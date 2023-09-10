合作4年情斷！「Orchid by Nobu Lee」主廚Nobu出走

又一名廚出走！連續多年獲得米其林餐盤肯定的「Orchid by Nobu Lee」，其行政主廚Nobu Lee（李信男）在9月9日公佈個人動態，表示「昨天是我擔任蘭餐廳行政主廚的最後一個工作日」，透露出自己離開蘭餐廳的計畫。隨著消息出爐，也令許多粉絲感到十分訝異。

台日混血的李信男，曾歷經過東京、台灣、新加坡、紐西蘭等多個不同的國家環境。在跌跌撞撞的青春中，李信男最後投入餐飲業，並且擁有沃夫甘‧帕克（Wolfgang Puck)）、侯布雄（Joël Robuchon）、馬克‧貝斯特（Mark Best）等名廚旗下餐廳的歷練。2018年，李信男在紐西蘭成功拿下《Cuisine》評鑑的「三頂高帽」，乃是首位獲得此獎的華人主廚。在沒有米其林指南的紐西蘭，等同於獲得最高等級的肯定。

創立於2017年的「蘭餐廳」（Orchid Restaurant），在2019年正式迎來李信男擔任行政主廚，主理人還特別將店名改為「Orchid by Nobu Lee」，顯示對於李信男的信任與重用。而Orchid by Nobu Lee在近年也獲得多次米其林指南的餐盤肯定，在「500盤」評鑑中，亦獲得佳績。

但是李信男近日公佈自己離開Orchid by Nobu Lee的消息，並表示「並帶著我在這裡學習到所有寶貴的知識和經驗，以一名廚師的身份和虛心的態度，繼續踏上我的料理之路」。至於Orchid by Nobu Lee在李信男離開後的下一步將如何發展，勢必也會是饕客們關心的重點。