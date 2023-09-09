Swatch聯名寶珀Blancpain首款潛水表開賣！逾200人排隊超過40小時搶買

Swatch跨界頂級品牌寶珀Blancpain首款潛水表開賣了！雖然沒有限量，但話題性十足，於Swatch台北101與西門形象店開店前，就有超過200人等著要買，而且早在9月7日下午就在店前開始排隊，顯見聯名魅力驚人。

有著「潛水表鼻祖」封號的寶珀表Blancpain為了慶祝旗下招牌五十噚表款問世70周年，破天荒與同集團的流行腕表品牌Swatch合作，推出Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列腕表。一共提供5款樣式，均以地球五大洋命名，利用Swatch專利BIOCERAMIC生物陶瓷表殼製成，分別呈現了藍、白、橘、黃與綠的鮮豔配色。由於Blancpain在鐘表界的高級定位，因此這系列曝光後就在全球引起廣泛討論，即使有正、反兩面的主觀評價，但仍不止住想嚐鮮的消費者。

想購買Swatch聯名Blancpain潛水表的人，大多瞄準象徵大西洋的藍色款。記者曾智緯／攝影

全新Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列腕表，在台灣僅限於Swatch的台北101、西門町形象店銷售，因此在今日（9/9）開賣時，依舊吸引了大批民眾與代買單位來搶購。每店都有超過200人排隊，而且排在首位的人，到11點正式啟售前，已經等候超過40小時；而且開賣後近1小時，還不斷有消費者加入排隊行列。實際走訪觀察到，想購買聯名表的人，大多瞄準了象徵大西洋的藍色款，推測可能這配色在與Omega合作的MoonSwatch系列，也是少見顏色，因此訂價13,000元，目前在拍賣網站上已看到加價3,000到12,000不等的價格在販售。