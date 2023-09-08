海賊迷有福了！千陽號首航台南朝聖「ONE PIECE祕寶」
眾多動漫迷引頸期待的魯夫與草帽海賊團一行人，開著千陽號首度登陸台南！台南市政府舉辦「ONE PIECE 海潮慶典–航向偉大的台南吧！」今天在台南安平遊憩碼頭舉辦揭幕記者會，市長黃偉哲表示，千陽號首度來台灣就選擇台南，歡迎各地民眾來訪臺南古都，參與美好的海潮慶典。
黃偉哲表示，活動展期將從9月8日起至10月29日止，現場除了展示受眾人喜愛的「大型千陽號陸上氣球」、喬巴超人帽氣球與可愛的喬巴超人FRP之外，活動表演與周邊配置也是相當吸睛，絕對不容許錯過，不僅有夜間燈光秀、航海王周邊商品販售，還有五座草帽海賊王主題拍照區，更是絕對必訪的拍照打卡亮點，誠摯邀請全國各地的朋友與海賊迷們趕緊把握時間來朝聖「ONE PIECE祕寶」。
觀旅局表示，海潮慶典以12公尺高的千陽號做為主要展出裝置，而活動期間每晚也將打造夜間絢麗燈光秀，搭配特色主題歌曲帶領大家進入航海王的世界。除主要展區外，現場也佈置各種充滿創意的主題裝置，一起等著海賊迷共同來探索。此次活動特別量身打造推出航海王快閃店，販售各式各樣的限量周邊美食與商品，包含有壓克力鑰匙圈、壓克力胸章、紀念杯、爆米花、棉花糖及霜淇淋等等品項，讓參觀的民眾與海賊迷可以一次購足喜愛的商品，留存快樂回憶與美好時光。
觀旅局指出，此次ONE PIECE 海潮慶典活動地點位於安平遊憩碼頭，參加活動盛事之餘，還可以順遊走訪附近的安平老街、安平古堡、安平樹屋、億載金城、大魚的祝福與安平定情碼頭德陽艦園區等人氣景點。可搭配「平日住宿台南滿6000買1晚送1晚」方案至9月底，「台南好康券」活動至10月底，期間入住台南市配合活動的合法旅宿，掃描旅宿業者專屬Qrcode登錄註冊，並輸入入住資料，就可享優惠，以及千家業者參與電子集章抽大獎，逾300個獎項。
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