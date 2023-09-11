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CITIZEN復刻跨越世紀的美學 傳奇「牛頭表」再現時髦品味

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CITIZEN男表代言人韋禮安演繹Tsuno Chrono 50周年限定款腕表。圖／CITIZEN提供
CITIZEN男表代言人韋禮安演繹Tsuno Chrono 50周年限定款腕表。圖／CITIZEN提供

如何傳達「時間」存在的意義，一直都是鐘表品牌探究的目標，包含了技術與美學等層面，不過唯有經典設計才能跨越時代長存，並引起共鳴。如同已故時裝大師聖羅蘭先生曾言「時尚會褪色，風格才是永恆」，CITIZEN在50年前推出，被暱稱為「牛頭表」的Chronograph Challenge Timer計時腕表，就是上述這句話的最佳體現。

1973年CITIZEN推出了品牌首款計時按鈕設置於表殼頂部的機械表款，靈感源自計時懷表，有形似牛角外觀配置受藏家喜愛，因而有了「Tsuno Chrono」牛頭表暱稱。經過了50年，CITIZEN以全球限量形式，擷取經典元素打造全新Tsuno Chrono周年限定表款，曝光後就引起討論。設計靈感源自賽車四幅式輪圈造型，透過香檳金色的式樣將表盤劃開分隔成4個功能區，配置上皆以醒目朱紅色指針做為指示，搭配外圈視距儀金色字樣，呈現出競速感。CITIZEN將其定義在PROMASTER系列下，因此具備計時碼表功能、200公尺深度防水、劍形指針，加上球面藍寶石玻璃鏡面，彰顯實用及耐用價值。

CITIZEN Chronograph系列AN3660-81E腕表，精鋼表殼與表鍊，9,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN Chronograph系列AN3660-81E腕表，精鋼表殼與表鍊，9,900元。圖／CITIZEN提供

除了限定款，CITIZEN同步推出以原版為樣貌復刻的牛頭表款式，外觀設計採用被消費者稱為「熊貓面」表盤與計時表盤撞色配置，無論是琥珀橘搭配黑色，還是黑、白兩色，皆帶出復古感氛圍。CITIZEN提到這是以50年前的原型配色作為參考，也還原了表款當時為賽車運動而生的精神。

CITIZEN Chronograph系列AN3660-81X腕表，精鋼表殼與表鍊，限定款，10,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN Chronograph系列AN3660-81X腕表，精鋼表殼與表鍊，限定款，10,900元。圖／CITIZEN提供

不可忘記的還有Series 8新型880抗磁機械腕表，搭載了首次具備GMT功能的新機芯，最大的特點可利用雙向調整的24小時顯示表圈及橘色GMT指針，進而能確認最多3個時區的當下時間。而且表盤以江戶時代即流行的Ichimatsu市松紋棋盤格圖案呈現，加上雙色表圈，凸顯摩登設計。同樣的CITIZEN也在這系列因為秋季推出限定香檳金及粉紅金配色來表現蕭瑟美學，更能感受到4層表殼的獨特性。

CITIZEN Series 8系列NB6032-53P腕表，香檳金及玫瑰金電鍍精鋼表殼、表鍊，60,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN Series 8系列NB6032-53P腕表，香檳金及玫瑰金電鍍精鋼表殼、表鍊，60,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN Series 8系列NB6031-56E腕表，精鋼表殼、表鍊，54,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN Series 8系列NB6031-56E腕表，精鋼表殼、表鍊，54,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN PROMASTER系列Tsuno Chrono 50周年限定款AV0072-01X腕表，香檳金電鍍精鋼表殼，40,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN PROMASTER系列Tsuno Chrono 50周年限定款AV0072-01X腕表，香檳金電鍍精鋼表殼，40,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN Series 8系列NB6030-59L腕表，精鋼表殼、表鍊，54,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN Series 8系列NB6030-59L腕表，精鋼表殼、表鍊，54,800元。圖／CITIZEN提供

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