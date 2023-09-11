空中微波好神奇！象印STAN.烘烤微波爐 省時、美味兼顧

日系小家電最強優勢就是美型功能又多元，霧黑質感設計象印STAN.系列，宣布在台推出全新「烘烤微波爐」，擁有業界首創「全方位加熱空中微波」、「至食物核心微波燒烤」、「炸物酥脆微波」3大特色，解決以往微波加熱不均勻、失去酥脆感的烹調痛點，一機省時輕鬆完成多樣化料理。即日起至12月31日，購買即送價值近萬元的好禮5件組。

新品首創獨特的「空中微波」模式，將隨附的耐熱玻璃多功調理盆放入方盤下軌道固定位置，紅外線感知器準確檢測食物溫度，自動設定加熱時間，讓食材懸浮後使微波能量平均分散、均勻受熱。

燒烤微波則是透過微波功能先將食材由外而內徹底加熱，而後自動切換為燒烤模式再次進行加熱，不用顧爐讓微波也能有燒烤香脆美味的口感。另外還有「酥脆微波」快捷鍵，復熱熟食炸物也能外部酥脆、內部濕熱，輕鬆享受宛如現炸般的口感。