快訊

1坪換1坪大直受災戶該同意嗎？專家試算增值空間「好到令人流口水」

竹市立委選戰成四腳督？傳柯文哲妹妹將參選、粉專悄上架 民眾黨證實回應

基泰建設匯錢了 北市都發局：1億元已匯入指定帳戶

《THE哆啦A夢展 台北 2023》即將來台 全展期預售票$360最優惠

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
增田賽巴斯汀「終極兵器」 ©Sebastian Masuda／Lovelies Lab. Studio　©Fujiko-Pro。(大阪展出實況)。圖／聯合數位文創提供
增田賽巴斯汀「終極兵器」 ©Sebastian Masuda／Lovelies Lab. Studio　©Fujiko-Pro。(大阪展出實況)。圖／聯合數位文創提供

睽違11年，擁有超高人氣的《THE 哆啦A夢展 台北 2023》即將在台展出，邀請28組日本知名當代藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題，全新創作獨具風格的哆啦A夢作品，包括在國際上知名的村上隆、奈良美智、蜷川實花等多位日本知名的新銳藝術家皆共同參與。藝術家們以獨具一格的創作方式，展現出哆啦A夢在他們心中的形象，透過作品傳遞所要表達的價值觀與文化象徵，這些創作將帶領大家進入一個全新的哆啦A夢世界。

蜷川實花「與小哆啦的1日約會篇2017」©mika ninagawa ©Fujiko-Pro。(大阪展出實況)。圖／聯合數位文創提供
蜷川實花「與小哆啦的1日約會篇2017」©mika ninagawa ©Fujiko-Pro。(大阪展出實況)。圖／聯合數位文創提供

《THE哆啦A夢展 台北 2023》將於2023/12/16-2024/4/7在台北中正紀念堂第1展廳展出，邀請所有喜愛哆啦A夢和當代藝術家創作的粉絲們，一起參加這場哆啦A夢X28組藝術家攜手打造的藝術饗宴。全展期最優惠票價為預售期間單人票$360元、雙人套票$700元，另還有期間限定的圖錄套票和村上隆資料夾套票，數量有限想購入的朋友要把握機會。

台北展覽主視覺。圖／聯合數位文創提供
台北展覽主視覺。圖／聯合數位文創提供

2023 年 12 月 16 日 至2024年 4 月 7日在中正紀念堂（臺北市中正區中山南路21號）展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽02-2649-1689 (每日09:00~18:00)

哆啦A夢 藝術家 日本

延伸閱讀

中正紀念堂轉型停滯？陳建仁：續蒐集各方意見檢討

「版權所有，AI翻印必究」 台首位藝術家發聲明拒絕AI

U18世界盃／中華隊今晚搶第4冠 與日本對決預售票賣破8千張

歡慶50年 「哆啦A夢」經典電影連番上映 將有時尚特展

相關新聞

粉絲快衝！7-ELEVEN「拉拉熊20周年超萌生活集點」推逾30款懶萌周邊

懶萌教主拉拉熊20周年慶！睽違3年，7-ELEVEN再度邀請拉拉熊迷們於9月20日下午3點起同慶全新「拉拉熊20周年超萌...

文青女神男神都到齊了！香奈兒威尼斯晚宴名單令人羨慕

香奈兒（CHANEL）長期持電影藝術，今年是品牌連續第五年擔任杜維埃美國電影節（Deauville American F...

iPhone 15發表前重點預測總整理 蘋果舊總部直營店開賣這4色T恤有玄機？

蘋果秋季發表會倒數計時，將於台灣時間9月13日凌晨1點盛大登場，這次發表會將是疫情後首度完全回歸實體活動，重回蘋果總部S...

韓妞都知道的秘密！1招擁有女團天使光秀髮

十年前在台聲名大噪的香水洗髮精始祖ELASTINE伊絲婷，十年以來持續推陳出新，蛻變為全方位的秀髮專家，旗下的洗潤護商品，不只有精品級香氣，更多高效機能再升級，深深擄獲消費者芳心；這次，ELASTINE 伊絲婷再度出手，攜全新「胺基酸修護系列」與獨家毛鱗修護技術，逆轉因燙染造成的受損髮況，維持髮絲柔順亮澤，並賦予秀髮豐盈彈性，一舉改善尷尬稻草髮、髮尾受損分岔，替你打造如韓星女團般的自信光澤滑順髮！

散發日式迷人香味！質感「旅行錫罐蠟燭」打造9款專屬行走香氣

居家生活少不了充滿儀式感的香氛蠟燭，挑選一款好的香氛，不僅可以沉澱自己的身心靈，也可以給人帶來舒壓的感受。日本品牌CHANIDA，是在東京的郊區設立的一間工作室，在那裡進行香氛調製研究，運用本地生產的原料之外，考量香味延伸及香調特色表現能更有層次感，所以也採集來自世界各地的獨特原料，由於部分原料取得不易，只能進行少量生產，以維持香味的品質。在香氛蠟燭的製作方面，不進行機器及外包大規模生產。因此，從成份調製到生產澆灌皆於日本工作室手工完成作業。

蘇澳漁會推「鱻宴集錦禮盒」 8款海鮮限量每盒1780元

中秋節大家習慣烤肉，宜蘭縣蘇澳區漁會推出限量鱻宴集錦禮盒，包括白蝦、透抽、干貝及鬼頭刀等8種海鮮，即日起預購特價每盒17...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦