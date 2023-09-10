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星巴克「買一送一」又來了！連續2天、還是有星冰樂

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布9月11、12日連續2天，推出「夏末不可錯過必喝的推薦．指定品項好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克宣布9月11、12日連續2天，推出「夏末不可錯過必喝的推薦．指定品項好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

上班族期盼的「小確幸」又來了！星巴克宣布9月11、12日連續2天將推出「夏末不可錯過必喝的推薦．指定品項好友分享日」優惠活動，活動當日上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「指定飲料」，其中一杯星巴克招待。

跟8月底的活動一樣，在這次的「指定飲料」當中，包括「焦糖咖啡星冰樂」與「醇濃抹茶星冰樂」兩款星冰樂。此外，冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽，也都列入「指定飲料」清單。優惠品項依各門市現貨為準，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

要注意的是，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。高鐵站、機場航廈、國道休息站、奇美博物館等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠活動。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

咖啡 星巴克

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