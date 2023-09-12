《THE哆啦A夢展 台北 2023》即將來台 全展期預售票$360最優惠
睽違11年，擁有超高人氣的《THE 哆啦A夢展 台北 2023》即將在台展出，邀請28組日本知名當代藝術家，以「我心中的哆啦A夢」為主題，全新創作獨具風格的哆啦A夢作品，包括在國際上知名的村上隆、奈良美智、蜷川實花等多位日本知名的新銳藝術家皆共同參與。藝術家們以獨具一格的創作方式，展現出哆啦A夢在他們心中的形象，透過作品傳遞所要表達的價值觀與文化象徵，這些創作將帶領大家進入一個全新的哆啦A夢世界。
《THE哆啦A夢展 台北 2023》將於2023/12/16-2024/4/7在台北中正紀念堂第1展廳展出，邀請所有喜愛哆啦A夢和當代藝術家創作的粉絲們，一起參加這場哆啦A夢X28組藝術家攜手打造的藝術饗宴。全展期最優惠票價為預售期間單人票$360元、雙人套票$700元，另還有期間限定的圖錄套票和村上隆資料夾套票，數量有限想購入的朋友要把握機會。
2023 年 12 月 16 日 至2024年 4 月 7日在中正紀念堂（臺北市中正區中山南路21號）展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽02-2649-1689 (每日09:00~18:00)
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