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空中微波好神奇！象印STAN.烘烤微波爐 省時、美味兼顧

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Giaretti IH聚嗨爐，大面積烤盤適用6～8人料理，可同時烹調2支戰斧、4份龍蝦，還可左右獨立控溫。圖／Giaretti提供
Giaretti IH聚嗨爐，大面積烤盤適用6～8人料理，可同時烹調2支戰斧、4份龍蝦，還可左右獨立控溫。圖／Giaretti提供

日系小家電最強優勢就是美型功能又多元，霧黑質感設計象印STAN.系列，宣布在台推出全新「烘烤微波爐」，擁有業界首創「全方位加熱空中微波」、「至食物核心微波燒烤」、「炸物酥脆微波」3大特色，解決以往微波加熱不均勻、失去酥脆感的烹調痛點，一機省時輕鬆完成多樣化料理。即日起至12月31日，購買即送價值近萬元的好禮5件組。

新品首創獨特的「空中微波」模式，將隨附的耐熱玻璃多功調理盆放入方盤下軌道固定位置，紅外線感知器準確檢測食物溫度，自動設定加熱時間，讓食材懸浮後使微波能量平均分散、均勻受熱。

燒烤微波則是透過微波功能先將食材由外而內徹底加熱，而後自動切換為燒烤模式再次進行加熱，不用顧爐讓微波也能有燒烤香脆美味的口感。另外還有「酥脆微波」快捷鍵，復熱熟食炸物也能外部酥脆、內部濕熱，輕鬆享受宛如現炸般的口感。

另外，迎接中秋節、年底聚會旺季，義大利Giaretti珈樂堤特別推出6～8人適用的雙獨立控溫聚會神器「IH聚嗨爐」，擁有雙邊電磁加熱，搭配鑄壓不沾烤盤，最高1400W強大火力，少油、火力均勻，能同時處理多樣料裡，烤盤炙燒、油炸翻炒，連小火慢燉都能滿足。雙邊獨立溫控，可單邊加熱、保溫、雙邊同時加熱，微晶玻璃面板，廚房紙巾一擦即淨，中途免換盤清洗超方便。

IH聚嗨爐兼具IH爐與煎烤盤功能，川燙、火鍋、燒烤一爐搞定。圖／Giaretti提供
IH聚嗨爐兼具IH爐與煎烤盤功能，川燙、火鍋、燒烤一爐搞定。圖／Giaretti提供
隨附陶瓷方盤，均勻受熱，「酥脆微波」功能重現炸物美味。記者黃筱晴／攝影
隨附陶瓷方盤，均勻受熱，「酥脆微波」功能重現炸物美味。記者黃筱晴／攝影
爐內總容量26L、40.5cm寬門設計大容量碗盤放入取出不卡手。記者黃筱晴／攝影
爐內總容量26L、40.5cm寬門設計大容量碗盤放入取出不卡手。記者黃筱晴／攝影
獨特「空中微波」模式，搭配耐熱玻璃多功調理盆均勻加熱食材。記者黃筱晴／攝影
獨特「空中微波」模式，搭配耐熱玻璃多功調理盆均勻加熱食材。記者黃筱晴／攝影
年底前購買象印STAN.烘烤微波爐即送價值近萬元的好禮5件組。圖／象印提供
年底前購買象印STAN.烘烤微波爐即送價值近萬元的好禮5件組。圖／象印提供
雙旋鈕直覺操作，豐富功能輕鬆切換，中文介面容易上手。記者黃筱晴／攝影
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食材 聚會 義大利

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