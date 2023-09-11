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Stray Kids成員合體拍「家庭」時尚大片 又帥又可愛！網：請讓我成為你們家人

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供
韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片，8名成員呈現又帥又可愛的樣貌，讓網友看了也直呼「請讓我成為你們家人 」。

TOMMY HILFIGER這一季重新詮釋對家庭多元性的價值觀，並自大自然與戶外活動擷取設計靈感，結合品牌經典美式學院元素，打造秋冬季節服飾。而形象廣告也依循了相同概念，於是找來韓國男團Stray Kids來演繹，展現出專屬他們的個性與互動呈現情感、社群連結，成員們對彼此強烈及堅定的相互支持，更重新定義家庭概念。而「外套」是秋冬系列核心，將影響90年代青年文化甚深的傳統羽絨外套設計加入全新視角，以專屬格紋、大膽Logo與線條排版、鮮豔的顏色和寬鬆的版型，延續經典輪廓和風格傳承。於形象廣告中，Stray Kids就演繹富有層次感的單品，並帶出經典美式學院風格，吸引著粉絲目光。

流行服飾MANGO秋冬全新形象以傳達都會生活律動為主題，選在金融與時尚之都的紐約拍攝而成。圖／MANGO提供
流行服飾MANGO秋冬全新形象以傳達都會生活律動為主題，選在金融與時尚之都的紐約拍攝而成。圖／MANGO提供

不同於TOMMY HILFIGER的家庭概念，流行服飾MANGO秋冬全新形象以傳達都會生活律動為主題，選在金融與時尚之都的紐約拍攝而成。這一季MANGO強調剛柔並濟造型，像是季節大衣與西裝款型外套，藉由經典剪裁與犬齒紋和條紋細節，展現多樣層次。一系列上衣、洋裝與裙款等，採用簡約律動剪裁，搭配復古圖紋與抓褶、腰際綁帶設計，為整體風格帶來多元變化。

韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供
韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供
韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供
韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供
韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供
韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供

MANGO強調剛柔並濟造型，像是季節大衣與西裝款型外套，藉由經典剪裁與犬齒紋和條紋細節，展現多樣層次。圖／MANGO提供
MANGO強調剛柔並濟造型，像是季節大衣與西裝款型外套，藉由經典剪裁與犬齒紋和條紋細節，展現多樣層次。圖／MANGO提供

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