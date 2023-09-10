快訊

大直塌陷案基泰持續神隱 他分析可能這關鍵以彌補損失

摩洛哥6.8強震死亡數增至2000多人 舉國哀悼3天、籲民眾捐血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遇到大雨也不怕！台北捷運「共享雨傘」上路 通勤族必看4大QA報你知

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
遇到大雨也不怕！台北捷運「共享雨傘」上路 通勤族必看4大QA報你知 圖片來源/unsplash
遇到大雨也不怕！台北捷運「共享雨傘」上路 通勤族必看4大QA報你知 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月內「共享雨傘」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的共享雨傘4大問答。

夏季對流旺盛，經常出現突發性的午後雷陣雨，讓沒有攜帶雨具的民眾措手不及。因應這種狀況，台北捷運就與新創公司樂眾科技合作，攜手推出「raingo共享雨傘」的服務，解決民眾臨時需要用傘的需求。共享雨傘服務在8月28日正式上線，想知道哪裡可以找到共享傘的據點嗎？而雨傘又該怎麼租借與歸還呢？以下就整理了網友對共享雨傘熱議的4大問答，快來看看吧！


北捷全線「甲租乙還」超方便 租借歸還方法簡單好上手

▲ 網友熱議「北捷共享雨傘」4大問答 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議「北捷共享雨傘」4大問答 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近兩個月內網友針對「共享雨傘」的相關話題討論，可以發現最多人關心的就是「共享雨傘的據點」，而根據台北捷運公司提供的資訊，目前北捷全線117個捷運站共設有266座智慧傘樁，並提供「甲站租借、乙站歸還」的服務，大幅降低要回原處還傘的麻煩，讓民眾在有需求時可以隨時「以租代購」，既省荷包又環保。

此外，若是遇到「想借傘，租借站卻是空的」，或是「歸還雨傘時，租借站是滿的」情況時，可以開啟raingo APP，使用「地圖」功能查詢附近租借站的位置及剩餘傘量，避免撲空白跑一趟。

至於「共享雨傘租還辦法」也同樣受到網友關注，首先在「租借」時，要先打開raingo APP並登入會員，接著進入地圖頁面點擊掃描功能，再掃描租借站上的QR code，確認欲支付的方式與優惠券後，聽到指示音即可從右側取傘；而要「歸還」共享傘時，則要將傘推進租借站左側入口，指示音響起後把傘推入軌道，再聽到一次提示音就代表還傘成功，同時raingo會在APP上傳送還傘成功通知。

共享雨傘的「計價」及「支付方式」也備受討論，台北捷運公司就指出，共享傘租借費用為第1小時19元，2小時內29元，首日最高39元；次日起每24小時收取20元，最長可租借14日，若逾期未歸還，則會收取總共799元的費用，而目前的支付方式可以綁定信用卡、使用 Apple Pay 或 Line Pay。

另外，北捷也推出好康優惠，在今年9月底前新用戶註冊完成，即送1日借傘券乙張，輸入北捷專屬優惠碼「共享傘在北捷」，將再獲得1日借傘券乙張，有效使用期限皆至10月底截止，有需要的民眾不妨把握時間換取優惠。

最後，也有網友提問「在租借期間雨傘遺失或損壞怎麼辦」，在遇到雨傘損毀的情況時，可以聯繫客服申報，並將傘歸還到租借站，若經維修人員判定已完全毀損，將收取至多799元的費用；而在雨傘遺失時，也要在租借日起14日內申報遺失，客服人員會收取包含租金799元並提前結單，若後續經尋獲歸還，系統將於扣除租金後，退還剩餘款項。

近日台北經常出現短暫陣雨，如果出門時忘記攜帶雨具，又遇到突發性降雨時，不妨善用捷運站的共享雨傘，避免在通勤時淋成落湯雞的窘境吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「雨傘租借」相關討論則數。
觀測期間：2023/07/01~2023/08/30，共2個月
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

社群 北捷

延伸閱讀

惡臭！板橋清潔隊休息區大雨必淹 議員曝隊員無奈處境

通勤族盼早點回家！基隆評估兩方案爭取設「七堵北上匝道 」

集水區大雨 曾文、烏山頭水庫蓄水一舉破5億噸可保整年

台鐵屏東站TPASS感應器僅1個 通勤族怨：出站排隊5分鐘

相關新聞

遇到大雨也不怕！台北捷運「共享雨傘」上路 通勤族必看4大QA報你知

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月內「共享雨傘」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的共享雨傘4大問答。

品茗時光再升級！Saint Louis水晶推出全新Apollo茶具

16世紀起為法國皇室御用水晶製造商的聖路易（Saint-Louis）水晶，繼葡萄酒和調酒系列之後，即將迎來全新品茗系列。...

一蝶展開全世界！CINDY CHAO 2023儷影蝴蝶全球首曝光

足以撐起一場展覽的單一之作，無疑是在深度與廣度上的代表性足以讓人駐足流連。博物館典藏級珠寶品牌CINDY CHAO藝術珠...

珍妮佛羅培茲撞包韓歌手李泳知沒在怕 氣場全開輾壓COACH大秀前排

珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）絕對是明星中的明星！現身代言品牌COACH 2024春夏大秀，舉手投足之間總是充滿魅力，身穿短大衣秀出美腿盡顯性感。即便在這星光熠熠的秀場，珍妮佛羅培茲與韓星李泳知意外撞包，卻絲毫沒在怕，反而氣場全開輾壓了前排包括吳謹言等人的丰采。

RALPH LAUREN重返紐約時裝周 鄭秀晶Krystal、李冰冰合體力捧！

韓星鄭秀晶Krystal和李冰冰為美國時尚品牌RALPH LAUREN重返紐約時裝周，皆盛裝出席2024春夏大秀，並首次同框讓畫面美不勝收！除此之外，同場明星還包括亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）、黛安基頓（Diane Keaton）都特意前去捧場；身穿薄紗透膚敞胸連身洋裝的珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），曼妙身形則讓人看了目不轉睛。

BLACKPINK Rosé現身RIMOWA新形象廣告 辣秀纖腰親揭最私密面貌

又性感又辣！天團BLACKPINK成員Rosé除了參與RIMOWA在紐約舉辦的活動，更以品牌好友身份拍攝了最新一季形象廣告，身穿短上衣拉著行李箱移動，不經意地秀出纖腰，曝光後就引起粉絲們的熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦