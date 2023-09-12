散發日式迷人香味！質感「旅行錫罐蠟燭」打造9款專屬行走香氣

居家生活少不了充滿儀式感的香氛蠟燭，挑選一款好的香氛，不僅可以沉澱自己的身心靈，也可以給人帶來舒壓的感受。日本品牌CHANIDA，是在東京的郊區設立的一間工作室，在那裡進行香氛調製研究，運用本地生產的原料之外，考量香味延伸及香調特色表現能更有層次感，所以也採集來自世界各地的獨特原料，由於部分原料取得不易，只能進行少量生產，以維持香味的品質。在香氛蠟燭的製作方面，不進行機器及外包大規模生產。因此，從成份調製到生產澆灌皆於日本工作室手工完成作業。



圖 / 有.設計 uDesign 提供

這次CHANIDA推出了旅行錫罐系列，讓追求香氛的朋友可以無時無刻把自己喜愛的味道帶在身邊，旅行錫罐蠟燭不只輕巧方便更是好攜帶，點完蠟燭把蓋子蓋起來就可以輕鬆帶著走，近期有打算出國的一定要入手！



此次的產品添加了蜂蠟又稱蜜蠟，蜂蠟是由12-18日齡工蜂腹部的4對蠟腺分泌出來的一種脂肪性還原糖合成物質，為構成蜂巢、巢房的主要原料。而這種原料對於蜜蜂來說也是極其珍貴而取之不易，根據科學家們估計，工蜂分泌1公斤的蜂蠟，需要消耗16公斤的花蜜。大多數的香氛蠟燭品牌使用的全天然蠟材為"大豆蠟"，這是基本也是最保守的選擇，CHANIDA在蠟材方面的選擇使用大豆蠟+蜂蠟，由於蜂蠟的成本較高，所以較少香氛蠟蠋品牌使用。比起成本，更在意使用上帶給消費者的體驗感受!蜂蠟帶有一點淡淡的香氣，會產生負離子，也被稱為天然空氣淨化器，它的另一個特點是不易飄出煙灰，燃燒時間長。

