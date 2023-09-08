「黃金炸釀鮮蟹蓋」驚四座！ 香格里拉名廚客座香宮

新加坡香格里拉中餐行政總廚張浪然巡迴各地，9月8日至10日客座台北遠東香格里拉香宮。他擁有三十餘年豐富的粵菜經歷，曾在香港九龍香格里拉香宮等多間米其林星級餐廳任職，也多次於烹飪大賽奪冠，擅長在經典菜式注入新意，呈現細膩精緻的形色之美。此次他為台灣饕客設計一套精緻粵式套餐，每位3,680元起，搭配4杯精選酒款，每位5,060元起。要一嘗名廚手藝，得趁這幾日。

張浪然是道道地地的香港人，受到父親的影響踏入廚師行業，擁有38年頂級粤菜的烹飪經驗，他能精準掌控粤菜的三個特點：溫度、味道、香氣，因為資歷深厚，時常巡迴各地香格里拉客座，此次他為台灣饕客設計的套餐，有6道精美菜式，最讓食客驚豔的，是每人加價800元的「黃金炸釀鮮蟹蓋」，拆下的蟹肉新鮮飽滿，白醬滋味淡雅合宜。

第一道「香宮三精品」，之一的「蔥油三文魚籽聖子皇」，保留總廚慣用的詞語，貝肉具有彈性且鮮甜，輕淋蔥油、點綴鮭魚卵，海味襲來；「避風塘鮮魷」讓人想起大排檔，香氣十足，蒜蓉風味獨特，脆而不糊；而「千島帶子醃肉捲」有帶子的鮮美與培根的煙燻酥脆。第一道菜就展開讓人回味無窮的海陸交響曲。

讓食客們讚不絕口的「沙參玉竹海螺燉雞」，看似清簡，卻滋味無窮，濃郁而金澈的上湯是用雞肉、海螺和中藥材沙參和玉竹熬煮入味長達4小時，提煉出最純粹的精華。「脆帕爾瑪火腿錦繡星斑件」則是張總廚的拿手創作招牌菜，石斑魚柳、特製醬汁，添以花椰菜和胡蘿蔔碎，繽紛多彩間、魚肉優雅直立，炸得酥脆的薑絲和帕馬火腿畫龍點睛，展現獨特風味。

「川汁百花釀大蝦」是張總廚創意結合川粵特色風味，演繹的現代粵菜，甜、酸、辣、香風味多重，讓人難忘。「魚湯原粒鮮鮑炸飯糰」則是讓人完全飽食、準備棄守之際，也忍不住吃盡的美味，乳白色的魚湯鮮美，其間一只畫出美麗刀紋的鮑魚，搭配鍋炸至金黃、有如焦香鍋巴的飯條，三者合一，味道絕美。

最終收口甜點「蜜餞川貝陳皮燕窩釀雪梨」，除了雪梨、柑橘皮、川貝和蜜餞一同煨燉，總廚毫不手軟的加上晶瑩剔透的燕窩，以奢華美味畫下完美句點。

推薦加點的「黃金炸釀鮮蟹蓋」，也是當日讓食客們大呼精彩的一道。這道起源於1970年代的經典菜品，將滿滿的蟹肉、白醬、洋蔥和些許蟹黃融合後，鋪滿蟹蓋，接著在表面抹上薄粉炸至金黃，蟹肉鮮甜、奶香濃郁，席間還有食客探詢「之後能單點嗎？」。可見味美。

相關資訊可洽台北遠東香格里拉 香宮：02-7711-2080。

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