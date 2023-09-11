Stray Kids成員合體拍「家庭」時尚大片 又帥又可愛！網：請讓我成為你們家人

韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片，8名成員呈現又帥又可愛的樣貌，讓網友看了也直呼「請讓我成為你們家人 」。

TOMMY HILFIGER這一季重新詮釋對家庭多元性的價值觀，並自大自然與戶外活動擷取設計靈感，結合品牌經典美式學院元素，打造秋冬季節服飾。而形象廣告也依循了相同概念，於是找來韓國男團Stray Kids來演繹，展現出專屬他們的個性與互動呈現情感、社群連結，成員們對彼此強烈及堅定的相互支持，更重新定義家庭概念。而「外套」是秋冬系列核心，將影響90年代青年文化甚深的傳統羽絨外套設計加入全新視角，以專屬格紋、大膽Logo與線條排版、鮮豔的顏色和寬鬆的版型，延續經典輪廓和風格傳承。於形象廣告中，Stray Kids就演繹富有層次感的單品，並帶出經典美式學院風格，吸引著粉絲目光。

流行服飾MANGO秋冬全新形象以傳達都會生活律動為主題，選在金融與時尚之都的紐約拍攝而成。圖／MANGO提供

不同於TOMMY HILFIGER的家庭概念，流行服飾MANGO秋冬全新形象以傳達都會生活律動為主題，選在金融與時尚之都的紐約拍攝而成。這一季MANGO強調剛柔並濟造型，像是季節大衣與西裝款型外套，藉由經典剪裁與犬齒紋和條紋細節，展現多樣層次。一系列上衣、洋裝與裙款等，採用簡約律動剪裁，搭配復古圖紋與抓褶、腰際綁帶設計，為整體風格帶來多元變化。

韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供

韓國男團Stray Kids為了時尚品牌TOMMY HILFIGER全員合體，拍攝了以「家庭」為主題的風格大片。圖／TOMMY HILFIGER提供