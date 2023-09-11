威尼斯最美評審舒淇 盤點令人難忘的造型

女星舒淇今年首度擔任2023年第80屆的威尼斯影展評審，不僅亮相開幕式、閉幕式、期間每天盛裝登上首映紅毯，身為寶格麗（BVLGARI）品牌代言人的她，更有無限多的華麗珠寶可盡情搭配。

一開幕，舒淇就以一身黑色改良式西裝禮服現身紅毯，搭配「彩寶藝術大師」寶格麗的耳環和手環。耳環大膽混搭粉色調的孔賽石、粉紅碧璽、紫水晶，與放下的大捲髮相呼應，流露浪漫女人味。多層鑽石手環則出自品牌著名的蛇形珠寶Serpenti系列，為整體造型更添魅惑氣息。

期間舒淇出席Giorgio Armani威尼斯活動，則選擇了以寶格麗獨特的「古幣」系列為服裝造型增色。以希臘羅馬時代的錢幣為設計主角的古幣系列，襯托舒淇的刺繡印花袍子和金色澎裙，展現氣質滿點的優雅。不上紅毯的時候，她換上Valentino的高級訂製服系列白襯衫牛仔褲，簡單在耳畔點綴Serpenti造型耳環，就完成了時髦又休閒的俐落率性。