，集結超過600件精選作品，包含繪本創作、海報設計、聯名合作等經典繪畫手稿、立體展示以及台灣限定拍照場景，豐富多元的展件讓展覽宛如小型博物館。在展覽中，將能感受到樋口裕子以溫柔細緻的筆觸、復古的色彩及充滿想像力的表現風格，帶領觀眾進入奇幻的異想世界。

這次主辦單位聯合數位文創預售票期間不只有推出優惠早鳥票，更有台灣獨家超精美雙人紀念套票、可愛爆表日本原裝進口盲盒公仔套票，陸續還將解鎖展覽限定精裝版日本圖錄套票、繪本套票、雙色筆組套票等，絕對滿足粉絲們的所有需求！