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BLACKPINK Rosé現身RIMOWA新形象廣告 辣秀纖腰親揭最私密面貌

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
BLACKPINK成員Rosé以品牌好友身份拍攝RIMOWA最新一季形象廣告，身穿短上衣拉著行李箱移動，不經意地秀出纖腰，曝光後就引起粉絲們的熱烈討論。圖／RIMOWA提供
BLACKPINK成員Rosé以品牌好友身份拍攝RIMOWA最新一季形象廣告，身穿短上衣拉著行李箱移動，不經意地秀出纖腰，曝光後就引起粉絲們的熱烈討論。圖／RIMOWA提供

又性感又辣！天團BLACKPINK成員Rosé除了參與RIMOWA在紐約舉辦的活動，更以品牌好友身份拍攝了最新一季形象廣告，身穿短上衣拉著行李箱移動，不經意地秀出纖腰，曝光後就引起粉絲們的熱烈討論。

不斷探索旅行意義的豪華行李箱品牌RIMOWA曝光了最新的形象廣告，除了找來F1賽車好手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）、足球巨星Kylian Mbappé來演繹之外，最吸睛的仍是天團BLACKPINK成員Rosé的驚喜現身。在廣告短片裡，Rosé重新詮釋何謂「家」的意義，以及探索在生活中充滿意義的旅行之重要性，她說「隨著旅行成為我生活中重要的組成一部分，我意識到家已經不再是指一個特定的地點，而是一種心態。這是經由記憶、經歷和周遭的人所提供的歸屬感而組成的」，把自己最私密的一面攤在粉絲前，讓人看到不一樣的Rosé。

而旅行箱大廠Samsonite也不甘示弱，於近期也釋出由代言人李棟旭詮釋的頂級黑標系列新行李箱廣告。皮膚白皙同時帶有貴公子氣息的李棟旭，於廣告中身穿米白色雙排扣西裝，優雅地坐在沙發上，一旁陪襯的即是Samsonite頂級黑標系列Re.Classic行李箱。採用元素融合的方式，Samsonite利用堅固耐用聚碳酸酯來打造外殼，並裝飾象徵反叛的鉚釘，除了美觀，更配備Aero-Trac™ II專利減震懸掛滾珠軸承輪，拉動時滑順安靜，可以輕鬆地駕馭。箱內附拉鍊收納袋，並可用綁帶牢牢固定；隔層底部的面料和分隔墊上帶有浮雕標誌緹花襯裡，展現出Samsonite頂級黑標對細節的講究。

BLACKPINK成員Rosé以拍攝RIMOWA最新一季形象廣告，重新詮釋何謂「家」的意義，以及探索在生活中充滿意義的旅行之重要性。圖／RIMOWA提供
BLACKPINK成員Rosé以拍攝RIMOWA最新一季形象廣告，重新詮釋何謂「家」的意義，以及探索在生活中充滿意義的旅行之重要性。圖／RIMOWA提供

BLACKPINK成員Rosé以拍攝RIMOWA最新一季形象廣告，重新詮釋何謂「家」的意義，以及探索在生活中充滿意義的旅行之重要性。圖／RIMOWA提供
BLACKPINK成員Rosé以拍攝RIMOWA最新一季形象廣告，重新詮釋何謂「家」的意義，以及探索在生活中充滿意義的旅行之重要性。圖／RIMOWA提供

BLACKPINK成員Rosé以拍攝RIMOWA最新一季形象廣告，重新詮釋何謂「家」的意義，以及探索在生活中充滿意義的旅行之重要性。圖／RIMOWA提供
BLACKPINK成員Rosé以拍攝RIMOWA最新一季形象廣告，重新詮釋何謂「家」的意義，以及探索在生活中充滿意義的旅行之重要性。圖／RIMOWA提供

BLACKPINK成員Rosé以拍攝RIMOWA最新一季形象廣告，重新詮釋何謂「家」的意義，以及探索在生活中充滿意義的旅行之重要性。圖／RIMOWA提供
BLACKPINK成員Rosé以拍攝RIMOWA最新一季形象廣告，重新詮釋何謂「家」的意義，以及探索在生活中充滿意義的旅行之重要性。圖／RIMOWA提供

Samsonite近期釋出由代言人李棟旭詮釋的頂級黑標系列新行李箱廣告。圖／摘自Samsonite facebook
Samsonite近期釋出由代言人李棟旭詮釋的頂級黑標系列新行李箱廣告。圖／摘自Samsonite facebook

Samsonite近期釋出由代言人李棟旭詮釋的頂級黑標系列新行李箱廣告。圖／摘自Samsonite facebook
Samsonite近期釋出由代言人李棟旭詮釋的頂級黑標系列新行李箱廣告。圖／摘自Samsonite facebook

Samsonite頂級黑標系列20吋Re.Classic登機箱，20,300元。圖／Samsonite提供
Samsonite頂級黑標系列20吋Re.Classic登機箱，20,300元。圖／Samsonite提供

行李箱 廣告 品牌 BLACKPINK 李棟旭

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