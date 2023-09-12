韓妞都知道的秘密！1招擁有女團天使光秀髮

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聯合新聞網／ 有你共創
韓國ELASTINE 伊絲婷胺基酸修護系列，採取獨家毛鱗修護技術，一秒柔順的魅力連Ella也淪陷。圖／LG健康生活提供
韓國ELASTINE 伊絲婷胺基酸修護系列，採取獨家毛鱗修護技術，一秒柔順的魅力連Ella也淪陷。圖／LG健康生活提供

十年前在台聲名大噪的香水洗髮精始祖ELASTINE伊絲婷，十年以來持續推陳出新，蛻變為全方位的秀髮專家，旗下的洗潤護商品，不只有精品級香氣，更多高效機能再升級，深深擄獲消費者芳心；這次，ELASTINE 伊絲婷再度出手，攜全新「胺基酸修護系列」與獨家毛鱗修護技術，逆轉因燙染造成的受損髮況，維持髮絲柔順亮澤，並賦予秀髮豐盈彈性，一舉改善尷尬稻草髮、髮尾受損分岔，替你打造如韓星女團般的自信光澤滑順髮！

胺基酸修護系列大受好評，深度滋潤乾澀稻草髮、染燙受損髮，使秀髮重現光澤。圖／LG健康生活提供
胺基酸修護系列大受好評，深度滋潤乾澀稻草髮、染燙受損髮，使秀髮重現光澤。圖／LG健康生活提供

ELASTINE 伊絲婷胺基酸修護系列的堅強實力，不僅攻下消費者的心，就連品牌年度代言人Ella 使用後也直呼「經常燙染做造型導致髮絲日漸毛躁，擁有強大修護能力的精華髮油，清爽好吸收的同時還能深度滋養秀髮，即便悶熱夏天也不黏膩，絕對是女生家裡必備的修護髮寶！」

擁有好髮質是許多女生心中的夢想，但經常染燙的女生一定都知道，髮質會因藥劑、受熱而變得粗糙、容易分岔打結；這是因為髮絲裡富含角蛋白，當角蛋白逐漸流失，就會直接影響到頭髮的光澤度，不只染燙過程，其實日常使用吹風機、電捲棒等美髮用具，其實也會造成髮質上或多或少的熱傷害，進而導致髮絲乾枯毛躁。ELASTINE 伊絲婷「胺基酸修護系列」專為受損髮打造，主打運用獨家毛鱗修護技術、內含多種胺基酸成分，運用兩階段修護技術，讓你輕鬆在家就能享受到沙龍級的護髮體驗。

精華髮油→免沖洗護髮乳，兩階段修護，輕鬆養出女團天使光秀髮。圖／LG健康生活提供
精華髮油→免沖洗護髮乳，兩階段修護，輕鬆養出女團天使光秀髮。圖／LG健康生活提供

ELASTINE 伊絲婷「胺基酸修護系列」除運用獨家毛鱗修護技術外，更有21X修護成分添加，為髮絲注入4種胜肽及17種胺基酸和神經醯胺等多種養分，深度滋潤修護受損髮質，深入髮絲根部撫平毛燥，賦予新生彈力，重現閃耀光澤加倍潤亮，本次推出精華髮油、免沖洗護髮乳：

精華髮油：運用獨家毛鱗修護配方及三重修護因子，LPP角蛋白、神經醯胺與17種胺基酸，因其微小分子能夠迅速且深度進入髮芯，填補毛髮內部因角蛋白流失而產生的空洞部位並供給養分，從根本解決受損髮問題；此外，更額外添加黃金摩洛哥堅果精油完整包覆潤澤髮絲、鎖住營養，兩階段修護步驟，雙管齊下幫助嚴重受損髮絲深層滋潤，由內而外雙倍呵護，質地輕盈不黏膩好吸收，只需5天便立即有感，一掃乾枯髮質，使秀髮重現光澤！

免沖洗護髮乳：同樣運用獨家毛鱗修護配方與髮絲結構相似的21種蛋白質，有效深入髮芯，改善受損頭髮，更富含6種營養成分，幫助加強頭皮保濕，維持頭皮肌膚油水平衡，打造健康穩定的頭皮環境，並同時修復髮質，質地清爽水潤好推勻，半乾濕髮時使用能將營養完整吸收，無需沖洗，均勻塗抹於髮尾及髮絲，最後用吹風機吹乾，立即有感！

開箱實測精華髮油、免沖洗護髮乳：髮絲立即順、滑、柔、亮！精品級奢華香氣，層次細膩好聞，散發質感髮香。圖／LG健康生活提供
開箱實測精華髮油、免沖洗護髮乳：髮絲立即順、滑、柔、亮！精品級奢華香氣，層次細膩好聞，散發質感髮香。圖／LG健康生活提供

透過完整實測影片，可以明顯看出如同稻草般乾枯毛躁的髮絲塗抹完精華髮油後，修護力顯而易見，輕透質地清爽不黏膩，不僅瞬間撫平毛躁，髮尾分岔也減少，柔順度大幅提升，展現閃耀健康光澤，有別於一般市面上的髮油，從根本修護髮絲與髮芯從此揮別稻草受損髮，擁有夢寐以求的閃亮滑順秀髮。

ELASTINE 伊絲婷胺基酸修護系列經髮油新推出兩款香調：優雅迷人的「英國梨小蒼蘭」，以清新的英國梨及清甜的小蒼蘭為前調，中後調採用乾淨沉穩的白麝香及廣藿香，淡雅溫潤令人著迷，猶如身處花海之中，空氣中瀰漫著淡淡的細緻花香；另一款則是帶給人如同舒適柔軟的被窩之感的「白玫瑰白麝香」，前調為白玫瑰、牡丹高雅脫俗的花香調，中後調為白麝香、清新橙花、紫羅蘭及木質香並揉合棉花香氣，散發清新溫暖的氣息，兩款香調皆經過專業調香師精心研製而成，造就獨有的細膩層次，使用後散發舒服淡雅的迷人香氣，舉手投足間散發浪漫迷人魅力！

ELASTINE 伊絲婷胺基酸修護系列上市熱賣中！全系列於官網、藥妝通路皆有販售

女生 吹風機 頭髮

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