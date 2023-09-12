日本人不愛來台灣玩？旅日達人：這是分子分母沒有學好的問題

最近有不少討論日本人不愛來台灣玩的新聞，旅日達人林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」直指，這其實是分子分母沒有學好的問題，日本人整體出國都下降，去韓國旅客恢復最快，不至於下到「 日本人不愛來台灣玩了的結論」。

林氏璧指出，最近新聞中翻出交通部觀光局近8年資料統計，指2019年12月來台日本人高達22萬人次，隨著疫情跌入谷底，2022年10月開始回升，2023年5月份升溫來到最高點8萬人次，不過和疫前曾出現22萬人次的盛況落差極大。然後就開始檢討日本人不愛來台灣的原因。但林氏璧說：「我認為這其實又是分子分母沒有學好的問題。」

林氏璧指出，日本2019年12月總出國人次171萬，包括美國32萬、韓國25萬、台灣22萬、泰國16萬、夏威夷13萬。

日本2023年5月總出國人次67萬，其中韓國18萬、美國9萬7、台灣7萬7、泰國5萬3、夏威夷3萬4。以這兩個疫情前後的月份相比，67萬整體是恢復到疫情前的39%，去這幾個地方玩的日本旅客恢復比例各自是韓國72%、美國30%、台灣35%、泰國33%、夏威夷26%。

林氏璧指出，四年前同期也來比一下。日本2019年5月總出國人次143萬，韓國28萬 、美國26萬、 台灣16萬7 、夏威夷11萬8 、泰國11萬。67萬整體是恢復到四年前同期的47%，去這幾個地方玩的日本旅客恢復比例各自是韓國64%、美國37.3%、台灣46.1%、泰國45.7%及夏威夷28.8%。

林氏璧指出，以上這些數字看到的狀況應該是，日本人在疫情後出國人次只恢復到疫情前的四到五成左右，去韓國旅客恢復最快。去台灣和泰國旅客恢復和整體旅客恢復平均值差不多。日本人相對上去美國和夏威夷的意願降低，不至於下到「日本人不愛來台灣玩了的結論。」

林氏璧指出，要反向思考，在匯率這麼差的時候，還願意來台灣玩的日本人，有機會變成死忠的台灣旅遊中毒者。「我們應該要珍惜這些旅客，推出牛肉，誠心款待，努力讓他們留下好印象！讓他們以後有意願可以一來再來！各位在匯率0.39時還是照跑日本的中毒者，應該懂我的意思。」