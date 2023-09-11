Haerin把珠寶變可愛了！Dior羅盤玫瑰加入日月圖騰

Dior發表Rose des Vents新形象照 ，呈現由Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane發想出的前所未有之作。這是繼先前釋出將Dior Tribales設計概念融入Rose des Vents耳環系列新品與全新品牌大使、NewJeans的Haerin演繹的新設計形象照後的第二篇章，在Haerin充滿青春活力的演藝下，新款Rose Céleste長項鍊與耳扣展現更為鮮明活潑的優雅氣息。

首次出現於Rose Céleste設計的全新創意款式，遊走在優雅與大膽之間，設計靈感來自迪奧先生對占卜藝術的熱情。如同夢境般探索的精緻全新設計，由2條長項鍊與1只耳扣組成，重新詮釋了太陽與月亮這兩個充滿力量、生命力的符碼，也以可兩面式穿戴的巧思，更為日常穿著與搭配創造更多俏皮又靈活的趣味。 Dior品牌大使Haerin演繹Rose des Vents形象第二篇章Rose Céleste。圖／Dior提供 Rose Céleste推出全新款式。圖／Dior提供 Rose Céleste耳扣，價格未定。圖／Dior提供 Dior品牌大使Haerin演繹Rose des Vents形象第二篇章Rose Céleste。圖／Dior提供 Rose Céleste雙層長項鍊，190萬元。圖／Dior提供 Dior品牌大使Haerin演繹Rose des Vents形象第二篇章Rose Céleste。圖／Dior提供 Rose Céleste長項鍊，97萬元。圖／Dior提供 Dior品牌大使Haerin演繹Rose des Vents形象第二篇章Rose Céleste。圖／Dior提供