今秋流行格紋、黑白、50年代風 豐原太百邀雕塑名家齊展

今年秋冬流行趨勢以格紋、黑白、50年代風格、褲裙疊搭，專注於日常穿著，豐原太平洋百貨即日起至19日止秋裝嶄新登場，推出會員點數3倍送，更邀請雕塑藝術家吳德和、王秀杞於1樓展出「台灣雕塑名家藝術展」，民眾逛街血拼也能近距離欣賞藝術。

豐原太平洋百貨指出，太平洋百貨於秋裝新品檔期推出會員回饋活動，即日起至9月19日止，於1樓鞋區、2至6樓男女童裝、配件區當日單筆購物滿2000元即可享吉利卡點數3倍送。

1樓藝術展區推出「台灣雕塑名家藝術展」，邀請台灣雕塑學會理事長吳德和，吳以卓越藝術成就聞名，曾獲台灣雕塑界最高榮譽文藝獎章和金爵獎（雕塑類）；更在國際舞台嶄露頭角，連續蟬聯七股創意鹽雕競賽首獎，參與國際展覽，為台灣藝術增添光彩。

吳德和的作品以流線律動之美著稱，融合了造形、意趣和境韻的元素，營造出獨特的藝術氛圍。他的創新造形不僅充滿美感，更深刻傳達深遠意義，令觀眾為之讚嘆。

另一位藝術家王秀杞是台灣雕塑界的瑰寶，作品充滿農村生活的靈感，強調人與自然、人與人之間的情感互動。這些情感充沛的作品散發著濃郁的鄉土氛圍，不論寫實還是抽象，都充分展現了自然之美。他曾獲得多項重要獎項的肯定，包括全省及全國美展雕塑第一名等。