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通路首創！全家便利商店推「溝通友善墊板」助溝通無礙、服務有愛 攜勝利基金會推募款活動

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店推出「溝通友善墊板」，將咖啡冷熱、加值悠遊卡、寄取包裹、微波加熱等17項最常發生在櫃檯區的服務需求，製成為簡單易懂的圖示。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「溝通友善墊板」，將咖啡冷熱、加值悠遊卡、寄取包裹、微波加熱等17項最常發生在櫃檯區的服務需求，製成為簡單易懂的圖示。圖／全家便利商店提供

根據行政院統計資料，台灣領有身心障礙證明（手冊）的人口約120萬人，其中聽覺機能障礙者、聲音機能或語言機能障礙者總計超過14萬人。為關照多元消費需求、打造友善共融型商店，全家便利商店推出「溝通友善墊板」，將咖啡冷熱、加值悠遊卡、寄取包裹、微波加熱等17項最常發生在櫃檯區的服務需求，製作成簡單易懂的圖示，讓消費者與店員可輔助運用，讓彼此溝通無礙、服務更有愛。

●溝通友善墊板　17項櫃檯常見服務圖示化

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，「全家」深入社區與民眾日常，以「美好．全家在一起」的品牌精神，致力打造友善共融型商店，今年初攜手唐氏症基金會，全台4,100間店舖全數加入「唐寶寶友善商家」。

櫃檯是店員與顧客最常互動、口語溝通的接觸點，但偶遇聽說表達較有困難的民眾，服務難免不夠即時而到位，因此有了推出「溝通友善墊板」的構想，板上羅列的服務及圖示呈現，是經過諮詢勝利基金會、臺北市立啟聰學校聽障教育資源中心與數十位店長的相關建議而設計，期能創造更有愛、無礙的購物環境，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs）目標10減少不平等。

「溝通友善墊板」的靈感來自日本「全家」曾推出的聽障墊板，透過圖示協助顧客與店員溝通。吳采樺表示，台灣版的墊板擴大使用範疇，列出櫃檯區常見17項服務，無論是聽語表達有困難或不會說中文的客人，店員和顧客皆能透過圖示或英文文字來對焦需求。

目前「溝通友善墊板」於龍昌店、宜蘭中山店、內科店、小彎公宅店、中壢龍文店、林口隆林店、台中大向店、台中安和店、台中八寶店、高雄樂活店等全台10店測試，後續將視實際使用情況再優化調整、擴大導入有需求的店鋪。現階段民眾亦可上FamiPort機台與「全家」官網列印使用。

●攜手勝利基金會　募款助障礙者就業

「全家」與勝利基金會自2011年開出首家由身障者營運的便利商店，聘用多位身心障礙者朋友，發展出「社區就業」新模式。經多年努力，目前共開創7間勝利全家便利商店：松醫店、敦中店、汐止福全店、新店百合店、林口隆林店、小彎公宅店、中壢龍文店，協助300位身心障礙者獲得職場工作經驗。

即日起至10月3日「全家」與勝利基金會合作推出「樸樹咖啡館障礙者就服計畫」，公益募款管道包含店舖零錢捐、FamiPort小額捐、「全家」App都可捐款，募得善款將全數用來支持勝利基金會旗下的樸樹咖啡廳大安旗艦店建置，提供障礙者更多學習與工作機會。

勝利基金會執行長張英樹表示，樸樹咖啡廳大安旗艦店共兩層樓，總面積近百坪，不僅可提供18位障礙者服務、備餐、手沖咖啡的工作職位，更有專屬展演空間，提供視障藝術家演出機會與場域。此次旗艦店近4成經費都將來自和「全家」合作募捐的善款。

為鼓勵更多消費者支持身心障礙者工作權益，「全家」亦開通會員App中全盈+Pay的捐款功能，即日起至9月30日使用全盈+Pay捐款滿500元，有機會獲得Let’s Café中杯經典美式咖啡一杯（每人限贈一杯，活動總限量共3千名）。

即日起至10月3日全家便利商店與勝利基金會合作推出「樸樹咖啡館障礙者就服計畫」，公益募款管道包含店舖零錢捐、FamiPort小額捐、「全家」會員App。圖／全家便利商店提供
即日起至10月3日全家便利商店與勝利基金會合作推出「樸樹咖啡館障礙者就服計畫」，公益募款管道包含店舖零錢捐、FamiPort小額捐、「全家」會員App。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「溝通友善墊板」協助顧客與店員在必要時可使用圖示輔助溝通。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「溝通友善墊板」協助顧客與店員在必要時可使用圖示輔助溝通。圖／全家便利商店提供
9月30日前在全家便利商店會員App「我的公益」功能，使用全盈+Pay捐款滿500元，有機會獲得限量中杯經典美式咖啡一杯（每人限贈一杯，活動總限量共3千名）。圖／全家便利商店提供
9月30日前在全家便利商店會員App「我的公益」功能，使用全盈+Pay捐款滿500元，有機會獲得限量中杯經典美式咖啡一杯（每人限贈一杯，活動總限量共3千名）。圖／全家便利商店提供

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