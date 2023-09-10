遇到大雨也不怕！台北捷運「共享雨傘」上路 通勤族必看4大QA報你知

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月內「共享雨傘」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的共享雨傘4大問答。

夏季對流旺盛，經常出現突發性的午後雷陣雨，讓沒有攜帶雨具的民眾措手不及。因應這種狀況，台北捷運就與新創公司樂眾科技合作，攜手推出「raingo共享雨傘」的服務，解決民眾臨時需要用傘的需求。共享雨傘服務在8月28日正式上線，想知道哪裡可以找到共享傘的據點嗎？而雨傘又該怎麼租借與歸還呢？以下就整理了網友對共享雨傘熱議的4大問答，快來看看吧！

北捷全線「甲租乙還」超方便 租借歸還方法簡單好上手 ▲ 網友熱議「北捷共享雨傘」4大問答 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近兩個月內網友針對「共享雨傘」的相關話題討論，可以發現最多人關心的就是「共享雨傘的據點」，而根據台北捷運公司提供的資訊，目前北捷全線117個捷運站共設有266座智慧傘樁，並提供「甲站租借、乙站歸還」的服務，大幅降低要回原處還傘的麻煩，讓民眾在有需求時可以隨時「以租代購」，既省荷包又環保。

此外，若是遇到「想借傘，租借站卻是空的」，或是「歸還雨傘時，租借站是滿的」情況時，可以開啟raingo APP，使用「地圖」功能查詢附近租借站的位置及剩餘傘量，避免撲空白跑一趟。

至於「共享雨傘租還辦法」也同樣受到網友關注，首先在「租借」時，要先打開raingo APP並登入會員，接著進入地圖頁面點擊掃描功能，再掃描租借站上的QR code，確認欲支付的方式與優惠券後，聽到指示音即可從右側取傘；而要「歸還」共享傘時，則要將傘推進租借站左側入口，指示音響起後把傘推入軌道，再聽到一次提示音就代表還傘成功，同時raingo會在APP上傳送還傘成功通知。

共享雨傘的「計價」及「支付方式」也備受討論，台北捷運公司就指出，共享傘租借費用為第1小時19元，2小時內29元，首日最高39元；次日起每24小時收取20元，最長可租借14日，若逾期未歸還，則會收取總共799元的費用，而目前的支付方式可以綁定信用卡、使用 Apple Pay 或 Line Pay。

另外，北捷也推出好康優惠，在今年9月底前新用戶註冊完成，即送1日借傘券乙張，輸入北捷專屬優惠碼「共享傘在北捷」，將再獲得1日借傘券乙張，有效使用期限皆至10月底截止，有需要的民眾不妨把握時間換取優惠。

最後，也有網友提問「在租借期間雨傘遺失或損壞怎麼辦」，在遇到雨傘損毀的情況時，可以聯繫客服申報，並將傘歸還到租借站，若經維修人員判定已完全毀損，將收取至多799元的費用；而在雨傘遺失時，也要在租借日起14日內申報遺失，客服人員會收取包含租金799元並提前結單，若後續經尋獲歸還，系統將於扣除租金後，退還剩餘款項。

近日台北經常出現短暫陣雨，如果出門時忘記攜帶雨具，又遇到突發性降雨時，不妨善用捷運站的共享雨傘，避免在通勤時淋成落湯雞的窘境吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「雨傘租借」相關討論則數。觀測期間：2023/07/01~2023/08/30，共2個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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