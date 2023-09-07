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全聯化身可頌專賣店 3款水果系新品必嚐鮮 網推這款「媲美星巴克」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯麵包5款可頌商品原價39元，9月8日至9月21日新品嚐鮮價1個只要35元。記者黃筱晴／攝影
全聯麵包5款可頌商品原價39元，9月8日至9月21日新品嚐鮮價1個只要35元。記者黃筱晴／攝影

每日新鮮直送的全聯阪急麵包，近期新推出一系列可頌新品，延續先前經典配方，可頌麵包體嚴選使用日本進口法國麵粉和日本職人工藝「二次發酵」技術，讓可頌堡體層次分明、唇齒留香，如同手做麵包的口感。阪急麵包開發團隊共推出5款老少咸宜的口味，除了3款水果系、風味酸甜清爽的新品之外，經典的咖啡巧克力可頌也再回歸，而被網友盛讚「媲美星巴克」的火腿起司可頌，更是配方升級。5款可頌商品原價39元，9月8日至9月21日新品嚐鮮價1個只要35元。

全聯阪急麵包這次推出的3款全新口味可頌，包含覆盆莓果泥可頌、蘋果可頌，以及檸檬糖霜可頌，其中覆盆莓果泥可頌表面沾裹滿滿的覆盆莓果泥，濃醇莓果風味瀰漫在口中。蘋果可頌同樣香氣超濃郁，中間切開後塞入蘋果丁果醬，口感層次更凸顯。而檸檬糖霜可頌外層沾裹酸甜誘人的檸檬糖霜，再撒上梅原糖漬檸檬皮絲，酸酸甜甜，大份量讓人大呼滿足。

另外，2021年暢銷款咖啡巧克力可頌則是經典回歸，酥鬆可頌麵包沾裹特選咖啡風味巧克力，再將奶霜餡夾入堡體中，外層撒上烘烤過的杏仁片，增添堅果風味。而先前被網友激推「媲美星巴克」的火腿起司可頌，同時也是這次唯一的鹹口味，酥鬆丹麥可頌搭配鹹香火腿、濃郁起司片，更棒的是美乃滋特別加量升級，買回家吃之前回烤一下更美味，CP值破表。

被網友盛讚「媲美星巴克」的火腿起司可頌配方升級。記者黃筱晴／攝影
被網友盛讚「媲美星巴克」的火腿起司可頌配方升級。記者黃筱晴／攝影

麵包 咖啡 巧克力

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