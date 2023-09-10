開幕9折加送王老吉！ 東區麻辣滷味「渥寶吉」進駐南陽街

已於台北東區屹立多年的「渥寶吉正宗四川麻辣滷味」，近期進駐台北火車站旁的南陽商圈，提供多樣化的四川滷味。為慶祝開幕，還有限時9折、買捲餅送王老吉等不同優惠。

本店位於台北東區商圈的「渥寶吉正宗四川麻辣滷味／川串兒四川麻辣串串鍋」，各自於同一餐廳內提供有四川麻辣滷味冒菜、川味串串等不同的商品，均是由創辦人孫筱渥至四川學藝並帶回台灣的滋味，其關鍵在於多種辣椒與辛香料的配方，以及融合多種菜系而成的風味，獲得許多嗜辣饕客的喜愛。

此次新開幕的「渥寶吉正宗四川麻辣滷味」二號店，位於南陽商圈內，提供有黑雞腳、鴨翅、牛腱、牛三寶、豆干、豬耳朵等數十種滷味，單品價格自15元起。另外還有牛二寶雙拼捲餅、豬小弟肥腸脆耳捲餅等品項，均為每份180元。為慶祝新店開幕，滷味均享9折優惠，另外購買任一捲餅，贈送「王老吉」1罐。