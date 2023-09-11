年度十大名菜榜單出爐！中華美食文化國際高峰論壇登場

第13屆「中華美食文化國際高峰論壇」於9月11日正式登場，其中「亞太年度名菜點」，共計有土牛客家小吃的「客家五寶飯」、一肥仔麵店的「老艋舺蘿蔔排骨湯」等17道餐點上榜，同時還有「亞太年度名店」、「亞太年度名廚」、「亞太年度菁英名廚」等榜單同步揭曉。同時在大會上也宣佈第5屆環太平洋國際廚藝大賽結果，最終由与玥樓頂級粵菜餐廳的顏立勳，成功拿下社會組特金獎。

自2011年開辦的「中華美食文化國際交流論壇」，整合台灣與國際華人觀光餐飲的資源平台及活絡產業鏈的交流合作，為華人地區餐飲、飯店業的年度盛事之一。今年也以「逆轉來臨、展現永續食力」為主題，深入探討觀光餐飲行業面對疫情後的挑戰與未來發展趨勢。活動中並由林慧懿、李鴻源、李日東等重量級餐飲產業人士舉辦不同主題的論壇。論壇發起人梁幼祥理事長表示，當年成立論壇的目的，就是要引領台灣餐旅行業、接軌國際、甚而領先國際主題。

為表揚各方餐飲業者所做出的努力與好成績，中華美食文化國際高峰論壇也頒發亞太年度名菜點、亞太年度名店、亞太年度名廚、亞太年度菁英名廚、年度伴手禮、年度優質餐飲連鎖品牌、優質供應商品牌、推廣中華美食文化世界傑出華人貢獻獎、傑出餐旅貢獻獎、傑出觀光餐旅名師等不同獎項。除此之外，台灣食藝大師黃銘波也以淘汰的不鏽鋼餐具，創造出「刀光見影．魅力四射」作品，藉此呼應ESG循環經濟的訴求。

【亞太年度十大名菜點】

01.土牛客家小吃/客家五寶飯

02.一肥仔麵店/老艋舺蘿蔔排骨湯

03.88樂章婚宴會館/海鮮干貝糕渣

04.聚豐園江浙美食專門店/銷魂東坡肉菜飯

05.台北圓山大飯店圓苑餐廳/東坡醬手肘

06.凱達大飯店家宴餐廳/絕代雙椒魚頭

07.東東宴會式場永大幸福館/金汁玉盞鑲蟹鉗

08.榮門國際有限公司/龍門控肉+鐵觀音刈包

09.龍軒傳承/砂鍋雲吞雞湯

10.台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳/嫣紅燒鵝

11.大地酒店奇岩一號旗艦店/天府冒鴨鍋

12.晶粵軒烤鴨餐廳/晶選片皮鴨

13.頂鮮台南擔仔麵/頂鮮翡翠鮮蝦卷

14.晶宴會館/麻油松阪豬糯米飯

15.新加坡/同樂海鮮餐廳/同樂辣椒螃蟹

16.新加坡/同樂海鮮餐廳/同樂北京烤鴨

17.日本銀座/『百菜百味』/四川よだれ鶏

【亞太年度十大名店】

01.稻香村懷舊料理

02.蔣府宴/小人國企業股份有限公司

03.寶達港式餐廳水湳店

04.御饌臻品安和店/御饌園麵食館

05.朝暮良辰婚宴會館

06.輪輪1976和食茶酒駅/大輪食驛有限公司

07.聚豐園江浙美食專門店/聚灃園小吃店

08.京昌園日本本格燒肉餐廳/京昌園餐飲股份有限公司

09.東東宴會式場高雄雲頂館/東東餐飲企業

10.貓空龍門客棧/榮門國際有限公司

11.胡內達-大烹小馔

12.龍軒傳承/唐龍國際餐飲有限公司

13.福爾摩沙遊艇酒店湖光餐廳/福爾摩沙酒店股份有限公司

14.台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳

15.奇岩一號/大地國際酒店股份有限公司

16.趙海真私廚

17.三合院港式飲茶餐廳/澄潔餐飲有限公司

18.泉州採茶飲之宋元香料茶飲/採茶飲之

19.美國舊金山灣區/「喜福會」餐廳

20.日本/六本木の『御膳房』

21.成都/戚牛鲜

22.成都/雅安蒙顶山花间堂

23.成都/严道釜.黑砂宴文化主题餐厅

24.芝加哥/「老四川 Lao Sze Chuan 」餐廳

【亞太年度十大名廚】

01.台北圓山大飯店圓苑餐廳主廚/戴立承

02.福爾摩沙遊艇酒店行政總廚/陳有華

03. H2O水京棧國際酒店/周黃建文

04.東東宴會式場永大幸福館主廚/唐韡洸

05.留園精緻料理廚藝總監/李青洋

06.晶宴會館民權館主廚/劉書豪

07.龍軒傳承_粵菜餐廳/吳寶怡

08.聚灃園江浙美食專門店廚藝總監/戚冠鈞

09.大車輪餐旅事業/黃世煌

10.味留料理長/郭宗坤

11.聞香閣食品有限公司總經理/黃建榮

【亞太年度十大菁英名廚】

01.台北新板希爾頓酒店代理主廚/劉桂山

02.臺南富信大飯店主廚/吳俊傑

03.蔣府宴/領班/冷盤師傅/郭彥誼

04.桃園和逸飯店一廚/陳品安

05.巧食主理人/陸巧因

06.土牛客家小吃/林昇偉

07.固芯工作室產品研發長/楊士哲

08.游芭絲鄒宴餐廳顧問/謝秉翰

09.柏克萊物業管理股份有限公司美食創意總監/王聖銓

10.御饌臻品副主廚/黃維鴻

【亞太年度十大伴手禮】

01.實心食品有限公司/典雅粹蛋捲禮盒

02.日進生技股份有限公司/O卡桑精裝木耳露禮盒

03.邱氏鼎食品企業股份有限公司/大黑松小倆口台灣牛軋糖

04.安心生物科技有限公司/原味千尋好日綿延禮盒

05.閎璽國際有限公司/開璽/紅豆麻糬餅

06.益瑞昇國際有限公司/愛瑞雅冷萃氣泡茶

07.蕙坤商行/蕙坤有魚/鮪魚滴魚精

08.一肥仔商行/青草茶鳳梨酥

09.小人國企業股份有限公司/蔣府宴/鳳凰酥禮盒

10.全錸蒔國際餐飲會館/饗御御選乾拌麵

11.老楊食品股份有限公司/老楊方塊酥/阿里山巧克力方塊酥禮盒

12.老楊食品股份有限公司/老楊方塊酥/黃金奶酥禮盒

13.統一企業股份有限公司生活食品事業部/滿漢御品(火巴)燒牛肉麵

14.艾塔菲食品有限公司/MOGU KABI/綜合豆塔禮盒

15.御頂國際股份有限公司/御頂首創「零碳禮盒」/采月綜合禮盒

【亞太年度優質餐飲連鎖品牌】

01.暮盆實業股份有限公司/木盆Woopen

02.築間餐飲事業股份有限公司/築間幸福鍋物JHUJIAN

03.築間餐飲事業股份有限公司/本隔和牛 燒肉放題 Honkaku Wagyu

04.築間餐飲事業股份有限公司/有之和牛 鍋物放題 Yuitu Wagyu

05.築間餐飲事業股份有限公司/燒肉Smile Yakiniku Smile

06.滙聚餐飲管理顧問有限公司/滙聚智販機

07.嗜海億有限公司/嗜麻殿 麻辣炒乾鍋

【亞太年度優質供應商品牌】

01.台灣雀巢股份有限公司/美極餐料調理系列、雀巢三花乳製品系列

02.統一企業股份有限公司/好勁道、千羽拉麵

03.統一企業股份有限公司/統一肉燥風味醬

04.丸莊食品工業(股)公司/特選黑豆純釀醬油、壺底油黃金油膏

05.鉅利食品有限公司/鉅利金鳳標調和液

06.香港商金寶食品香港有限公司台灣分公司/金寶濃縮雞汁2.3KG

07.益鼎國際股份有限公司/陶瓷、五金餐具用品、水產海鮮

08.久芳生物科技股份有限公司/麻辣十三香調味醬、清燉牛肉膏

09.寶多多整合行銷股份有限公司/低卡高纖無水蒟蒻麵

10.興龍機電科技股份有限公司/興龍商用電磁爐

11.速璽有限公司/廚力有限公司/環保無毒認證洗碗機專用洗劑

12.環夏臺灣有限公司/CARE + PROGRAM

13.藝太消毒股份有限公司/藝太消毒

【推廣中華美食文化世界傑出華人貢獻獎】

01.新加坡同樂集團總裁/周家萌

02.新加坡麗寶集團總裁/鄭倩薇

03.美中餐飲聯合會主席/胡曉軍

04.日本東湖(株)代表取締役/徐耀華

05.香港詠藜園餐飲集團董事長/王小玲

06.美國中餐協會會長/林慧懿

07.香港飲食天王會主席/梁震宇

08.馬來西亞華商經貿總會總會長/江鈞仲

09.韓國延世大學教授/柳熙汶

【傑出餐旅貢獻獎】

01.臺北城市科技大學董事長/鄭逢時

02.台南担仔麵餐廳餐飲顧問/林炳彰

03.百年丸莊醬油董事長/莊英堯

【十大傑出觀光餐旅名師】

01.景文科技大學餐飲系助理教授/何育任

02.愛飯團總經理/吳恩文

03.桃園育達高中餐飲科/西餐主廚專業教師/顏卜煒