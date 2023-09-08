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海賊迷有福了！千陽號首航台南朝聖「ONE PIECE祕寶」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
海潮慶典以12公尺高的千陽號做為主要展出裝置。記者吳淑玲／攝影
海潮慶典以12公尺高的千陽號做為主要展出裝置。記者吳淑玲／攝影

眾多動漫迷引頸期待的魯夫與草帽海賊團一行人，開著千陽號首度登陸台南！台南市政府舉辦「ONE PIECE 海潮慶典–航向偉大的台南吧！」今天在台南安平遊憩碼頭舉辦揭幕記者會，市長黃偉哲表示，千陽號首度來台灣就選擇台南，歡迎各地民眾來訪臺南古都，參與美好的海潮慶典。

黃偉哲表示，活動展期將從9月8日起至10月29日止，現場除了展示受眾人喜愛的「大型千陽號陸上氣球」、喬巴超人帽氣球與可愛的喬巴超人FRP之外，活動表演與周邊配置也是相當吸睛，絕對不容許錯過，不僅有夜間燈光秀、航海王周邊商品販售，還有五座草帽海賊王主題拍照區，更是絕對必訪的拍照打卡亮點，誠摯邀請全國各地的朋友與海賊迷們趕緊把握時間來朝聖「ONE PIECE祕寶」。

觀旅局表示，海潮慶典以12公尺高的千陽號做為主要展出裝置，而活動期間每晚也將打造夜間絢麗燈光秀，搭配特色主題歌曲帶領大家進入航海王的世界。除主要展區外，現場也佈置各種充滿創意的主題裝置，一起等著海賊迷共同來探索。此次活動特別量身打造推出航海王快閃店，販售各式各樣的限量周邊美食與商品，包含有壓克力鑰匙圈、壓克力胸章、紀念杯、爆米花、棉花糖及霜淇淋等等品項，讓參觀的民眾與海賊迷可以一次購足喜愛的商品，留存快樂回憶與美好時光。

觀旅局指出，此次ONE PIECE 海潮慶典活動地點位於安平遊憩碼頭，參加活動盛事之餘，還可以順遊走訪附近的安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、大魚的祝福與安平定情碼頭德陽艦園區等人氣景點。可搭配「平日住宿台南滿6000買1晚送1晚」方案至9月底，「台南好康券」活動至10月底，期間入住台南市配合活動的合法旅宿，掃描旅宿業者專屬Qrcode登錄註冊，並輸入入住資料，就可享優惠，以及千家業者參與電子集章抽大獎，逾300個獎項。

台南市觀旅局舉辦的「ONE PIECE 海潮慶典–航向偉大的台南吧！」今在台南安平登場，開幕典禮遇上大雨。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局舉辦的「ONE PIECE 海潮慶典–航向偉大的台南吧！」今在台南安平登場，開幕典禮遇上大雨。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局舉辦的「ONE PIECE 海潮慶典–航向偉大的台南吧！」今在台南安平登場，周邊布置拍照點。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局舉辦的「ONE PIECE 海潮慶典–航向偉大的台南吧！」今在台南安平登場，周邊布置拍照點。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局舉辦的「ONE PIECE 海潮慶典–航向偉大的台南吧！」今在台南安平登場，市長黃偉哲還載上魯夫招牌草帽。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局舉辦的「ONE PIECE 海潮慶典–航向偉大的台南吧！」今在台南安平登場，市長黃偉哲還載上魯夫招牌草帽。記者吳淑玲／攝影
海潮慶典以12公尺高的千陽號做為主要展出裝置。記者吳淑玲／攝影
海潮慶典以12公尺高的千陽號做為主要展出裝置。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局舉辦的「ONE PIECE 海潮慶典–航向偉大的台南吧！」今在台南安平登場，周邊布置拍照點。記者吳淑玲／攝影
台南市觀旅局舉辦的「ONE PIECE 海潮慶典–航向偉大的台南吧！」今在台南安平登場，周邊布置拍照點。記者吳淑玲／攝影

台南 碼頭 黃偉哲 快閃 海賊王

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