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威尼斯最美評審舒淇 盤點令人難忘的造型

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
舒淇日前出席第80屆威尼斯影展，穿Valentino 2023秋冬高訂系列。圖／Valentino提供
舒淇日前出席第80屆威尼斯影展，穿Valentino 2023秋冬高訂系列。圖／Valentino提供

女星舒淇今年首度擔任2023年第80屆的威尼斯影展評審，不僅亮相開幕式、閉幕式、期間每天盛裝登上首映紅毯，身為寶格麗（BVLGARI）品牌代言人的她，更有無限多的華麗珠寶可盡情搭配。

一開幕，舒淇就以一身黑色改良式西裝禮服現身紅毯，搭配「彩寶藝術大師」寶格麗的耳環和手環。耳環大膽混搭粉色調的孔賽石、粉紅碧璽、紫水晶，與放下的大捲髮相呼應，流露浪漫女人味。多層鑽石手環則出自品牌著名的蛇形珠寶Serpenti系列，為整體造型更添魅惑氣息。

期間舒淇出席Giorgio Armani威尼斯活動，則選擇了以寶格麗獨特的「古幣」系列為服裝造型增色。以希臘羅馬時代的錢幣為設計主角的古幣系列，襯托舒淇的刺繡印花袍子和金色澎裙，展現氣質滿點的優雅。不上紅毯的時候，她換上Valentino的高級訂製服系列白襯衫牛仔褲，簡單在耳畔點綴Serpenti造型耳環，就完成了時髦又休閒的俐落率性。

閉幕式時她換穿綴滿水鑽與刺繡的長外套與長裙，整體服裝色澤淡雅清麗，不過身為時尚達人的她大膽選擇了一般人不敢駕馭的多彩珠寶：垂墜耳環點綴黃水晶、紅碧璽、青綠橄欖石、紫水晶，多樣繽紛的色調為隆重的造型注入輕鬆活力，最後再以粉色尖晶石的雞尾酒戒指為整體造型畫龍點睛。

BVLGARI頂級彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶出席第80屆威尼斯影展閉幕式。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶出席第80屆威尼斯影展閉幕式。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI系列頂級白K金鑽石手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI系列頂級白K金鑽石手環。圖／寶格麗提供
舒淇出席第80屆威尼斯影展擔任評審。圖／寶格麗、Valentino提供
舒淇出席第80屆威尼斯影展擔任評審。圖／寶格麗、Valentino提供
寶格麗品牌代言人舒淇配戴寶格麗珠寶出席Giorgio Armani威尼斯活動。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人舒淇配戴寶格麗珠寶出席Giorgio Armani威尼斯活動。圖／寶格麗提供
舒淇日前出席第80屆威尼斯影展，穿Valentino 2023秋冬高訂系列。圖／Valentino提供
舒淇日前出席第80屆威尼斯影展，穿Valentino 2023秋冬高訂系列。圖／Valentino提供
BVLGARI頂級彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
舒淇日前出席第80屆威尼斯影展，穿Valentino 2023秋冬高訂系列。圖／Valentino提供
舒淇日前出席第80屆威尼斯影展，穿Valentino 2023秋冬高訂系列。圖／Valentino提供
BVLGARI MONETE系列頂級古幣與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI MONETE系列頂級古幣與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶出席第80屆威尼斯影展。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶出席第80屆威尼斯影展。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶出席第80屆威尼斯影展閉幕式。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人舒淇配戴寶格麗頂級珠寶出席第80屆威尼斯影展閉幕式。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI SERPENTI VIPER系列玫瑰金鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級彩寶與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI頂級彩寶與鑽石戒指。圖／寶格麗提供

威尼斯 寶格麗 珠寶

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