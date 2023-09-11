BALENCIAGA全新Monaco摺疊鍊帶包 夾、拎、斜揹都喜歡

BALENCIAGA令人期待的秋冬全新Monaco包款於2023年9月正式發售。這系列包款於今年3月在巴黎舉辦的冬季23系列大秀首度曝光後，就備受期待。BALENCIAGA也同時曝光了由藝術家/模特兒Eliza Douglas、超模Vittoria Ceretti和中國超新星秦蕾（Qin Lei）所演繹的廣告大片，並於全球門店的櫥窗中特別打造別具創意的陳列裝置。

Monaco包可以說是一款超大容量的口袋包，以柔韌有質感的小牛皮革打造令人注目的大廓形，具有豐富的層次。Monaco包款未折疊時，是一款超大容量的口袋包，折疊後即變身為翻蓋包，既可夾在腋下包當做最新的腋下包使用，也可將粗鍊條肩帶穿過邊角處的孔環斜揹、側揹、或手提，變化豐富。除此之外，系列替提供錢包、卡夾等款式，均以柔軟皮革打造出不張揚的輪廓，飾以經典圓邊黃銅BB logo。Monaco包目前提供大、中、小三種尺寸選擇，Arena小牛皮革款搭配金色金屬部件，大型款還有絎縫小牛皮搭配銀色金屬的選擇。