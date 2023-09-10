台小學生比日韓胖矮、蛀牙多 家長：問題出在營養午餐

營養午餐專法有多重要？全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示，之前曾調查，台灣國小學生身高比日韓少2公分，他認為跟台灣缺乏營養午餐專法有關，因為國小是孩子重要的成長階段。

大享食育協會秘書長黃嘉琳也說，相較於日本於1954年、南韓於1981就有營養午餐的專法，台灣卻遲遲沒有專門的法規來保障孩子營養午餐的健康，協會發現台灣的孩子相較於日韓，出現了比較胖、矮、蛀牙多、視力差的狀況，也認為是缺乏營養午餐專法所致。

黃正銘表示，全國家長會長聯盟私下做過調查，發現學生對學校最不滿意的部分往往是「營養午餐很難吃」、街訪學生對營養午餐的看法，9成表示「很難吃」。

兒盟今天發布的「2023台灣兒少營養午餐調查報告」也證實這種說法。 發出的8690份國中生問卷中，高達7成5（74.8%）的學生說營養午餐有他不喜歡的菜色；6成（60.1%）說有他不喜歡的味道；另外也有4成左右的學生認為口感不好（41.7%）、菜色太重複 ( 40.6%）及太油 ( 39.2%）。營養午餐的平均分數只得到51.3分的不及格分數 ，總分為100分，56.6%給50分以下。

學生不喜歡營養午餐的結果，就是寧願餓肚子也不吃。調查發現，有逾8成（80.6%）的學生在營養午餐有吃不飽的經驗，而其中有36.5%的學生會用忍耐來渡過，約4成表示會用多喝水（42.4%）或吃零食飲料（39.6%）來果腹。

黃正銘表示，營養午餐專法躺在立法院5年。目前各校的營養午餐有3種作法，一是公辦民營、二是公辦公營、三是向團膳業者「訂盒（桶）餐」，但3種各有問題。

黃正銘表示，公辦公營在於食材採購問題，沒有統合的機制。冷凍食品和肉類、乾貨等分別向不同廠商採購，混在一起一旦出現食安問題，到底誰來負責？公辦民營為了減少成本採多校聯盟、業者一個區域一個區域去送，食材放太久容易滋生細菌。

黃正銘認為，台灣應該制定營養午餐專法，學日本食材由國家制定法規和提供、國家負責把關，學校再找廚工，並把營養午餐的所有SOP制定好。