走跳世界／和歌山楓紅 飽覽世遺 走訪古寺

高野山是一個位在山上的宗教城市，全區被列為世界遺產，楓葉山林之間可見日本首座多寶塔「壇上伽藍」。圖／摘自Shutterstock 在深秋楓紅的季節，前進和歌山，入住世界遺產高野山、走訪古都百年古寺，在和諧靜美的大地，感受日月山楓之美、全程品嘗精進料理。這一趟將是身心五感的沉澱、淨化之旅。

旅程時節正逢楓紅季，比叡山層疊紅葉與古寺建築，構成別具風情的楓紅美景。圖／摘自比叡山延曆寺官網

一趟旅程，可以收攬日本最知名的兩大佛教聖地「高野山」與「比叡山」，同時也是真言宗和天台宗兩大宗派的中心所在，橫跨1,200年歷史，在山中自成一方澄靜的禪意境地，保留許多重要文化財和傳統佛法精神，兩處皆被列為世界遺產。

許悔之寫詩也抄經，以獨具美學之姿分享佛法。圖／林煜幃提供

獨特之處，還包括詩人、作家許悔之同行。他曾經為佛光山星雲大師、慈濟證嚴上人、法鼓山退居方丈果東法師、華梵大學董事長悟觀法師等修行大士編輯、出版漢傳、藏傳佛教諸多書籍；平時常讀經、抄經清淨自心，旅程中喜愛隨緣自在與旅人互動，興致所在也將帶領旅人抄經或分享佛法經文，成就彼此的詩心佛緣。

禪意高野山 療癒身心

日本最重要佛教聖地之一「高野山」，全區都是世界遺產，也是全世界僅有的五處與「道路」相關的世界遺產。在一般城市鄉鎮，是古蹟寺廟存在其中；在高野山，則是城市鄉鎮存在於千年古蹟寺廟當中。全山約有一百多間寺院，其中「奧之院」及「壇上伽藍」為兩大聖地，境內自然有種神祕莊嚴的氣息，巨杉林與澄靜的空氣，自然療癒身心。

有行旅特別安排入住佛寺神社提供住宿服務的「宿坊」，品嘗精進料理，聆聽鐘聲入眠，旅人還可體驗早晨祭祀與宿坊限定的高野山傳統寫經活動。

佛教的母山 訪延曆寺

位於京都北邊的比叡山，標高848公尺，山上的寺廟建築群合稱為「延曆寺」，這裡輩出名僧，許多開祖先師高僧都曾在此修行，因此有「佛教的母山」之稱，與高野山並列為最重要的佛教聖地，全區同樣也是世界遺產。

比叡山最盛時期由超過3,000座的堂塔組成，面積廣達1,700公頃。千餘年來作為修行聖地、隔絕於世，因而保有純淨自然的樣貌，秋日的山路鋪滿落葉，紅黃層疊為山林染色，登上山頂還可遠眺琵琶湖與京都市街、比良連峰等美景。

靜心住宿坊 體驗抄經

旅宿不僅止於身心靈感受，此行，也可以體驗靜心抄經、與自己對話。入住各寺極具佛學意味的宿坊，旅人可在大廳或花園中，靜觀寺院修行活動，或可體驗寫經。寫法是就著漢字手帖上臨摹書寫，難得的靜心書寫，既像一種儀式，也是身心沉澱。

全程精進料理

宿坊「蓮華定院」提供精進料理，樸實的食材與細心的裝飾和懷石料理同樣精緻。圖／摘自蓮華定院官網

「HIRAMATSU高台寺」為本次旅程美食一大亮點，曾獲米其林一星肯定，隸屬於日本知名的餐飲集團HIRAMATSU 、史上第一位獲得米其林星級的日籍法菜大廚「平松宏之」 所創立。

餐廳位於京都高台寺旁的小山坡，環繞著充滿歷史風情的古街，大面落地窗可俯瞰京都美麗景致。有行旅特別安排餐廳製作精進料理，以日式法餐手法創作素食美饌，提供旅人獨一無二的米其林饗宴。

此行也將全程安排精進料理。「精進料理」為遵循佛教戒律，使用蔬菜、豆類等植物食材烹調而成的素食料理，依循四季更迭重視食材原味，其複雜的技術及食藝概念影響了多數的料理職人，日本懷石料理即是精進料理衍生的一環。

如果你想去

「和歌山楓紅季」旅程，11月7日－11月11日。另9月19日許悔之與你分享《味味一味 佛法與生活》旅程說明會。報名或詳細旅程請洽：02-8643-3543、8643-3905、8643-3926、8643-3517，或瀏覽有行旅官網：https://utravel.udn.com