蘇格登醇金13年攜手3大指標酒吧 限時打造專屬體驗

蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌將於今年9月至12月，陸續攜手全台3大指標酒吧——台北「Flare」、台中「FRANK」及台南「酣呷餐酒」，以「蘇格登醇金派對」為主題，打造獨特品酩體驗組合，讓消費者可以透過不同飲用方式，一次品嘗到蘇格登醇金13年3種不同的喝法與風味層次。

蘇格登醇金13年活動限定組合，將以「沁涼醇金」凍飲、「醇金氣泡」及3間合作酒吧專為蘇格登獨家呈獻的「醇金特調」，層層堆疊出蘇格登醇金13年的獨有魅力。

首款「沁涼醇金」以凍飲形式呈現，展現蘇格登醇金13年除了純飲及加冰塊的品飲方式，更可以凍飲的喝法感受酒體本身濃郁醇順及熟成的豐富果香。第二款則打造奢華迷人的「醇金氣泡」，綿密氣泡使得入口感更加細緻滑順，更帶出貴腐桶中葡萄、西洋梨等清爽酸甜的水果香氣，凸顯酒液的清新甜感，清爽的醇金氣泡飲就如同香檳般的珍稀且甜美。

最後則是由各家酒吧透過各自特色及創意呈獻專屬的「醇金特調」，運用醇金配方展現獨家的風格與口感，呼應蘇格登醇金13年的多變意象與豐味，也讓品飲之際就能感受到香氣滿溢在舌尖爆發。

有別於以往的品酩方式，「蘇格登醇金派對」以全新視覺饗宴、充滿新意的桌邊裝置與專屬服務，將蘇格登醇金13年天生的濃縮香甜及清爽馥郁完美揉合，帶領消費者探索多層次的感官品飲體驗及味蕾饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【蘇格登醇金派對活動資訊】 ◎蘇格登醇金13年酒款組合：「沁涼醇金」凍飲、「醇金氣泡」、「醇金特調」 ◎活動日期及地點： ．台北「Flare」：9月8日（五）至10月10日（二） ．台中「Frank」：10月13日（五）至11月5日（日） ．台南「酣呷餐酒」：11月10日（五）至12月10日（日）

「醇金氣泡」口感細緻滑順，更帶出貴腐桶中葡萄、西洋梨等清爽酸甜的水果香氣，凸顯酒液的清新甜感。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由各家酒吧透過各自特色及創意呈獻專屬的「醇金特調」，運用醇金配方展現獨家風格與口感。圖／帝亞吉歐提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康