世上最美賽事！36年合作聯名紀念 經典4色帥翻

蕭邦（Chopard）自1988年起長期贊助「世上最美麗賽事」— 義大利1000 Miglia骨董車千里耐力賽並擔任官方計時，至今36載。在今年6月13日至17日的精采賽事中延續賽車精神，推出Mille Miglia系列全新設計款式：Mille Miglia經典計時碼表。40.5毫米尺寸的系列新作採用蕭邦獨有材質的Lucent Steel™ A223精鋼製作，表盤配色靈感源自汽車車身塗裝，並搭配復古感的的箱式凸圓形表鏡。全系列搭載獲瑞士官方天文台精密時計認證的自動上鍊機芯。

蕭邦Mille Miglia Classic Chronograph 2023新作。圖／蕭邦提供

呼應骨董車與紳士美學理念，今年的設計在尺寸上比往年更為纖巧，允文允武。 品牌歷時4年開發出的獨門Lucent Steel™精鋼，除了亮澤閃耀，硬度也比普通鋼高50%，而且80%採用循環再造元素，採用負責任方式生產，因此還榮獲歐盟REACH（化學品註冊、評估、授權和限制法規）認證。三款精鋼表款的表圈、表冠和按把皆採用Lucent Steel™ 精鋼製作，半金雙材表款則搭配採用符合倫理道德標準的18K玫瑰金製作的表圈、表冠和按把。按把上精心裝飾骨董車剎車踏板圖案，焊接表耳洋溢古風。

（由左至右）蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele與品牌大使傳奇賽車手Jacky Ickx。圖／蕭邦提供

熱愛骨董賽車的蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele根據個人喜好為表盤挑選了靈感源自賽車車身塗裝的四款配色：Lucent Steel™精鋼款腕表搭配「Verde Chiaro」（淺綠色）和「Rosso Amarena」（櫻桃紅色）環形緞面打磨飾紋表盤，或「Nero Corsa」（賽車黑色）團花紋表盤；採用符合倫理道德標準的18K金和Lucent Steel™精鋼打造的半金雙色款則搭配「Grigio-Blue」（藍灰色）緞面打磨表盤。

蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele與品牌大使傳奇賽車手Jacky Ickx。圖／蕭邦提供

淺綠色、櫻桃紅、與藍灰色的腕表搭配令人想起傳統的駕駛手套的古雅棕色穿孔小牛皮表帶，而黑色的「Nero Corsa」表盤款則搭配橡膠表帶，表帶裝飾圖案借鑒自1960年代Dunlop賽車輪胎花紋，配防汗功能襯裡，令人想起風馳電掣的賽車於極速行駛時在路面上留下的黑色印記。