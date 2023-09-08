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蘋果新機發表前　Yahoo奇摩購物中心推Apple舊款機型限時下殺

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
iPhone 14 128GB，原價27,900元、Yahoo奇摩購物中心即日起至9月13日優惠價24,999元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
iPhone 14 128GB，原價27,900元、Yahoo奇摩購物中心即日起至9月13日優惠價24,999元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供

一年一度的蘋果秋季發表會即將在9月13日登場，不少果粉已摩拳擦掌準備入手新機。Yahoo奇摩購物中心特別在蘋果發表會前為廣大果粉先獻上Apple全系列商品限時下殺活動，9月13日前iPhone 14限時狂降2,901元、AirPods Pro 2比官網再便宜610元、2023新品MacBook Air更難得折扣2,145元，預算有限或對Apple舊機款情有獨鍾的果粉，都可趁此波優惠下手。

電商大檔99購物節邁入最後衝刺，Yahoo奇摩超級商城限時祭出「99購物Good-Bye Sale」感謝祭活動全場1折起、消費滿99元天天全家便利商店取貨免運，即日起至9月15日三星旗艦級手機Samsung Galaxy S23 Ultra現省近9千元、再送配件保健組；LG 65吋4K電視大降破萬元。

此外，9月10日前Yahoo奇摩購物中心強打「99划算節」，消費滿3千元送399購物金，天天人氣夯品直降99元，刷Yahoo聯名卡筆筆最高15%回饋，今天（9月8日）透過LINE購物再享3%回饋；9月9日 Shopback加碼2%回饋。

Yahoo奇摩拍賣週年慶即日起至9月13日推出商品5折起，上拍賣App首頁玩遊戲抽KKday日韓免費雙人遊。

●附註：詳細優惠活動內容依網頁公告為準。

LG 65吋4K奈米智聯網電視，原價45,900元，Yahoo奇摩超級商城即日起至9月15日優惠價28,900元，輸碼再折1,000元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
LG 65吋4K奈米智聯網電視，原價45,900元，Yahoo奇摩超級商城即日起至9月15日優惠價28,900元，輸碼再折1,000元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
AirPods Pro2藍牙無線耳機，原價7,490元、Yahoo奇摩購物中心即日起至9月13日優惠價6,880元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
AirPods Pro2藍牙無線耳機，原價7,490元、Yahoo奇摩購物中心即日起至9月13日優惠價6,880元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
MacBook Air 15吋M2筆電，原價42,900元、Yahoo奇摩購物中心即日起至9月13日優惠價40,755元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
MacBook Air 15吋M2筆電，原價42,900元、Yahoo奇摩購物中心即日起至9月13日優惠價40,755元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
一年一度的蘋果秋季發表會即將在9月13日登場，Yahoo奇摩購物中心特別在發表會前為廣大果粉先獻上Apple全系列商品限時下殺活動。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
一年一度的蘋果秋季發表會即將在9月13日登場，Yahoo奇摩購物中心特別在發表會前為廣大果粉先獻上Apple全系列商品限時下殺活動。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心強打「99划算節」，Yahoo奇摩超級商城則祭出「99購物Good-Bye Sale」感謝祭活動全場1折起。圖／Yahoo奇摩購物提供
Yahoo奇摩購物中心強打「99划算節」，Yahoo奇摩超級商城則祭出「99購物Good-Bye Sale」感謝祭活動全場1折起。圖／Yahoo奇摩購物提供
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12GB/256GB，原價40,900元，Yahoo奇摩超級商城即日起至9月15日優惠價32,999元，輸碼再折1,000元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12GB/256GB，原價40,900元，Yahoo奇摩超級商城即日起至9月15日優惠價32,999元，輸碼再折1,000元。圖／Yahoo奇摩超級商城提供

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