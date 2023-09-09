「巴菲特最愛牛排」化身烤肉組！中秋在家烤 好肉盤點

中秋烤肉已是約定俗成的團圓美味，不想到餐廳人擠人，今年有更多好肉新選擇，可以輕鬆在家烤；包括巴菲特最愛乾式熟成牛排化身烤肉組合，A5和牛燒肉也裝進禮盒，就連日韓烤肉名店都已醬醃完成、隨時可打包帶走。

美國經典牛排館Smith & Wollensky來台4年，平均每年銷售出45噸牛肉，今年4月於台北再開設全球首間副牌S&W Butcher’s Shop，複合式餐廳也以肉舖型態銷售多款肉品。今年中秋以美式BBQ風格為主，首度推出頂級烤肉禮盒，包括S&W獨家28天乾式熟成牛排、夏多布里昂牛排、乾式熟成牛肉漢堡排、日本熊本A5牛排、菲力、全骨牛小排等餐廳招牌菜色。

此外，S&W烤肉禮盒也貼心調整牛排厚度，手工客製如骰子牛、烤肉片，並提供燒烤烹調指南。BBQ的配菜也是重頭戲，禮盒內含兩款餐廳熱銷的松露起司通心粉和奶油菠菜，搭配S&W特製牛排醬和肯瓊香料，很有頂級牛排館的餐食風味。每組3,988元起。

位於台北內湖春大直的和牛研究室Wagyu Lab，今年中秋與ASAHI合作推出「在家燒肉店A5和牛燒肉禮盒」，內含日本天皇登基時招待外賓的銘柄和牛牛排、燒肉片、兩款日本人氣燒肉醬，以及去年在台灣造成搶購風潮的ASAHI SUPER DRY極泡罐啤酒，不僅容量升級，且採用日本原裝版本，兩款組合超無敵。禮盒內也附好吃燒肉指南，由主廚傳授和牛燒烤秘訣。【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

台畜今年則首度聯手日、韓兩家烤肉霸主─乾杯燒肉、Meat Love橡木炭火韓國烤肉，其中，「台畜x乾杯x Meat Love」三強聯名打造的「日韓大戰歡肉派對盛宴組」，集合6公斤的勁量級美味，有Meat Love特調秘辣帶皮五花、蜜醬梅花肉片，搭配乾杯萬用燒肉醬的燒烤梅花肉片與燒烤五花肉片，還有台胃烤肉必備的鹽麴五花肉、迷迭香戰斧豬排、鐵板燒肉片、珍珠香腸及帶骨德式香腸，一套組合享盡3種烤肉風味與10種肉品。

連鎖咖啡品牌ikari怡客也與燒肉名店「胡同燒肉」聯手推出「胡同燒肉中秋烤肉組」，主打使用與店鋪相同等級肉品，如澳洲和牛骰子肉、美國牛肩胛肉、板腱牛排，以及美國雪花牛肉燒烤片等。為與店內風味一致，還特別附上胡同燒肉醬及胡同特製椒鹽，在家就能複製美味燒肉。

台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館也推「中秋燒烤生鮮食材外賣」，A5日本和牛紐約客、美國極佳級肋眼牛排、西班牙伊比利帶骨豬、紐西蘭小羔羊排等頂級肉品，以及海鮮、蔬菜皆可自由搭配，每項380~1,480元，任買兩款即贈蔬菜盤，購滿2千元加贈保冷袋。