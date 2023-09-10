珍妮佛羅培茲撞包韓歌手李泳知沒在怕 氣場全開輾壓COACH大秀前排

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）絕對是明星中的明星！現身代言品牌COACH 2024春夏大秀，舉手投足之間總是充滿魅力，身穿短大衣秀出美腿盡顯性感。即便在這星光熠熠的秀場，珍妮佛羅培茲與韓星李泳知意外撞包，卻絲毫沒在怕，反而氣場全開輾壓了前排包括吳謹言等人的丰采。

只要出席活動就會成為視覺焦點的珍妮佛羅培茲為了COACH大秀，身穿短大衣搭配過膝蛇紋長靴，即便沒有太多裸露但仍有說不出的性感。而將在10月來台演出的韓星李泳知，則是首次以COACH全球大使身份參與2024春夏紐約時裝周活動，則略顯生澀，完全感受不到她在綜藝節目裡時的活潑與大鳴大放。兩人雖然沒有太多交集，但卻意外的選用了同一款鏡面漆皮Tappy手提包，各自搭配出不同風格，也凸顯了品牌包款的百搭特色。

珍妮佛羅培茲出席COACH 2024春夏大秀，身穿短大衣搭配過膝蛇紋長靴，即便沒有太多裸露但仍有說不出的性感。圖／COACH提供

這一季也是品牌創意總監Stuart Vevers加入COACH的十周年紀念大秀，於是他提到「希望這個系列能貼近個人經歷，同時並捕捉我對於紐約時尚定義的最初的想像及記憶，無論是過去還是現在皆然」。時裝秀選在紐約公共圖書館的Celeste Bartos廳舉行，藉由歷史時代感的建築裝飾為背景，當今的年輕世代致敬。於是系列中出現了薄透不收邊設計的細肩帶連身裙，以及綴有手工縫補仿舊感復古針織長裙。

中國大陸女星吳謹言現身COACH 2024春夏大秀。圖／COACH提供

還包含學院主題風短袖上衣及運動衫，甚至俏皮的印有紐約經典牛排館Donohue's的圖樣，翻玩餐廳商標成運動風徽章。皮革手袋與鞋履則與服飾系列的懷舊風格構形成鮮明反差，像是色彩斑斕的漆皮休閒鞋、果凍膠感平底鞋，以及絎縫菱紋的動物輪廓手提袋與Tabby包。此外，Stuart Vevers更探索皮革面料的各種可能，打造日常實用設計，如保齡球袋及超大型托特包等，讓人印象深刻。

韓星李泳知首次以代言人身份出席COACH 2024春夏大秀，則略顯生澀。圖／COACH提供

而深受消費者歡迎的Coach（Re）Loved春季系列再提升，呈現再製重生的皮革單品、運用舊有庫存製作的丹寧服飾；更有利用剪裁製作時剩餘的蕾絲和織物所作成的絲質洋裝。COACH也持續使用可再生和可循環的材質，以及從萬壽菊、黑胡桃木、原木以及靛藍植物等自然植萃用於洋裝染料。

COACH向當今的年輕世代致敬，於是出現了薄透不收邊設計的細肩帶連身裙，貫穿2024春夏系列。圖／COACH提供

印有紐約經典牛排館Donohue's的圖樣，翻玩餐廳商標成運動風徽章，就是COACH 2024春夏系列主要特色元素。圖／COACH提供

COACH 2024春夏系列融入年輕世代的反主流文化態度、和古著經久使用後特有的獨一無二磨舊之美。圖／COACH提供

COACH 2024春夏系列中的動物輪廓袋包，可愛造型引起矚目。圖／COACH提供

COACH創意總監Stuart Vevers更探索皮革面料的各種可能，打造日常實用的保齡球袋。圖／COACH提供