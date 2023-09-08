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蘋果新機發表前！Yahoo奇摩購物祭Apple舊機限時下殺

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
Yahoo奇摩購物中心強打「99划算節」，刷Yahoo聯名卡筆筆最高15%回饋、刷指定銀行信用卡最高回饋9900。Yahoo奇摩超級商城則祭出「99購物Good-Bye Sale」感謝祭活動全場1折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供。
Yahoo奇摩購物中心強打「99划算節」，刷Yahoo聯名卡筆筆最高15%回饋、刷指定銀行信用卡最高回饋9900。Yahoo奇摩超級商城則祭出「99購物Good-Bye Sale」感謝祭活動全場1折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供。

一年一度的蘋果秋季發表會即將在9/13登場，眾多果粉已摩拳擦掌準備入手新機。Yahoo奇摩購物中心特別在發表會前為廣大果粉先獻上Apple全系列商品下殺活動，其中iPhone 14限時狂降2,901元、AirPods Pro 2比官網再便宜610元，2023新品MacBook Air更難得折扣2,145元，對於預算有限的人、或對Apple舊機款情有獨鍾的果粉，都可趁此波優惠下手。

Yahoo奇摩超級商城祭出「99購物Good-Bye Sale」感謝祭活動全場1折起、消費滿99元天天全家超商取貨免運，三星旗艦級Galaxy S23 Ultra 現省近9千、3萬2有找再送配件保健組、LG 65吋4K電視大降破萬元，不到2萬8就可以帶回家。

此外，9/10前Yahoo奇摩購物中心強打「99划算節」，消費滿3千送399購物金，天天人氣夯品直降99元，刷Yahoo聯名卡筆筆最高15%回饋；刷指定銀行信用卡最高回饋9900；今（9/8）透過Line購物再享3%回饋、9/9 Shopback加碼2%回饋；而Yahoo奇摩拍賣週年慶即日起至9/13則推出商品5折起，上拍賣App首頁玩遊戲抽KKday日韓免費雙人遊，讓民眾輕鬆省荷包迎換季

換季 折扣

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