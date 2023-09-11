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BALENCIAGA全新Monaco摺疊鍊帶包 夾、拎、斜揹都喜歡

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
超模秦蕾揹Monaco包演繹BALENCIAGA 2023冬季形象。圖／BALENCIAGA提供
超模秦蕾揹Monaco包演繹BALENCIAGA 2023冬季形象。圖／BALENCIAGA提供

BALENCIAGA令人期待的秋冬全新Monaco包款於2023年9月正式發售。這系列包款於今年3月在巴黎舉辦的冬季23系列大秀首度曝光後，就備受期待。BALENCIAGA也同時曝光了由藝術家/模特兒Eliza Douglas、超模Vittoria Ceretti和中國超新星秦蕾（Qin Lei）所演繹的廣告大片，並於全球門店的櫥窗中特別打造別具創意的陳列裝置。

Monaco包可以說是一款超大容量的口袋包，以柔韌有質感的小牛皮革打造令人注目的大廓形，具有豐富的層次。Monaco包款未折疊時，是一款超大容量的口袋包，折疊後即變身為翻蓋包，既可夾在腋下包當做最新的腋下包使用，也可將粗鍊條肩帶穿過邊角處的孔環斜揹、側揹、或手提，變化豐富。除此之外，系列替提供錢包、卡夾等款式，均以柔軟皮革打造出不張揚的輪廓，飾以經典圓邊黃銅BB logo。Monaco包目前提供大、中、小三種尺寸選擇，Arena小牛皮革款搭配金色金屬部件，大型款還有絎縫小牛皮搭配銀色金屬的選擇。

而這次為了展示包款的多樣使用方式和超大的容量所的別打造的陳列裝置，也率先於9月1日搶先於巴黎奧斯曼大道老佛爺百貨配飾店和聖奧諾雷街旗艦店的櫥窗亮相，可見整個牆面和柱子上裝置有多個寫實主義的人體手臂模型，將物品從包中取出到實際使用的一系列等日常的生活場景，包括手持太陽鏡、鑰匙和咖啡杯、舉起電話、飲用瓶裝水、打開錢包、或展開瑜伽墊等。手臂模型和牆面均覆以與Balenciaga門店陳列櫃相同的灰色人造絨面革。這個別開生面的裝置將陸續於Balenciaga巴黎蒙田大道旗艦店，以及全球各大門店展出，包括美洲、亞洲、歐洲、大洋洲、中東和英國各地區。

MONACO絎縫黑色大型鍊帶包，13萬2,300元。圖／BALENCIAGA提供
MONACO絎縫黑色大型鍊帶包，13萬2,300元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA聖奧諾雷街旗艦店的櫥窗。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA聖奧諾雷街旗艦店的櫥窗。圖／BALENCIAGA提供
MONACO黑色大型鍊帶包，11萬3,400元。圖／BALENCIAGA提供
MONACO黑色大型鍊帶包，11萬3,400元。圖／BALENCIAGA提供
MONACO黑色大型鍊帶包，11萬3,400元。圖／BALENCIAGA提供
MONACO黑色大型鍊帶包，11萬3,400元。圖／BALENCIAGA提供
MONACO黑色小型款鍊帶包，77,400元。圖／BALENCIAGA提供
MONACO黑色小型款鍊帶包，77,400元。圖／BALENCIAGA提供
MONACO黑色中型款鍊帶包，85,900元。圖／BALENCIAGA提供
MONACO黑色中型款鍊帶包，85,900元。圖／BALENCIAGA提供
超模Vittoria Ceretti揹Monaco包演繹BALENCIAGA 2023冬季形象。圖／BALENCIAGA提供
超模Vittoria Ceretti揹Monaco包演繹BALENCIAGA 2023冬季形象。圖／BALENCIAGA提供
藝術家Eliza Douglas拎Monaco包演繹BALENCIAGA 2023冬季形象。圖／BALENCIAGA提供
藝術家Eliza Douglas拎Monaco包演繹BALENCIAGA 2023冬季形象。圖／BALENCIAGA提供

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