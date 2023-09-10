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RALPH LAUREN重返紐約時裝周 鄭秀晶Krystal、李冰冰合體力捧！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
鄭秀晶Krysta（左）與穿著酒紅色絨面洋裝的中國大陸女星李冰冰同框合影，呈現不同世代的經典女性風貌。圖／RALPH LAUREN提供
鄭秀晶Krysta（左）與穿著酒紅色絨面洋裝的中國大陸女星李冰冰同框合影，呈現不同世代的經典女性風貌。圖／RALPH LAUREN提供

韓星鄭秀晶Krystal和李冰冰為美國時尚品牌RALPH LAUREN重返紐約時裝周，皆盛裝出席2024春夏大秀，並首次同框讓畫面美不勝收！除此之外，同場明星還包括亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）、黛安基頓（Diane Keaton）都特意前去捧場；身穿薄紗透膚敞胸連身洋裝的珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），曼妙身形則讓人看了目不轉睛。

身為品牌代言人的鄭秀晶Krystal當然不會錯過RALPH LAUREN睽違多時重返紐約時裝周的大秀，身穿閃耀面料裁製的及地細肩帶洋裝現身，搭配飄逸的波浪長髮，高雅又不性感的造型，詮釋了何謂「女神」。而且Krystal還首度與穿著酒紅色絨面洋裝的中國大陸女星李冰冰同框合影，呈現不同世代的經典女性風貌，也彷彿就像一幅時尚攝影。

身為品牌代言人的鄭秀晶Krystal當然不會錯過RALPH LAUREN紐約時裝周大秀，身穿閃耀面料裁製的及地細肩帶洋裝現身。圖／RALPH LAUREN提供
身為品牌代言人的鄭秀晶Krystal當然不會錯過RALPH LAUREN紐約時裝周大秀，身穿閃耀面料裁製的及地細肩帶洋裝現身。圖／RALPH LAUREN提供

講究雋永魅力的RALPH LAUREN把2024春夏大秀選在布魯克林造船廠發表，帶領觀者回到了品牌創立者Ralph Lauren先生理想中的年代感，並表示「這一季就是要詮釋嶄新浪漫風格，融合率性和雅緻色彩，並宣揚自由創造個人風格的精神」。因此秀場由原本的倉庫蛻變成摩登且精緻的藝術空間，模特兒在縈繞著復古浪漫氛圍中，魚貫的走出。可以看到的是為了反映出女性多種面貌，因此推出了刺繡牛仔褲、印花丹寧裙以及綴有水鑽、布章、羽飾和刺繡的丹寧夾克等單品。

左起影后茱莉安摩爾、珍妮佛羅培茲、黛安基頓和亞曼達塞佛瑞出席RALPH LAUREN紐約大秀。圖／RALPH LAUREN提供
左起影后茱莉安摩爾、珍妮佛羅培茲、黛安基頓和亞曼達塞佛瑞出席RALPH LAUREN紐約大秀。圖／RALPH LAUREN提供

同時，RALPH LAUREN將藍、白色調與藝術手繪丹寧面料融合，並融入黑色和金色，透過精緻金屬編織面料，演繹品牌經典設計風格。壓軸登場的波西米亞風格的禮服，則以獨特手法搭配不同質感面料、色彩及珠飾，為經典剪裁注入浪漫格調與藝術氣息。值得一提的甫推出就受到消費者關注的RL 888 系列包款也於開場時亮相，為大秀增添丰采。

RALPH LAUREN把2024春夏大秀選在布魯克林造船廠發表，秀場由原本的倉庫蛻變成摩登且精緻的藝術空間。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN把2024春夏大秀選在布魯克林造船廠發表，秀場由原本的倉庫蛻變成摩登且精緻的藝術空間。圖／RALPH LAUREN提供

RALPH LAUREN的2024春夏大秀，由超模壓軸登場，掀起另一波高潮。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN的2024春夏大秀，由超模壓軸登場，掀起另一波高潮。圖／RALPH LAUREN提供

為了反映出女性多種面貌，因此RALPH LAUREN推出刺繡牛仔褲、印花丹寧裙等單品。圖／RALPH LAUREN提供
為了反映出女性多種面貌，因此RALPH LAUREN推出刺繡牛仔褲、印花丹寧裙等單品。圖／RALPH LAUREN提供

RALPH LAUREN將藍、白色調與藝術手繪丹寧面料融合。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN將藍、白色調與藝術手繪丹寧面料融合。圖／RALPH LAUREN提供

透視面料搭配帶有閃耀質感的素材，演繹RALPH LAUREN經典設計風格。圖／RALPH LAUREN提供
透視面料搭配帶有閃耀質感的素材，演繹RALPH LAUREN經典設計風格。圖／RALPH LAUREN提供

率性也是女性的面貌之一，RALPH LAUREN融入黑色和金色，透過精緻金屬編織面料，為經典剪裁注入浪漫格調。圖／RALPH LAUREN提供
率性也是女性的面貌之一，RALPH LAUREN融入黑色和金色，透過精緻金屬編織面料，為經典剪裁注入浪漫格調。圖／RALPH LAUREN提供

品牌 紐約 李冰冰 鄭秀晶

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