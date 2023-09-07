日式豬排「吉豚屋」進駐桃機！開幕送「酥炸腰內豬排」

自2015年登台的日本連鎖豬排店「吉豚屋」，在慶祝登台8週年之際，將於9月8日在桃園機場開設台灣8號店「桃園機場店」，同時也是品牌首度進駐機場。為慶祝新店開幕，凡消費就贈送「酥炸腰內豬排」兌換券，再送日本吉豚屋消費抵用券。

吉豚屋自1998年起家，目前日本國內共460間、海外76間分店，包括台灣、中國、香港、泰國均有門市，已成為日本最大連鎖豬排店。此次全新開幕的桃園機場店，位於桃園機場第二航廈內，店內提供有吉豚豬排丼套餐、海老腰內豬排定食套餐、腰內豬排咖哩套餐等人氣餐點，讓旅人在搭乘飛機前，可以享受道地的日式豬排餐點。