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麥香新口味、日本熱銷氣泡飲登台！今夏飲料新風味接棒

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
茶裏王傳捷報，連續6年在iTi國際風味大獎奪下星級獎章殊榮。圖／茶裏王提供
茶裏王傳捷報，連續6年在iTi國際風味大獎奪下星級獎章殊榮。圖／茶裏王提供

今年夏天的解暑新飲品再來一波。陪伴國人數十年的麥香，在睽違多年後推出新口味「麥香檸檬紅茶」，甫上市銷售就破百萬瓶；國民茶飲茶裏王接連獲獎；日本熱銷的兩款氣泡飲新口味，也同步上市。

今年夏天屢破高溫，酷暑難耐，飲料老品牌麥香睽違多年再推新品「麥香檸檬紅茶」，於統一7-ELEVEn獨家販售，新品開賣至今銷量已突破百萬瓶大關。新品採用了雙海岸檸檬果香，搭配具果香的紅茶，堆疊出清爽的酸甜感。9月開學季可享第二件10元優惠。

另一款國民茶飲「茶裏王」也傳捷報，連續6年在iTi國際風味大獎奪下星級獎章殊榮。品牌首次公開自製茶工法的三大秘訣，包括為茶葉撐陽傘式的「黑網覆蓋」、「自然酵素」釋出原生甘甜，以及透過單細胞生茶萃取技術，讓茶湯更回甘。「雞尾酒教父」Aki也分享以好茶為基底打造調酒，「台式綠茶的味型融合了獨特的台式細緻香甜口感，非常適合與像是高粱等烈酒作結合，可以充分品飲來自台灣這塊土地獨有的職人哲學。」【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

今年時尚必備的多巴胺元素也再添新品。加倍佳9月跨界推出在日本創下熱銷款口味的草莓奶油及葡萄口味氣泡飲，瓶身設計主打經典達利設計雛菊，由綠色、紫色、粉色交疊出專屬加倍佳多巴胺色調，從視覺開始感受快樂氣息；同時也高度還原棒棒糖口感，在享受氣泡沁涼感的同時，也能嘗到水果的甜蜜滋味。加倍佳氣泡飲即日起於全家超商獨家開賣，10/3前，一次購買兩瓶即享嘗鮮價59元，任一瓶氣泡飲與加倍佳棒棒糖合購優惠價39元，加倍佳草莓牛乳飲品也有2件49元的優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

加倍佳氣泡飲於全家便利商店獨家上市，單瓶原價35元，即日起至10/3享兩瓶嘗鮮價59元。圖／加倍佳提供
加倍佳氣泡飲於全家便利商店獨家上市，單瓶原價35元，即日起至10/3享兩瓶嘗鮮價59元。圖／加倍佳提供
麥香檸檬紅茶上市後大受歡迎，開賣至今銷量已經突破百萬瓶大關。圖／麥香提供
麥香檸檬紅茶上市後大受歡迎，開賣至今銷量已經突破百萬瓶大關。圖／麥香提供
麥香新品檸檬紅茶，推出第二件10元優惠。圖／麥香提供
麥香新品檸檬紅茶，推出第二件10元優惠。圖／麥香提供

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