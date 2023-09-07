快訊

嚇人！北市大直建案鄰樓房屋傾斜 眾人眼前突下陷…1樓已消失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日式豬排「吉豚屋」進駐桃機！開幕送「酥炸腰內豬排」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日式豬排「吉豚屋」將於9月8日正式進駐桃園機場第二航廈。圖／吉豚屋提供
日式豬排「吉豚屋」將於9月8日正式進駐桃園機場第二航廈。圖／吉豚屋提供

自2015年登台的日本連鎖排店「吉豚屋」，在慶祝登台8週年之際，將於9月8日在桃園機場開設台灣8號店「桃園機場店」，同時也是品牌首度進駐機場。為慶祝新店開幕，凡消費就贈送「酥炸腰內豬排」兌換券，再送日本吉豚屋消費抵用券。

吉豚屋自1998年起家，目前日本國內共460間、海外76間分店，包括台灣、中國、香港、泰國均有門市，已成為日本最大連鎖豬排店。此次全新開幕的桃園機場店，位於桃園機場第二航廈內，店內提供有吉豚豬排丼套餐、海老腰內豬排定食套餐、腰內豬排咖哩套餐等人氣餐點，讓旅人在搭乘飛機前，可以享受道地的日式豬排餐點。

為慶祝新店開幕，9月15日起，於吉豚屋機場店消費，即贈台灣吉豚屋「酥炸腰內豬排」兌換券1張，全台門市皆可兌換，並再享日本吉豚屋「100日元抵用券」1張，限量1,000份。

吉豚屋提供多款日式豬排餐點。圖／吉豚屋提供
吉豚屋提供多款日式豬排餐點。圖／吉豚屋提供

桃園機場 日本

延伸閱讀

台北關僅靠大數據分析 查獲桃機最大宗旅客藏毒闖關案

不搭飛機也能享受出國度假樂趣！桃園唯一可以看海看飛機起降的星巴克門巿

日中領袖東協峰會短暫交談 日本政府：相當重要

台日協：9月日議員、學者團來台 國慶將有大型國會團

相關新聞

日式豬排「吉豚屋」進駐桃機！開幕送「酥炸腰內豬排」

自2015年登台的日本連鎖豬排店「吉豚屋」，在慶祝登台8週年之際，將於9月8日在桃園機場開設台灣8號店「桃園機場店」，同...

全聯化身可頌專賣店 3款水果系新品必嚐鮮 網推這款「媲美星巴克」

每日新鮮直送的全聯阪急麵包，近期新推出一系列可頌新品，延續先前經典配方，可頌麵包體嚴選使用日本進口法國麵粉和日本職人工藝...

台北101深耕主顧客 「這張卡太好用」周年慶預購強助攻

9月由精品商場帶頭，百貨年度大檔周年慶的戰場開啟。繼麗晶精品、台北101先後展開「黃金周」並各自展開回饋VIP的招牌活動...

話題比薩再+1！中秋節限定「披薩版蛋黃酥」限量開賣

以手拍義式比薩聞名的堤諾義大利比薩連鎖餐廳，特別推出中秋限定「金沙星月」系列披薩，金沙鹹蛋黃鹹香飽滿，成為秋節的「披薩版...

微風周年慶遇新光三越東區試營運 廖曉喬久違露面助陣

百貨周年慶旺季自9月起各家一路拚搏到年底，微風周年慶6店共分為3波段，首戰由微風廣場、微風南京於9/14至10/2展開，...

看好北海道冬季旅遊 台灣虎航攜手Club Med推滑雪行程

台灣虎航宣布即日起至10月31日，與Club Med合作，推出搭配台灣虎航桃園-札幌（新千歲）來回機票的「Club Me...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦