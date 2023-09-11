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Haerin把珠寶變可愛了！Dior羅盤玫瑰加入日月圖騰

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使Haerin演繹Rose des Vents形象第二篇章Rose Céleste。圖／Dior提供
Dior品牌大使Haerin演繹Rose des Vents形象第二篇章Rose Céleste。圖／Dior提供

Dior發表Rose des Vents新形象照 ，呈現由Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane發想出的前所未有之作。這是繼先前釋出將Dior Tribales設計概念融入Rose des Vents耳環系列新品與全新品牌大使、NewJeans的Haerin演繹的新設計形象照後的第二篇章，在Haerin充滿青春活力的演藝下，新款Rose Céleste長項鍊與耳扣展現更為鮮明活潑的優雅氣息。

首次出現於Rose Céleste設計的全新創意款式，遊走在優雅與大膽之間，設計靈感來自迪奧先生對占卜藝術的熱情。如同夢境般探索的精緻全新設計，由2條長項鍊與1只耳扣組成，重新詮釋了太陽與月亮這兩個充滿力量、生命力的符碼，也以可兩面式穿戴的巧思，更為日常穿著與搭配創造更多俏皮又靈活的趣味。

Dior品牌大使Haerin演繹Rose des Vents形象第二篇章Rose Céleste。圖／Dior提供
Dior品牌大使Haerin演繹Rose des Vents形象第二篇章Rose Céleste。圖／Dior提供
Rose Céleste推出全新款式。圖／Dior提供
Rose Céleste推出全新款式。圖／Dior提供
Rose Céleste耳扣，價格未定。圖／Dior提供
Rose Céleste耳扣，價格未定。圖／Dior提供
Dior品牌大使Haerin演繹Rose des Vents形象第二篇章Rose Céleste。圖／Dior提供
Dior品牌大使Haerin演繹Rose des Vents形象第二篇章Rose Céleste。圖／Dior提供
Rose Céleste雙層長項鍊，190萬元。圖／Dior提供
Rose Céleste雙層長項鍊，190萬元。圖／Dior提供
Dior品牌大使Haerin演繹Rose des Vents形象第二篇章Rose Céleste。圖／Dior提供
Dior品牌大使Haerin演繹Rose des Vents形象第二篇章Rose Céleste。圖／Dior提供
Rose Céleste長項鍊，97萬元。圖／Dior提供
Rose Céleste長項鍊，97萬元。圖／Dior提供
Dior品牌大使Haerin演繹Rose des Vents形象第二篇章Rose Céleste。圖／Dior提供
Dior品牌大使Haerin演繹Rose des Vents形象第二篇章Rose Céleste。圖／Dior提供

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