空中微波好神奇！象印STAN.烘烤微波爐 省時、美味兼顧
日系小家電最強優勢就是美型功能又多元，霧黑質感設計象印STAN.系列，宣布在台推出全新「烘烤微波爐」，擁有業界首創「全方位加熱空中微波」、「至食物核心微波燒烤」、「炸物酥脆微波」3大特色，解決以往微波加熱不均勻、失去酥脆感的烹調痛點，一機省時輕鬆完成多樣化料理。即日起至12月31日，購買即送價值近萬元的好禮5件組。
新品首創獨特的「空中微波」模式，將隨附的耐熱玻璃多功調理盆放入方盤下軌道固定位置，紅外線感知器準確檢測食物溫度，自動設定加熱時間，讓食材懸浮後使微波能量平均分散、均勻受熱。
燒烤微波則是透過微波功能先將食材由外而內徹底加熱，而後自動切換為燒烤模式再次進行加熱，不用顧爐讓微波也能有燒烤香脆美味的口感。另外還有「酥脆微波」快捷鍵，復熱熟食炸物也能外部酥脆、內部濕熱，輕鬆享受宛如現炸般的口感。
另外，迎接中秋節、年底聚會旺季，義大利Giaretti珈樂堤特別推出6～8人適用的雙獨立控溫聚會神器「IH聚嗨爐」，擁有雙邊電磁加熱，搭配鑄壓不沾烤盤，最高1400W強大火力，少油、火力均勻，能同時處理多樣料裡，烤盤炙燒、油炸翻炒，連小火慢燉都能滿足。雙邊獨立溫控，可單邊加熱、保溫、雙邊同時加熱，微晶玻璃面板，廚房紙巾一擦即淨，中途免換盤清洗超方便。
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