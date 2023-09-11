機上買免稅品可行動支付 長榮航空首推

長榮航空今天宣布，即起開放旅客於機上購買免稅品，能以晶片信用卡的插卡和感應式交易，以及Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等行動支付付款，是台灣首推機上行動支付服務的航空公司。

長榮航空表示，看準信用卡公司陸續推出更安全且難以仿冒的晶片信用卡以及行動支付普及化，即日起於各機型支援晶片信用卡的插卡和感應式交易，並在波音777-300ER、787客機以及空中巴士A330-300上推出Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay。

另外，9月25日將推出新版EVA SKY SHOP免稅預購網，響應式網站能隨消費者所使用的裝置改變網頁呈現方式，網頁背景以明亮色系呈現，商品分類排版簡潔有序，讓旅客在網站上瀏覽時能夠迅速地找到想要的商品，並新增多元付款方式讓結帳更方便。

此外，規畫系列促銷歡慶新版網站上線，自上線日起至10月31日，於EVA SKY SHOP免稅預購網下單消費滿7900元享79折；11月1日至11月11日推出雙11優惠，精選商品任買一件現折1111元，年底前每個月都有不同折扣。

10月1日至12月31日，下單預購免稅商品，有機會抽中台北-歐美航線不限航點豪華經濟艙雙人來回機票，以及台北-亞洲不限航點經濟艙雙人來回機票。